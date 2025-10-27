【銀座 蔦屋書店】イラストや彫刻、陶芸など、色とりどりのアートを贈る。クリスマスフェア「You are the star」を11月1日（土）より開催。

「maitoparta Christmas Store HO!HO!HO!」

鋳金作家ehonno.「動物たちの小さなおはなし」開催期間｜2025年11月1日（土）～11月27日（木）“絵本の世界”を題材に、アクセサリーと雑貨を鋳金で制作している作家ehonno.。本フェアでは、ねこやうさぎなどの小動物から、くまやライオンなどの動物園の人気者、さらには空想の世界のいきものまで約30種類の動物をモチーフにしたアクセサリーと雑貨が揃います。また、銀座 蔦屋書店とehonno.によるコラボレーション作品「星とメリーゴーランドのうまのお香立て」が初登場します。ギフトにふさわしいお菓子も紹介蝋燭夜々・三浦千穂・romi-unie「灯りと甘さが集う、クリスマスの晩餐会」開催期間｜2025年11月1日（土）～11月24日（月）信州 松本を拠点にする蝋燭 夜々の、地元の素材をつかった地産の蝋燭や日本古来の和蝋燭。作家 三浦千穂が制作する草花をモチーフにしたアンティーク調の陶器。鎌倉にアトリエを構えるromi-unieが、1枚1枚丁寧に焼き上げたクッキーのノエル缶。一人で静かに過ごす夜や、家族や友人と分かち合う時間に、灯りと甘さを加えるアイテムを集めました。フェア詳細クリスマスフェア「You are the star」会期｜2025年11月1日（土）～12月25日（木）※企画によって開催期間は異なります※11月30日（日）、12月1日（月）は、一部企画の切り替えを行います会場｜銀座 蔦屋書店時間｜10：30～21：00お問い合わせ｜info.ginza@ccc.co.jp特設サイト｜https://store.tsite.jp/ginza/christmas2025/銀座 蔦屋書店本を介してアートと⽇本⽂化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。住所｜〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F営業時間｜店舗ホームページをご確認ください。ホームページ｜https://store.tsite.jp/ginza/Facebook｜https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarksX｜https://twitter.com/GINZA_TSUTAYAInstagram｜https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/CCCアートラボCCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。https://www.ccc-artlab.jp/