こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【銀座 蔦屋書店】イラストや彫刻、陶芸など、色とりどりのアートを贈る。クリスマスフェア「You are the star」を11月1日（土）より開催。
銀座 蔦屋書店（東京都中央区 GINZA SIX 6F）は、クリスマスフェア「You are the star」を2025年11月1日（土）～12月25日（木）の期間に開催します。
今年は「You are the star」をテーマに、「自分にとって、そして大切な誰かにとって、たったひとつの宝物になるギフト」という思いを込めて、心に光を差し込んでくれるようなアートを中心に、暮らしに寄り添い日常をそっと照らしてくれる雑貨などを取り揃えます。
特設サイト｜https://store.tsite.jp/ginza/christmas2025/
クリスマスに贈る色とりどりのアートプロダクト
「maitoparta Christmas Store HO!HO!HO!」
開催期間｜2025年11月1日（土）～12月25日（日）
maitoparta（マイトパルタ）は、アパレルブランドとのコラボレーション、空間デザインなど幅広く活動を続けるイラストレーターです。「maitoparta」は、フィンランド語で“牛乳をゴクゴク飲んだときにできる牛乳ヒゲ”を意味し、牛乳ヒゲのように思わず笑顔になるユーモアあふれる作品を制作しています。今回は、新たに描き下ろしたイラストを使ったタトゥーステッカーやクリスマスステッカー、オーナメント、キーリング、ファッションアイテムなどさまざまなアイテムを販売します。
中島ミドリ「Ho!Ho!Holiday!」
開催期間｜2025年11月26日（水）～12月25日（木）
中島ミドリは、目を惹くカラーに、遊びと毒のある世界観を得意とするイラストレーターで、近年は陶器作品も制作しています。本展では、ギフトにもぴったりなホリデー期間限定のステッカーセットや、陶器の愉快なオーナメントが揃います。
Daisuke Kondo「GOOd SHOp（グーディーショピー）」
開催期間｜2025年12月1日（月）～1月5日（月）
主に建築現場で使用される高密度な発砲スチロールを素材にした彫刻や、絵画を制作するDaisuke Kondo。
グッドでもショップでもないという意味が込められた「GOOd SHOp」では、くま、ペンギン、恐竜や花、太陽や月などをモチーフとした作品を展示、年末の楽しい雰囲気を演出します。
「きのぼりクリスマス」
開催期間｜2025年12月5日（金）～12月25日（木）
※早期終了の可能性があります
焼きものの町・笠間で作陶を続ける陶芸作家きのぼり。森の中にあるアトリエで自然にインスピレーションを受けて制作した作品は、土ならではの温かみと、釉薬による表情の違いや土の素材感が魅力的です。今回は、ひとつひとつ手作業で制作したサンタさんや雪だるまのオーナメント、オブジェクトを展開します。
鋳金作家ehonno.「動物たちの小さなおはなし」
開催期間｜2025年11月1日（土）～11月27日（木）
“絵本の世界”を題材に、アクセサリーと雑貨を鋳金で制作している作家ehonno.。本フェアでは、ねこやうさぎなどの小動物から、くまやライオンなどの動物園の人気者、さらには空想の世界のいきものまで約30種類の動物をモチーフにしたアクセサリーと雑貨が揃います。また、銀座 蔦屋書店とehonno.によるコラボレーション作品「星とメリーゴーランドのうまのお香立て」が初登場します。
ehonno.「動物たちの小さなおはなし」
ギフトにふさわしいお菓子も紹介
蝋燭夜々・三浦千穂・romi-unie「灯りと甘さが集う、クリスマスの晩餐会」
開催期間｜2025年11月1日（土）～11月24日（月）
信州 松本を拠点にする蝋燭 夜々の、地元の素材をつかった地産の蝋燭や日本古来の和蝋燭。作家 三浦千穂が制作する草花をモチーフにしたアンティーク調の陶器。鎌倉にアトリエを構えるromi-unieが、1枚1枚丁寧に焼き上げたクッキーのノエル缶。一人で静かに過ごす夜や、家族や友人と分かち合う時間に、灯りと甘さを加えるアイテムを集めました。
フェア詳細
クリスマスフェア「You are the star」
会期｜2025年11月1日（土）～12月25日（木）
※企画によって開催期間は異なります
※11月30日（日）、12月1日（月）は、一部企画の切り替えを行います
会場｜銀座 蔦屋書店
時間｜10：30～21：00
お問い合わせ｜info.ginza@ccc.co.jp
特設サイト｜https://store.tsite.jp/ginza/christmas2025/
銀座 蔦屋書店
本を介してアートと⽇本⽂化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。
住所｜〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F
営業時間｜店舗ホームページをご確認ください。
ホームページ｜https://store.tsite.jp/ginza/
Facebook｜https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks
X｜https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA
Instagram｜https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報担当：⽊下
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp
今年は「You are the star」をテーマに、「自分にとって、そして大切な誰かにとって、たったひとつの宝物になるギフト」という思いを込めて、心に光を差し込んでくれるようなアートを中心に、暮らしに寄り添い日常をそっと照らしてくれる雑貨などを取り揃えます。
特設サイト｜https://store.tsite.jp/ginza/christmas2025/
クリスマスに贈る色とりどりのアートプロダクト
「maitoparta Christmas Store HO!HO!HO!」
開催期間｜2025年11月1日（土）～12月25日（日）
maitoparta（マイトパルタ）は、アパレルブランドとのコラボレーション、空間デザインなど幅広く活動を続けるイラストレーターです。「maitoparta」は、フィンランド語で“牛乳をゴクゴク飲んだときにできる牛乳ヒゲ”を意味し、牛乳ヒゲのように思わず笑顔になるユーモアあふれる作品を制作しています。今回は、新たに描き下ろしたイラストを使ったタトゥーステッカーやクリスマスステッカー、オーナメント、キーリング、ファッションアイテムなどさまざまなアイテムを販売します。
「maitoparta Christmas Store HO!HO!HO!」
中島ミドリ「Ho!Ho!Holiday!」
開催期間｜2025年11月26日（水）～12月25日（木）
中島ミドリは、目を惹くカラーに、遊びと毒のある世界観を得意とするイラストレーターで、近年は陶器作品も制作しています。本展では、ギフトにもぴったりなホリデー期間限定のステッカーセットや、陶器の愉快なオーナメントが揃います。
中島ミドリ「Ho!Ho!Holiday!」
Daisuke Kondo「GOOd SHOp（グーディーショピー）」
開催期間｜2025年12月1日（月）～1月5日（月）
主に建築現場で使用される高密度な発砲スチロールを素材にした彫刻や、絵画を制作するDaisuke Kondo。
グッドでもショップでもないという意味が込められた「GOOd SHOp」では、くま、ペンギン、恐竜や花、太陽や月などをモチーフとした作品を展示、年末の楽しい雰囲気を演出します。
Daisuke Kondo「GOOd SHOp」
「きのぼりクリスマス」
開催期間｜2025年12月5日（金）～12月25日（木）
※早期終了の可能性があります
焼きものの町・笠間で作陶を続ける陶芸作家きのぼり。森の中にあるアトリエで自然にインスピレーションを受けて制作した作品は、土ならではの温かみと、釉薬による表情の違いや土の素材感が魅力的です。今回は、ひとつひとつ手作業で制作したサンタさんや雪だるまのオーナメント、オブジェクトを展開します。
きのぼりクリスマス
鋳金作家ehonno.「動物たちの小さなおはなし」
開催期間｜2025年11月1日（土）～11月27日（木）
“絵本の世界”を題材に、アクセサリーと雑貨を鋳金で制作している作家ehonno.。本フェアでは、ねこやうさぎなどの小動物から、くまやライオンなどの動物園の人気者、さらには空想の世界のいきものまで約30種類の動物をモチーフにしたアクセサリーと雑貨が揃います。また、銀座 蔦屋書店とehonno.によるコラボレーション作品「星とメリーゴーランドのうまのお香立て」が初登場します。
ehonno.「動物たちの小さなおはなし」
ギフトにふさわしいお菓子も紹介
蝋燭夜々・三浦千穂・romi-unie「灯りと甘さが集う、クリスマスの晩餐会」
開催期間｜2025年11月1日（土）～11月24日（月）
信州 松本を拠点にする蝋燭 夜々の、地元の素材をつかった地産の蝋燭や日本古来の和蝋燭。作家 三浦千穂が制作する草花をモチーフにしたアンティーク調の陶器。鎌倉にアトリエを構えるromi-unieが、1枚1枚丁寧に焼き上げたクッキーのノエル缶。一人で静かに過ごす夜や、家族や友人と分かち合う時間に、灯りと甘さを加えるアイテムを集めました。
「灯りと甘さが集う、クリスマスの晩餐会」
フェア詳細
クリスマスフェア「You are the star」
会期｜2025年11月1日（土）～12月25日（木）
※企画によって開催期間は異なります
※11月30日（日）、12月1日（月）は、一部企画の切り替えを行います
会場｜銀座 蔦屋書店
時間｜10：30～21：00
お問い合わせ｜info.ginza@ccc.co.jp
特設サイト｜https://store.tsite.jp/ginza/christmas2025/
銀座 蔦屋書店
本を介してアートと⽇本⽂化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。
住所｜〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F
営業時間｜店舗ホームページをご確認ください。
ホームページ｜https://store.tsite.jp/ginza/
Facebook｜https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks
X｜https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA
Instagram｜https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報担当：⽊下
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp