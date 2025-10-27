イソマルチュロース市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月24に「イソマルチュロース市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。イソマルチュロースに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
イソマルチュロース市場の概要
イソマルチュロース市場に関する当社の調査レポートによると、イソマルチュロース市場規模は 2035 年に約 21.9億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の イソマルチュロース市場規模は約 11.8億米ドルとなっています。イソマルチュロースに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、イソマルチュロースの市場シェア拡大は、規制当局の承認と安全性の認知度向上によるもので、食品・飲料におけるイソマルチュロースの主流使用拡大につながると見込まれています。過去10年間の規制変更を分析した当社のレポートでは、イソマルチュロースがニッチな成分から認可された食品成分へと移行し、研究開発の活発化と規制当局の承認に後押しされていることが明らかになっています。これらの傾向は、メーカーがスクロースの代替としてイソマルチュロースを使用する際に直面する規制上の課題を解決するものとなるでしょう。例えば、FDAは乾燥イソマルチュロースシロップのGRAS申請を行い、EFSA（ヨーロッパ食品安全機関）はイソマルチュロースシロップの正式な安全性評価を完了し、科学的根拠に基づいた安全性の結論を文書化しました。これらの承認は、世界中のメーカーが対応可能なカテゴリーを拡大し、予測可能なコンプライアンス経路を促進するものとなるでします。
イソマルチュロースに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/isomaltulose-market/590641743
イソマルチュロースの市場調査では、世界的な代謝性疾患の増加と、臨床栄養、スポーツ、乳児用調合乳原料の商業的牽引力を生み出す臨床的エビデンスにより、市場シェアが拡大することが明らかになりました。世界的な糖尿病およびメタボリックシンドロームの有病率の急増といったマクロヘルストレンドによって、成長機会はさらに拡大すると予想されます。こうした健康トレンドと消費者意識の高まりは、臨床栄養、スポーツリカバリー、医療用調合乳における低血糖で代謝に優しい炭水化物への構造的な需要拡大を促すと見込まれます。
BENEOをはじめとするこの分野の主要企業は、マクロヘルストレンドに好意的に反応しており、パラチノースがGLP-1放出を促進し、血糖反応を改善することを年次報告書で示しており、メーカーはこれを製品の訴求力に活用することができます。このように、糖尿病／肥満人口の急増は、対象市場を拡大させ、プレミアム消費者セグメントの成長を促進すると予想されます。
しかし、一部の地域では規制上のハードルが今後数年間の市場成長を阻害すると予想されています。また、国際法の違いもイソマルチュロース市場にとって課題となっており、安全性、表示、承認レベルが国によって異なるため、承認の遅延や市場参入の阻害が生じています。こうした規制上の差異はコンプライアンスコストを増大させ、食品成分に関する規制が未整備なグローバル市場での事業化を目指すメーカーにとって障壁となっています。
