世界の4G監視カメラ市場、CAGR12.0％で急成長 多分野連携が新たな需要を創出
ワイヤレス監視の新時代を拓く
4G監視カメラは、従来の有線システムを超えた革新的な監視ソリューションとして注目を集めている。その核心は、4G通信ネットワークを活用した完全なワイヤレス設計にあり、物理的な配線を必要とせず、遠隔地や移動環境でもシームレスな映像伝送を実現する。基本構造は、高感度イメージセンサー、データ処理モジュール、4G通信チップ、および省電力設計の電源システムで構成され、物理的特性として耐候性や耐衝撃性を備えた材料技術が採用されている。これにより、極端な気候でも安定動作が可能となり、化学的に安定した外装材料は腐食や劣化に対する抵抗力を高め、長期的な信頼性を確保している。
モジュール性の高さも特筆すべき点である。カメラ本体と通信ユニットが独立して設計されることで、用途に応じた柔軟なカスタマイズが容易となり、例えば建設現場や自然保護地域など、特定のニーズに合わせた機能追加がスムーズに行える。主要用途としては、従来の防犯・セキュリティ分野に加え、交通インフラの監視、野生動物の生態観察、さらには災害対策やイベント管理など多岐にわたる。背景には、4Gネットワークの全球的なカバレッジ拡大とデータ伝送速度の向上があり、これによって高精細な画質と低遅延の映像配信が可能となり、リアルタイム性が求められる場面での活用が加速している。
多様な産業に結び付く
4G監視カメラは、単なる防犯機器の枠を超え、自動車、建材、医療など多様な産業と深く連携している。自動車産業では、車載カメラとしての応用が進み、運転支援システムや物流車両の荷物監視に活用されることで、交通安全やサプライチェーンの透明性向上に寄与している。 建材産業との関係も重要である。建設現場やインフラプロジェクトでは、臨時的な監視ニーズが多く、4G監視カメラのワイヤレス特性が工期短縮やコスト削減に直結する。さらに、社会課題との接点として、高齢化が進む地域での見守りシステムや、自然災害が多いエリアでの早期警戒体制構築に役立っており、持続可能な社会インフラの一翼を担う。医療分野では、遠隔診療や患者モニタリングへの応用が模索され、非接触でのデータ収集により感染症対策などの課題解決にも貢献できる可能性を秘めている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル4G監視カメラ市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/215241/4g-security-camera）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが12.0%で、2031年までにグローバル4G監視カメラ市場規模は24.67億米ドルに達すると予測されている。
図. 4G監視カメラ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332770&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332770&id=bodyimage2】
図. 世界の4G監視カメラ市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、4G監視カメラの世界的な主要製造業者には、Hikvision、Dahua、JOOANなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約59.0%の市場シェアを持っていた。
4G監視カメラ市場では、性能、コスト、信頼性を軸にした競争が活発化している。競争優位性の核心は、高画質と低遅延を両立させる映像処理技術にあり、特に暗所での撮影性能や天候変動への適応性が差別化要因となっている。コスト面では、大量生産によるスケールメリットとサプライチェーンの最適化が進み、高性能ながら手頃な価格帯の製品が市場をリードする。調達安定性については、グローバルな部品調達ネットワークを構築する企業が強みを発揮しており、半導体不足などの外部ショックにも柔軟に対応できる体制が求められる。
