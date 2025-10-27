リディアダンスアカデミー多治見校にてAkiraの新クラス開講！
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、岐阜県多治見市のダンススタジオにて新クラス（担当：Akira）を11月10日よりスタートいたします。
HP：https://re-dia.jp/blog/tajimi-newclass-akira/
［講師］
Akira
［担当レッスン］
毎週月曜日
16:30~17:30 リトル
17:45~19:00 キッズ HIPHOP初心者向け
19:15~20:30 キッズ＆一般 STYLE HIPHOP
■講師経歴
2021年
第72回 NHK 紅白歌合戦 YOASOBI GANMI 滋慶COMダンサーズ 出場 @東京国際フォーラム
2022年
GANMI - 青春は水びたしMV
NSMダンサー出演
2023年
Repezen foxx お前らは本当の文化祭を見たことあるか？レペゼンによる世界一の文化祭ツアー[2023 夏の陣] in ZeppNAGOYAのバックダンサー【Foxxmex】
高校卒業後にダンスを始め、その後専門学校へ入学しHIPHOPをはじめとした様々なジャンルを学び卒業後はダンスインストラクターとして活動しています。
■レッスン内容
ストレッチから基礎を大事にしつつ
振付を通して踊る楽しさを伝えていきます!
11月中は無料体験実施します!!
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/121/102?date_from=2025-11-05
該当クラスを選択いただくと新規開講無料チケットが購入できますので購入後ご予約ください。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー多治見校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー多治見校
所在地：〒507-0071 岐阜県多治見市旭ヶ丘8-29-99
アクセス（車でお越しの場合）：国道248号 多治見インターから可児方面へ → 右手にニトリ、タマホーム展示場のある信号を右折 →道なりに進み、最初の信号「明和町6丁目」を左折 → また道なりに進み、左手JAの手前を左折 →１００ｍほど進み初めての角を右折 → すぐ左手に旭ケ丘公民館
開講曜日：月
ホームページ：https://re-dia.jp/tajimi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332512&id=bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
HP：https://re-dia.jp/blog/tajimi-newclass-akira/
［講師］
Akira
［担当レッスン］
毎週月曜日
16:30~17:30 リトル
17:45~19:00 キッズ HIPHOP初心者向け
19:15~20:30 キッズ＆一般 STYLE HIPHOP
■講師経歴
2021年
第72回 NHK 紅白歌合戦 YOASOBI GANMI 滋慶COMダンサーズ 出場 @東京国際フォーラム
2022年
GANMI - 青春は水びたしMV
NSMダンサー出演
2023年
Repezen foxx お前らは本当の文化祭を見たことあるか？レペゼンによる世界一の文化祭ツアー[2023 夏の陣] in ZeppNAGOYAのバックダンサー【Foxxmex】
高校卒業後にダンスを始め、その後専門学校へ入学しHIPHOPをはじめとした様々なジャンルを学び卒業後はダンスインストラクターとして活動しています。
■レッスン内容
ストレッチから基礎を大事にしつつ
振付を通して踊る楽しさを伝えていきます!
11月中は無料体験実施します!!
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/121/102?date_from=2025-11-05
該当クラスを選択いただくと新規開講無料チケットが購入できますので購入後ご予約ください。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー多治見校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー多治見校
所在地：〒507-0071 岐阜県多治見市旭ヶ丘8-29-99
アクセス（車でお越しの場合）：国道248号 多治見インターから可児方面へ → 右手にニトリ、タマホーム展示場のある信号を右折 →道なりに進み、最初の信号「明和町6丁目」を左折 → また道なりに進み、左手JAの手前を左折 →１００ｍほど進み初めての角を右折 → すぐ左手に旭ケ丘公民館
開講曜日：月
ホームページ：https://re-dia.jp/tajimi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332512&id=bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
プレスリリース詳細へ