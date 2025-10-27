「にしむらゆうじ×サンリオキャラクターズ」コラボ第5弾！新作ルームウェアと靴下・ポーチの発売が決定(ハート)11/1(土)より、全国の「ドン・キホーテ」、「アピタ」店舗にて発売開始！

株式会社ブランチ・アウト

アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト(以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一)は2025年に活動10周年を迎えた人気クリエイターにしむらゆうじ氏による、株式会社サンリオの「サンリオキャラクターズ」「はぴだんぶい」の特別デザインを用いた秋冬向けのウェアと雑貨アイテムを製作。全国のドン・キホーテ、アピタ店舗(一部店舗を除く)にて11月1日（土）より発売されます。

※店舗により入荷状況が異なります。

＜ルームウェア・靴下＞

・にしむらゆうじ氏独自のタッチで描かれたゆるっとした表情が愛くるしいデザインを用いたボア上下セット、フード付きボア上下セット、靴下3足組を発売。

※ルームウェアには、可愛く収納できる専用ハンガーがセットで付いてきます(ハート)

■ボア上下セット 税抜\4,499（税込\4,949）

・カラー：ホワイト（ハローキティ）、ピンク（マイメロディ）、ブラック（クロミ）、サックス（シナモロール）、クリーム（ポムポムプリン）、ラベンダー（ポチャッコ）、ブルー（タキシードサム）、グリーン（けろけろけろっぴ）、ブラック（バッドばつ丸）、ターコイズ（ハンギョドン）、アイボリー（あひるのペックル）

・サイズ：M、L

■フード付きボア上下セット 税抜\4,999（税込\5,499）

・カラー：ホワイト（ハローキティ）、ピンク（マイメロディ）、ブラック（クロミ）、サックス（シナモロール）、クリーム（ポムポムプリン）、ホワイト（ポチャッコ）、ブルー（タキシードサム）、グリーン（けろけろけろっぴ）、ブラック（バッドばつ丸）、ターコイズ（ハンギョドン）、アイボリー（あひるのペックル）

・サイズ：M、L

■靴下3足セット 税抜\999（税込\1,099）

・展開キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル

サイズ：23~25cm

＜雑貨アイテム＞

・愛くるしいはぴだんぶいのフェイス部分を模ったダイカットポーチを発売！

■ダイカットポーチ 税抜\1,599（税込\1,759）

・展開キャラクター：ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル

「にしむらゆうじ×サンリオキャラクターズ・はぴだんぶい」コラボアイテムを全国のドン・キホーテ、アピタでゲットして、かわいいがいっぱいの毎日をお過ごしください(ハート)

【(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 661604】

【発売商品取り扱い店舗】

【にしむらゆうじついて】

"なんらかのクリエイター"

（イラストレーター・まんが家・アニメーターなど）

「ごきげんぱんだ」や「こねずみ」「ラブラビット」などの「スタジオUG」の仲間たちを中心に、イラスト作品・まんが作品・アニメ作品を数多く発表している。

SNS上でのイラストやまんが作品の発表だけでなく、書籍出版やグッズ展開、イベントなど幅広く活動しており、YouTube上では、自らが監督・アニメーション作画を手掛けるアニメ作品を定期的に発表するなど、一つの表現技法・媒体に留まらずに幅広い表現技法を併せ持つクリエイターである。

自身の作品発表だけではなく、新規キャラクターの創出・運用、キャラクターコラボも手掛けており「宇宙なんちゃら こてつくん(TVアニメ化/NHK Eテレ)」のWEBまんが連載や、日清食品カップスープ公式キャラクターの「とうふ係のくま」、ロッテクランキー公式キャラクターの「クランキーぼうや」などで、定期的にイラストやまんがを公開している。

日本国内外の人気キャラクターをにしむらゆうじタッチで描き下ろすキャラクターコラボなども多数手掛けている。

2025年 にしむらゆうじは活動10周年を迎えます。

にしむらゆうじを支えてくださった方々への感謝の想いを伝え、みんなで一緒に盛り上げていく「みんなが主役の10周年」

ファン↔UG双方向の企画を実現し、思い出深い特別な1年を創り上げていきます。

にしむらゆうじ広報課 X(旧Twitter)：@PRnishimurayuji

にしむらゆうじ広報課 Instagram：prnishimurayuji

にしむらゆうじLINE公式アカウント：@nishimurayuji

にしむらゆうじYouTube：https://www.youtube.com/c/nishimurayuji

にしむらゆうじWEBサイト：https://nishimura-yuji.com/

にしむらゆうじ10周年特設サイト：https://10th.nishimura-yuji.com

(C)studio UG - Nishimura Yuji

【ブランチ・アウトについて】

ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。

ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト

設立 ： 1997年7月

代表者 ： 代表取締役社長 大谷 真一

所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F

事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)