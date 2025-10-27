ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」 現在開催中の『ふたば幼稚園 HAPPY ANNIVERSARY 2025』 新企画が登場！ 10月31日（金）～11月30日（日）限定開催！

株式会社ニジゲンノモリ

兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の人気アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」では、しんちゃんが通う幼稚園を再現した「ふたば幼稚園」が開設3周年を迎えたことを記念し、『ふたば幼稚園 HAPPY ANNIVERSARY 2025』を9月2日（火）～11月30日（日）の期間限定で開催しています。そして今回10月31日（金）より新しく入園の思い出を残せる新企画が新登場！

この度、ふたば幼稚園に黒板を設置し、入園いただいた皆様に自由にお絵描きを楽しんでいただける企画を実施いたします！描いていただいた作品は、ニジゲンノモリ公式SNSやHPに掲載し、ふたば幼稚園内にも掲示させていただきます。（公式SNSやHPに掲載に許諾いただいた方のみ）

幼稚園に入園できた喜びや思い出をカタチに残せる特別な体験を味わえるイベントです。「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」でたくさんの秋の思い出を作ろう！

▲ふたば幼稚園に入園だ！▲家族みんなで楽しめる！■イベント概要

期間：

10月31日（金）～11月30日（日）

実施時間：

10時00分～17時00分 ※「ふたば幼稚園」のある「のんびりのはら」エリアは17：00完全クローズです。

※時期により営業時間が異なる可能性がございます。必ずニジゲンノモリ公式HPをご確認ください。

会場：

「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」内、キッズエリア「のんびりのはら」にある「ふたば幼稚園」

内容：

キッズエリア「ふたば幼稚園」にて、開設3周年をお祝いするアニバーサリーイベントの一環として新企画を開催。ふたば幼稚園内に設置した黒板に自由に思い出を残してお絵描きを楽しめる企画を開催いたします。

対象：

ゴールドチケット、プレミアムチケットの大人チケットでご入場された方

料金：

無料（別途エリア入場料が必要）

URL：https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

