もっと近くて、おトクなグアムへ！「GOGO！GUAM ハファデイキャンペーン2026」始動！

グアム政府観光局

日本から3時間半、時差わずか1時間で行ける常夏の楽園・グアムは、美しい海や自然に加え、ショッピング、グルメ、カルチャー体験など多彩な魅力が詰まった人気のアメリカンビーチリゾートです。昨年の羽田空港からの新規就航に続き、今年の夏からは関西国際空港からの直行便も増便されました。これにより、グアムはこれまで以上に気軽に行ける海外旅行先として注目を集めています。

グアム政府観光局は、そんなグアムをよりお得に楽しんでいただける「GOGO！GUAM Håfa Adai キャンペーン 2026」を2025年12月1日より実施します。本キャンペーンでは、旅行費用をサポートする電子クーポン「GUAM PAY」と、現地特典が簡単に利用できる「GUAM BONUS」の2つのプログラムを展開します。

また、昨年に引き続き、タレントのpecoさんが、本キャンペーンの公式アンバサダーに就任！プライベートでも何度も訪れるほどの“グアム通”として知られるpecoさんが、アンバサダーとしてグアムの最新トレンドや現地の魅力を発信します。

今こそ「GOGO！GUAM Håfa Adai キャンペーン」を活用して、魅力あふれるグアムへGO！

キャンペーン概要

「GOGO！GUAM Håfa Adai キャンペーン 2026」では、よりオトクに充実した滞在をお楽しみいただけるよう、「GUAM PAY」と「GUAM BONUS」の2つのプログラムを展開します。

【GOGO！GUAM PAY】

対象の旅行代理店または航空会社を通じてグアム旅行をお申し込みいただいたお客様、限定15,000名様に、現地のレストランやショップ、オプショナルツアーなどで使える30ドル分の電子クーポンをプレゼント。

利用期間（予定）：2025年12月1日（月）～2026年4月30日（木）

対象店舗：レストラン、ショップ、レンタカー、アクティビティなど多数

利用方法：対象旅行商品を予約→アプリ上でポイントをゲット→現地で電子クーポン「GUAM PAY」をスマートフォンで提示して利用。

GUAM PAYポイント対象商品の取扱企業は以下の20社：

IACE、ANA X、Arluis Wedding、Expedia、HIS、skyticket by ADVENTURE、JALPAK、JTB、Hot Spring（こころから）、ツアーウェーブ、トラベルギャラリー、トラベロカ、東武トップツアーズ、日本旅行、阪急交通社、名鉄観光、vip tour、楽天トラベル、令和トラベル（NEWT）、ユナイテッド航空（五十音順）

※詳細・利用可能店はキャンペーンサイトにて順次公開予定

【GOGO！GUAM BONUS】

グアム現地の参加店舗に設置されたQRコードをスマートフォンでスキャンするだけで、割引や特典が受けられるプログラムです。対象はレストラン、ホテル、カフェ、アクティビティ、レンタカーなど多岐にわたり、旅のあらゆる場面でお得を体感できます。

実施期間（予定）：2025年12月1日（月）～2026年9月30日（水）

※一部店舗では専用サイトからの事前予約が必要な場合があります。詳細は各店舗のオファーページをご確認ください。

キャンペーンに関する情報などは、グアム政府観光局の公式サイトをご覧ください。

グアム政府観光局 公式サイト :https://www.visitguam.jp

キャンペーンの詳細や対象店舗リストは、専用サイトにて随時更新予定です。

キャンペーン専用サイト :https://www.gogoguam.jp/

【グアムの楽しみ方も進化中】

2025年8月にスタートした「タモンナイトマーケット」は、グアムならではのローカルフードや音楽、雑貨が集まる新たな観光名所として話題を集めています。さらに、今年12月にはグアム初の国際ダンスイベント「グアム・インターナショナル・ダンス・フェスティバル」、2026年4月にはグアム最大級のランニングイベント「ココ・ロードレース」といったイベントも予定されており、島全体が一年を通して活気に包まれています。

【アンバサダープロフィール】

現地イベントの情報はこちら :https://www.visitguam.jp/events/

pecoさん｜タレント・ブランドプロデューサー

ファッションやライフスタイルに独自のセンスを持ち、若い世代を中心に支持を集めるタレント・ブランドプロデューサー。SNSやメディアでの発信力も高く、現在は母としての視点も取り入れたライフスタイル提案が共感を呼んでいる。芸能界でも指折りの“グアム好き”として知られ、グアムに何度も訪れるリピーターでもある。

【お問い合わせ】

グアム政府観光局

公式サイト： https://www.visitguam.jp

お問い合わせ先：info@gvb.or.jp