ついに登場！150℃の熱に耐えるPLAフィラメント「Polymaker HT-PLA/HT-PLA GF」発売。【株式会社サンステラ】

株式会社サンステラ

Pokymakerブランドの日本総代理店（独占販売店）である、株式会社サンステラ(本社:東京都豊島区、社長:和田裕介、以下「サンステラ」)は、2025年10月27日（月）、耐熱PLAフィラメント、「Polymaker HT-PLA フィラメント」「Polymaker HT-PLA-GFフィラメント」を発売します。



これまでのPLAは、60℃程度までの耐熱性能であり、一般的に夏場の屋外や自動車車内など高温となる可能性のある環境での使用には推奨されませんでした。

耐熱材料であるPCやPA（ナイロン）は造形難易度や材料金額が高く、また、造形精度の面での課題もありました。

HT-PLAは150℃までの熱安定性を実現。

耐熱PLAは造形精度と耐熱温度を両立し、3Dプリントを新たな次元へと向上させます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bnjVVY0om48 ]

製品情報

製品名:Polymaker HT-PLAフィラメント

カラー:全14色 ※今後も追加予定

white／black／red／blue／gray／orange／green／teal／Yellow／brown

Gradient:Rainbow／Tropical／Ice／Fire

発売日:2025年10月27日

販売価格:\3,980（税込）

販売先:

サンステラ3Dモール :https://sunstella.co.jp/products/polymaker-ht-plaPolymakerストア :https://www.poly-maker.jp/polymaker-ht-pla.html

製品名:Polymaker HT-PLA-GFフィラメント

カラー:全9色 ※今後も追加予定

Black／White／Grey／Blue／Army Green／Power Tool Yellow／Power Tool Red／Power Tool Green／Power Tool Teal

発売日:2025年10月27日

販売価格:\4,900（税込）

販売先:

サンステラ3Dモール :https://sunstella.co.jp/products/polymaker-ht-pla-gfPolymakerストア :https://www.poly-maker.jp/polymaker-ht-pla-gf.html

※サンステラ3Dモール・Polymakerストアでの販売を先行し、在庫安定後にAmazonでの販売も予定。

製品特徴

PCよりも高い耐熱温度



130℃のオーブンテストでは、ポリカーボネート樹脂よりも高い熱安定性を発揮。

より高温への対応が可能になります。

マルチカラーも高速造形も300mm/sの高速造形に加え、マルチカラー造形も簡単。

マルチカラー造形でカーインテリアを彩る事も出来ます。

新たな活用用途を



いままで耐熱素材はカラーが少なく、マルチカラー造形への対応が遅れていました。

HT-PLAは全14色展開。様々なデザインとカラーの選択肢が拡がります。

BambuLab、Prusa製品のパラメーターは下記のPolymaker wikiサイトからDLが可能です。

一般的なPLAのパラメーターで印刷することが可能です。

Polymaker wiki :https://wiki.polymaker.com/polymaker-products/printer-profiles/pla

FAQ

Polymaker(TM) HT-PLA /HT-PLA GFをアニールできますか？

はい、両方をアニールを行う事で熱安定性のパフォーマンスを向上させることができますが、HDT特性の向上はHT-PLA GFのみが適用となります

熱安定性とは何ですか？

負荷がかかっていない状態では変形することなく高温に耐える素材能力のことです。

HT-PLA/HT-PLA GF は UV 耐性 / 耐候性がありますか？

一般的な PLA と同様に、UV/耐候性に対する材料の改質は行われていないため、さらなるテストが必要です。

PLA設定でプリントできますか？

この素材は一般的な PLA のパラメーター設定でプリントができます。

使用する条件はありますか？

一般的な3Dプリンターのほとんどに対応しますが、HT-PLA GFの場合、プリンターの摩耗を防ぐために硬化ノズルが必要になります。

0.2mm ノズルプリントは可能ですか？

HT-PLAは0.2mmノズルの仕様が可能です。HT-PLA GFには対応しません。

プリントできる最高速度はどれくらいですか？

HT-PLA は最大 300mm/s、HT-PLA-GF は最大 350mm/s でプリントできます。

どの色も耐熱性は同じですか？

はい、すべてのカラーバリエーションで耐熱性は同じです。

HT-PLA を沸騰水中でアニールできますか？

はい、可能です。ただし、ミネラル含有量の多い硬水の場合は、部品を沸騰させると、ミネラルが表面に白い粉塵のコーティングを形成する可能性があります。

HT-PLA-GF 構成にはガラス繊維が何パーセント含まれますか？

12%です。

■共通スペック

平均フィラメント径

1.75 mm(< ± 0.05 mm、通常は~ ± 0.02 mm)

重量

1,000g

パッケージ寸法

209mm(W) x 223mm(D) x 75mm(H)

パッケージ重量

1.4Kg

スプール寸法

200mm(W) x 200mm(D) x 65.6mm(H)

スプール内径

55mm±1(W)

■HT-PLA

カラー

全14色

推奨プリント温度

210 - 230 °C

推奨プリント速度

最大300mm/s

推奨ヒートベッド温度

25 - 60 °C

ビカット軟化温度（印刷時）

152 °C

■HT-PLA GF

カラー

全9色

推奨プリント温度

210 - 230 °C

推奨プリント速度

最大350mm/s

推奨ヒートベッド温度

25 - 60 °C

ビカット軟化温度（印刷時）

148.9 °C

【Polymaker社について】

Polymaker社は、上海に本社を置くグローバル企業です。

累計で約1000万個以上のフィラメントを世界各地に出荷しており、世界中の3Dプリントユーザーが利用しています。

Polymakerのフィラメントは厳格な品質管理により製造されており、最高の品質基準を保証するだけでなく、

より良い3Dプリント体験を提供するために、日々研究を重ね、機能的で革新的なフィラメントを提供しています。

株式会社サンステラでは、年間4万巻以上のPolymaker社製3Dプリンターフィラメントを販売しております。







【株式会社サンステラについて】

株式会社サンステラはPolymaker・UniFormation・RAYSHAPEブランドの日本総代理店、Creality・AnkerMake・BambuLab・Tiretimeブランドの日本正規代理店・SHINING 3D・Phrozenブランドの正規販売店として、世界中の優れた3Dプリント機器・各種造形材料の輸入販売・技術サポートを行っています。

12年に及ぶ3Dプリンターのサポート実績と、お客様に安心してお買い求めいただける体制を整えており、2007年の創業より3Dプリンティング分野に対して多くの革新をもたらしています。