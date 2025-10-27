DMM GAMES『FLOWER KNIGHT GIRL』10月27日アップデート実施！新イベント「あなたと紡ぐ想い出」開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、10月27日にサービス中のファンタジーRPG「FLOWER KNIGHT GIRL」がアップデートを実施することを発表いたします。詳細は公式サイトをご覧ください。
▼新イベント「あなたと紡ぐ想い出」開催！
交わした言葉のひとつひとつを、思い返す。
一人は小悪魔に、一人はウェイトレスに、
一人はメイドに装いを彩り、今日という日を紡ぐ。
そうして高く積み上げた日々に、花は笑う。
これからも、そうでありますようにと……。
イベント開催期間 2025年10月27日メンテナンス後 ～ 2025年11月10日メンテナンス前まで
▼花騎士と共に新イベントを駆け回ろう！
▼ガチャに新キャラクターが追加！
イベントに登場する「ネムノキ(夢想の小悪魔)」「セルリア(ほのかな思慕のメイド)」
「ステラ(見守る心のウェイトレス)」がガチャに登場します！
▼キャラクタークエスト追加！
「ネムノキ(夢想の小悪魔)」「セルリア(ほのかな思慕のメイド)」
「ステラ(見守る心のウェイトレス)」のキャラクエストがボイス付きで追加！
お迎えした団長は、早速キャラクエストに挑戦してみましょう！
▼その他にもアップデート内容盛りだくさん！
特殊任務の追加や交換所のラインナップ更新なども！
新しい花騎士を仲間にして、害虫討伐に行こう！
※画像は開発中のものになります。
※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。
▼こちらからゲームをプレイ！
https://games.dmm.com/detail/flower
▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式サイト
https://flower-knight-girl.com/
▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式Xアカウント
https://x.com/flower_staff
▼製品概要
タイトル：FLOWER KNIGHT GIRL
プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／SP(ブラウザ版)／App Store／Google Play
権利表記：(C)︎2015 EXNOA LLC
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/
