DMM GAMES『FLOWER KNIGHT GIRL』10月27日アップデート実施！新イベント「あなたと紡ぐ想い出」開催！

合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、10月27日にサービス中のファンタジーRPG「FLOWER KNIGHT GIRL」がアップデートを実施することを発表いたします。詳細は公式サイトをご覧ください。



▼新イベント「あなたと紡ぐ想い出」開催！


交わした言葉のひとつひとつを、思い返す。


一人は小悪魔に、一人はウェイトレスに、


一人はメイドに装いを彩り、今日という日を紡ぐ。


そうして高く積み上げた日々に、花は笑う。


これからも、そうでありますようにと……。



イベント開催期間　2025年10月27日メンテナンス後 ～ 2025年11月10日メンテナンス前まで


▼花騎士と共に新イベントを駆け回ろう！












　　


▼ガチャに新キャラクターが追加！


イベントに登場する「ネムノキ(夢想の小悪魔)」「セルリア(ほのかな思慕のメイド)」


「ステラ(見守る心のウェイトレス)」がガチャに登場します！










▼キャラクタークエスト追加！


「ネムノキ(夢想の小悪魔)」「セルリア(ほのかな思慕のメイド)」


「ステラ(見守る心のウェイトレス)」のキャラクエストがボイス付きで追加！


お迎えした団長は、早速キャラクエストに挑戦してみましょう！



▼その他にもアップデート内容盛りだくさん！


特殊任務の追加や交換所のラインナップ更新なども！


新しい花騎士を仲間にして、害虫討伐に行こう！


※画像は開発中のものになります。


※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。



▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式サイト


https://flower-knight-girl.com/



▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式Xアカウント


https://x.com/flower_staff



▼製品概要


タイトル：FLOWER KNIGHT GIRL


プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／SP(ブラウザ版)／App Store／Google Play


権利表記：(C)︎2015 EXNOA LLC



※App Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。


※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。