「メディカルクリエーションふくしま2025」医療機器産業の未来を拓く技術と交流の場 ― 開催目前 ―

一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構

東日本最大級の医療機器設計・開発展示会「メディカルクリエーションふくしま2025」を

2025年10月29日（水）～30日（木）の2日間、ビッグパレットふくしま（福島県郡山市）にて開催いたします。

本展示会は、全国の医療機器メーカー、ものづくり企業、アカデミア、スタートアップ、支援機関、医療従事者など、多様なプレーヤーが全国から集う“Med-Tech Community”として、新たなビジネスマッチングの創出を目的とした展示会です。

メディカルクリエーションふくしま2024会場の様子

【開催の背景】

福島県では、医療機器分野への新規参入促進を目指して、2005年から県内製造業の高い技術力に着目し、「次世代医療産業集積プロジェクト」を推進しています。東日本大震災後は、復興計画の重点プロジェクトの1つとして、医療機器産業の一層の集積を掲げており、その柱が「医療機器設計・製造展示会 メディカルクリエーションふくしま」です。

本展示会では、ものづくり企業が得意とする技術と医療機器メーカーによる最新医療機器を一堂に展示し、企業の優れた技術と医療の現場で求められるニーズのマッチングを推進するほか、医療機器産業界における最新の話題や人材育成をテーマとしたセミナーなどを開催します。

【見どころ】

21回目の開催となる今回の展示会では、「単なる展示会ではなく、国内を代表するMed-Tech Community」をテーマに、北は北海道から、南は沖縄まで全国の269の企業・団体の出展。医療機器業界の最新トレンドが集まった各種セミナーのほか、「設計開発」「生体適合性材料」「特殊精密加工」といった医療機器の“つくる”を支える技術が集結する特別展示「Techてっくゾーン」など、さまざまな企画を開催します。

多くの皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

【開催概要】

第21回 医療機器設計・製造展示会 メディカルクリエーションふくしま2025

開催日：2025年10月29日（水）10：00～17：00

2025年10月30日（木）10：00～16：00

会 場：ビッグパレットふくしま （福島県郡山市南二丁目52番）

主 催：福島県、一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構

入 場：無料 （事前参加登録）

アクセス：東京より新幹線で約1時間30分/郡山駅より無料シャトルバス運行

- 【公式サイト】メディカルクリエーションふくしま公式HPhttps://fmdipa.jp/mcf/

事前参加登録、出展者一覧、セミナー・イベント情報、会場マップなどの詳細を掲載しています。

【お問合せ先】

メディカルクリエーションふくしま事務局（一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構）

電話：024ｰ954-4014 メール：mcf@fmdipa.or.jp