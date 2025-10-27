【奈良ホテル】休館前プロモーション「“Register” ―今を記録し、未来へ―」第二章 抽選でリニューアル後に利用できるペア宿泊券・ペアランチ券が当たる！「ARフォトキャンペーン」実施について

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

奈良ホテル（奈良市高畑町1096、総支配人 原田隆太）は、休館前プロモーション「“Register” ―今を記録し、未来へ―」の第二章として、2025年11月1日（土）から11月30日（日）までの期間、ARフォトキャンペーンを実施いたします。

奈良ホテルは大規模リニューアル工事実施のため、2026年1月4日（日）から2026年5月下旬まで全館休館いたします。休館前プロモーション「“Register” ―今を記録し、未来へ―」の第一章として、休館までの時を一日ずつ刻む「日めくりカレンダー」を設置いたしました。また、刻々と近づく休館までの日々を「記録」し「未来」へつなげる体験として、「奈良ホテルオリジナルARフォトフレーム」をご用意しております。デザインは奈良県出身のデジタルクリエイター・オルコエトー氏が手がけ、奈良ホテルならではの唯一無二のデザインに仕上げました。この取り組みはSDGsのターゲット11番「住み続けられるまちづくりを」の取り組みのひとつとしても考えております。

唯一無二のARフォトフレームと、日めくりカレンダーを背景に、スマートフォンで写真や動画を撮影し、Instagram・X（旧Twitter）で指定のハッシュタグ「#奈良ホテルとわたしの記録」を付けて投稿いただくと、抽選でリニューアル後にご利用いただけるペア宿泊券・ペアランチ券をプレゼントいたします。

奈良ホテルがお届けする、全館休館前だけの特別な体験。今この瞬間を「Register（記録）」いただくとともに、本キャンペーンへのご参加を心よりお待ちしております。

■「ARフォトキャンペーン」詳細

写真はイメージ休館までの時を一日ずつ刻む「日めくりカレンダー」

・応募期間 2025年11月1日（土）～2025年11月30日（日）

・応募資格 InstagramまたはX（旧Twitter）にご登録があり、個人アカウントをお持ちの方

本キャンペーンは、日本国内にお住まいの方に限り、どなたでもご参加いただけます。

未成年の方は保護者の同意を得た上でご参加ください。

・応募方法 下記手順に従って、ご応募ください。

１. 奈良ホテル公式Instagramアカウント (＠narahotel_official)または公式X（旧Twitter）アカウント(@narahotel_official)をフォロー（※当選発表をDMで行うため）

２. 期間中に、「奈良ホテルオリジナルARフォトフレーム」で撮影した写真や動画を、指定のハッシュタグ「#奈良ホテルとわたしの記録」をつけてInstagramまたはX（旧Twitter）で投稿してください。

・賞 品 ［特賞］ペア宿泊券（1組2名様分） 1名様

［いいね賞］メインダイニングルーム「三笠」 ペアランチ券（1組2名様分） 3名様

※当選者へは、2025年12月中旬に奈良ホテルの公式アカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。ご応募いただいたアカウントを削除または非公開とされた場合、また、ダイレクトメッセージに7 日以上返信いただけない場合は、当選が無効となりますのでご了承ください。

■ 奈良県出身デジタルアーティスト オルコ エトー プロフィール

奈良県出身デジタルアーティスト オルコ エトー

・2010年から映像制作に本格参入。マペットアニメ、企業 PV、MVなどを手がける。

・2014年よりプロジェクションマッピング開始。

・2015年「岡崎ときあかりアワード」で最優秀賞＆ロームシアター京都賞を受賞。

観客参加型イベントも企画運営。

・京都国際漫画ミュージアムで招待作家として発表、

2020年には大阪で常設インスタレーションを制作。

・2022年、ダイキン中東アフリカ向けのフル3DCGや各支社向け映像をプロデュース。

・2025年 4月に名古屋鉄道の ARスタンプラリーを企画・制作。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。

詳しくは、下記の二次元コードよりご覧ください。(※本プランはWESTERポイント対象外です。)

■JRホテルメンバーズ：https://www.jrhotel-m.jp/app/

■WESTERポイント：https://wester.jr-odekake.net/wester_app/

宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

■レストラン：空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

レストラン空席情報はこちら :https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/?rest=narahotel#rest_serch_form

■宴会場：ご希望日・形式・ご利用人数の入力で6カ月先までご確認いただけます。

宴会場空き状況はこちら :https://banquet-reservation.ibv.jp/nara-hotel/?cond=WBhNpa%2ffxOAEu8bHRRGE%2bFWS5968DRtz7%2bHmv0RPmbgb2icJ%2fMYrlmJsHFIEuke%2ffudMmj9z7DQVme4n9sMxs1k9DX9dbnkpB%2fxxMPdFEqiq0QAP1KGTGACBtoyDcPUqbjjPGsoU2qmmvFGDPdcKK7VDYU0yjclRZprQh6gduVpnBmzgbTpX3fE0ri0HnCoBFB%2bcNXJB%2bE%2fK%2bNMIUjSizMtZNqImp50O0xuHhsmT2SVZJDErFDUrn%2b0hEXPUkB%2fzyNmKLUoRnzE5lMhrZZGi2Y6fKaEfYuVFfWfb3sR3Lyk%3d

JR西日本グループにおけるSDGsについて

JR 西日本ホテルズは、持続可能な開発目標（SDGs）を持ち、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げます。今回ご案内の取り組みは、SDGs 目標の11 番に貢献するものと考えています。

奈良ホテルについて

奈良公園隣接の小高い丘に建つ奈良ホテルは、明治42年（1909 年）の創業以来、多くの賓客をお迎えしてきました。桃山御殿風檜造りの本館は辰野金吾氏の設計。館内随所の調度品が明治の時を思い起こさせ、その雰囲気はまるで美術館に泊まるようです。

100年以上の時を経てなお重厚華麗な姿を見せ続ける関西随一のクラシックホテルで、記憶に残る一日をお過ごしください。

奈良ホテルに関する詳細は公式ホームページ https://www.narahotel.co.jp/ からもご覧いただけます。



インスタグラム https://www.instagram.com/narahotel_official/

フェイスブック https://www.facebook.com/narahotel

ツイッター https://twitter.com/NaraHotel_1909

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCiiHbslQMFE_le4YM-2LEcw

Tik Tok https://www.tiktok.com/@narahotel_official

でも情報を配信しています。