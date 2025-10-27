【トランスコスモスオンラインセミナー】トランスコスモスが提供する営業改革の成功メソッドを11月19日（水）、11月20日(木)に開催

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、オンラインセミナートランスコスモスが提供する営業改革の成功メソッド～営業リソースの有効活用によるお客様企業の事業成長をご支援～を11月19日（水）、11月20日（木）に開催します。

コロナ禍以降、営業活動の活発化に伴い、トランスコスモスのBPOサービスへのご相談内容も『営業機能の強化』や『営業事務の効率化』に着手したいとお考えのお客様企業が増えています。

『営業機能の強化』には、外部リソースの活用による個別業務の最適化だけでは不十分で、全体最適を行う必要があります。本セミナーでは、課題解決に至った具体的な取り組みをご紹介させていただきますので、ぜひこの機会にご参加いただき、少しでも解決の糸口としていただければ幸いです。

セミナーハイライト

●弊社にいただく営業改革の相談トレンド

●営業現場と経営課題、各レイヤーにおける課題感の違い

●障壁を乗り越えるためのカギ

このような方が対象です

●営業の活動量を増やしたいとお考えのお客様

●営業拠点の共通業務を集約したいお客様

●セミナー概要

日時： 2025年11月19日（水）、11月20日（木）9：00～18：00

会場： オンデマンド配信（J-Stream Equipmedia）

※本セミナーはオンライン配信のみ（会場開催なし）で実施いたします。

※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。

参加費： 無料(事前登録制)

主催： トランスコスモス株式会社

お申し込みURL： https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/251119_1120.html

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

●プログラム

1.営業改革を阻む壁とその解決のカギ～現場課題と経営課題を繋ぐ現実解とは～

スカイライトコンサルティング株式会社

木村 光夫

2.従業員様の出口戦略におけるトランスコスモスの提供ソリューション

トランスコスモス株式会社

西舘 匡宏

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・184の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp)