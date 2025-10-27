都内のフィールドで協働プロジェクトを実施するスタートアップを採択！（第１弾）～キングサーモンプロジェクト～

東京都

東京都では、都との協働をきっかけとしてスタートアップの成長を支援する「キングサーモンプロジェクト」を実施しています。スタートアップのプロダクトやサービスの都政現場等での実証から海外市場へ向けた事業展開のサポートまで、一気通貫の支援を行うことで、グローバル市場を席捲し、今後のロールモデルとなるような課題解決型のスタートアップを輩出することを目指し、５期にわたり計22件のプロジェクトを採択してきました。

これまでのプロジェクトでは、東京都や都内区市町村の行政現場を対象に実施してきましたが、今年度からは民間事業者のフィールドも対象に加え、取組を展開しています。

この度第６期プロジェクトの第１弾として、民間事業者のフィールドである「HANEDA INNOVATION CITY」で協働を実施するスタートアップを採択しましたので、お知らせします。

１ プロジェクト概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6215_1_33f7e9e267aa1f779d1a9467ad4c1ec0.jpg?v=202510270527 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6215_2_19a5f07e7e36701e9e0510da6882f435.jpg?v=202510270527 ]

※羽田空港付近にある大規模複合施設。商業オフィス等のほか、ショッピングやグルメ、日本文化、ライブイベント等の体験が可能な施設、研究開発施設、先端医療研究センター、コンベンション施設等を整備

■スタートアップ概要

専門知識と経験を活かし、グローバルな不動産投資、資金調達、機関投資家向けのESG管理など、”ESG x 不動産管理 x グローバル”のビジネスを展開する不動産テック企業。

https://www.easygo.eco/

２ 事業の流れ・スケジュール（予定）

３ その他

株式会社GOYOH webページ

協働プロジェクトの内容、その他の詳細については今後webページに掲載していきます。

キングサーモンプロジェクトwebページ

URL：https://kingsalmon.metro.tokyo.lg.jp/

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する事業です。

戦略10 スタートアップ「世界で活躍するスタートアップを育成」