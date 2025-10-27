【OAS取引スタート応援キャンペーン】新規口座開設すると5,000円相当のOASプレゼント！

オーケーコイン・ジャパン株式会社

オーケーコイン・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：馮鐘揚、以下：当社）は、暗号資産交換業者として、全てのお客さまが快適で、安心・安全なお取引ができる環境を提供しています。

いつもOKJをご利用いただきありがとうございます。

OKJでは、OASの取引開始するのを応援して、新規口座開設キャンペーンを開催いたします。

キャンペーン概要

実施期間中にOKJで新規口座開設(https://www.okcoin.jp/account/register)を完了し、Google フォームにエントリー頂いた方の中から先着200名様に6,250 OAS（5,000円相当※）をプレゼントいたします。

※2025年10月27日時点

実施期間

2025年10月27日（月）17時00分 ～2025年11月28日（金）16時00分

※本キャンペーンは、キャンペーン期間内に先着人数に達した場合、キャンペーン期間前に終了する場合がございます。

参加方法

STEP1：キャンペーン実施期間中にOKJで口座開設を完了します。

STEP2：Google フォーム(https://forms.gle/YRLKqZBYzsJV2tMM9)からエントリーします。



当社は、これからもお客様により良い取引環境とサービスをご提供できるよう努力してまいりますので、「OKJ」を何卒よろしくお願い申し上げます。

【会社概要】

会社名： オーケーコイン・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区⻁ノ門1-2-10 ⻁ノ門桜田通ビル5階

設立年月 ： 2017年9月

代表者 ： 代表取締役 馮 鐘揚

事業内容 ： 暗号資産交換業、ブロックチェーンに関連する各種サービスの提供

登録番号 ： 関東財務局長 第00020号

URL ： https://www.okcoin.jp/