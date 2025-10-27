よしもとの人気芸人たちが贈る珠玉のステージが今年も上海で上演！「第11回 上海国際コメディフェスティバル」にて「よしもとコメディスペシャル」全4公演開催! 2025年11月20日(木)～22日(土)

吉本興業株式会社吉本興業株式会社は、上海メディアグループ（SMG）らが主催する「第11回上海国際コメディフェスティバル」に招待いただき、吉本新喜劇をはじめ全4公演の「よしもとコメディスペシャル」を開催します。

本フェスティバルは、上海国際芸術節の一環として世界各国から作品が集う国際的文化交流プロジェクトです。累計90万人以上を動員してきた同イベントにおいて、吉本興業は2019年より参加し、本年で4回目の出演となります。

「よしもとコメディスペシャル」は人気芸人によるネタ＋吉本新喜劇を組み合わせたバラエティ豊かな公演となり、前半は漫才やコントを中心としたネタブロック、後半は酒井藍座長率いる「吉本新喜劇」を上演。世代や国籍を超えて楽しめるステージを提供します。

上海国際コメディフェスティバルへの参加は、単なる海外公演ではなく、文化交流を目的とした取り組みです。お笑いという表現を通じて、日中両国の観客が共に笑い合い、相互理解を深める場を提供します。現地ファンによる応援グッズの制作やSNSで熱狂的な反応など、中国国内におけるお笑いへの注目度は年々高まっています。吉本興業は、引き続き「笑い」を通じた国際的な文化交流を推進するとともに、日中両国の未来世代をつなぐ架け橋となる取り組みを展開していきます。

【間寛平 コメント】

今年も上海国際コメディフェスティバルに参加させていただくことになりました。

今回は、5GAPと一緒にコントを披露し、上海の皆さんに日本の“笑い”をお届けできるのを楽しみにしています。

吉本新喜劇からは、藍ちゃんが座長で公演を行います。

国や言葉の壁を越えて、一緒に笑い合える時間を共有できることが、このフェスティバルの一番の魅力だと感じています。

【吉本新喜劇座長：酒井藍 コメント】

上海コメディフェスティバルに、今年も吉本新喜劇が参加させて頂けるという事で、とてもとても嬉しいです！

今年も上海の皆様と会えると考えただけで、今からワクワクしています。

上海ラブーーーーーー(ハート)

開催概要

＜よしもとコメディスペシャル＞

日 時：2025年 11月20日(木) 18:30開場／19:30開演

11月21日(金) 18:30開場／19:30開演

11月22日(土) １.13:00開場／14:00開演 ２.18:30開場／19:30開演

会 場：蘭心大戯院(上海市黄浦区茂名南路57号)

出 演：11月20日：テンダラー、間寛平×5GAP、アキナ、ライス、ヨネダ2000＋吉本新喜劇

11月21日：テンダラー、5GAP、アキナ、ライス、ヨネダ2000 ＋吉本新喜劇

11月22日：陣内智則、スーパーマラドーナ、しずる、マユリカ、男性ブランコ＋吉本新喜劇

＜吉本新喜劇＞酒井藍、浅香あき恵、タックルながい。、太田芳伸、松浦真也、森田まりこ、新名徹郎

服部ひで子、おやどまり、松元政唯



チケット料金：180～680元

チケット購入ページ：https://smg.culture.cn/?lssId=e1428333087f1934