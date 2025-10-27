株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、株式会社長谷工コーポレーション(本社：東京都港区、代表取締役社長 熊野 聡、以下「長谷工コーポレーション」) より、伴走型ガイダンス導入支援サービス「Nナビ」の導入支援を受注しましたので、お知らせします。

1. 受注の背景

長谷工グループは、「都市と人間の最適な生活環境を創造し、社会に貢献する」という理念のもと、マンション事業を中心に展開し、累計施工戸数72万戸超という業界トップの実績を誇っています。

2025年4月に始動した新中期経営計画「HASEKO Evolution Plan」では、これまでの強みを継承しながら、環境変化に柔軟に対応する変革を推進し、企業としてのさらなる進化を目指しています。

この計画の基本方針として掲げられている「『住まい』と『暮らし』のリーディングカンパニーとして、持続的な成長と企業価値向上を実現する」のもと、経営基盤強化の一環として「コーポレート機能の強化」、特に管理部門の生産性向上と機能強化に取り組まれています。

その施策の一つとして、既存の経費精算システムにおける申請プロセスの効率化とユーザー利便性の向上が検討されており、申請ルールや操作方法に関する問い合わせ対応、不備による差戻し、マニュアル整備など、ユーザーおよび担当部署の負荷軽減が課題となっていました。

こうしたニーズに対し、当社は、申請入力から提出までの操作を伴走型ガイダンスで支援する「Nナビ」をご提案。画面操作のガイド表示や定型項目の自動入力などにより、業務効率化と関係者の負担軽減が期待できる点をご評価いただき、今回の受注に至りました。

今後は、長谷工コーポレーション様と密に連携しながら、より使いやすく、直感的に操作できるガイダンス機能の実装を進め、マニュアル不要で円滑な経費精算業務の運用を支援してまいります。

2. 「Nナビ」の特徴

「Nナビ」は、伴走型ガイダンス表示によって、UI/UX最適化とマニュアルレスを促進するソリューションです。

当社が伴走型ガイダンスを自社導入した経験から得たノウハウや知見を基に、ユーザーに寄り添った使いやすいガイダンスを提供します。システムに不慣れなユーザーでも、画面上に表示されるガイダンスにしたがって一連の操作を迷いなく進められるようになり、問い合わせ対応やマニュアル整備などの負担から業務担当者やシステム担当者を解放し、効果的に業務改善を実現します。

3. 会社概要

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

