【ハンドボール】女子日本代表「おりひめジャパン」 第1回海外遠征（ポルトガル）レポート

女子日本代表「おりひめジャパン」は、インターナショナルウイーク（10月12～19日）を利用して、ポルトガルに10月12日から20日にかけて遠征。ヨーロッパを拠点に強化を進めるブラジルと親善試合、合同練習を行いました。

ブラジルは、モーテン・ソウバク監督がかつて女子代表を率い、世界選手権制覇を果たしたという縁があることに加え、代表メンバーの多くがヨーロッパのクラブで活躍しているチームです。

ヨーロッパで活躍中の選手も参加してのトレーニング

今回の女子日本代表は、日本国内がリーグＨの日程が組まれている期間ということで、海外でプレー中の9人と大学生4人の総勢13人による遠征となりましたが、日本国内の味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都）のような環境の整った施設を利用してのトレーニングは、ブラジルからの大きな刺激もあり、実りの多いものとなりました。



ブラジルとの親善試合中に、ヨーロッパ・チャンピオンズリーグでも活躍した藤田明日香選手（ルーマニア、CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud）が右ヒザを痛めて離脱するなど、想定外のアクシデントもありながら、1人ひとりが意欲的にボールを追い、それぞれの持ち味をソウバク監督にアピールしました。

ポルトガルで有益な時間を過ごしてきた選手たち

女子日本代表はポルトガルから帰国後の10月22日（水）から29日（水）にかけて、リーグＨ所属の18人のメンバーが味の素ナショナルトレーニングセンターに集い、第3回強化合宿を実施しました。



先日、ご案内を差し上げているとおり、ポルトガル遠征、第3回強化合宿でのパフォーマンスなどを踏まえ、第27回世界選手権代表メンバーを11月7日（金）に発表します。



【親善試合結果】

日本 23（12-17, 11-10）27 ブラジル

※日本の得点：相澤6、石川6、吉武3、佐々木春2、佐々木彩2、六川2、金城2、辻、中山、藤田、小幡、亀谷、上嶋（亀谷、上嶋はGK）



【ソウバク監督の遠征総評】

「ケガ人が出たことで、トレーニングの強度にも影響したが、ヨーロッパでプレーしている選手たちも参加して、とてもいいトレーニングができたと思う。ブラジルとの親善試合、合同練習から得るものも多かった」

ポルトガル遠征メンバーはこちら(https://handball.or.jp/nationalteam/doc/2025_women_member02.pdf)から。