【活動参加者募集】認定NPO法人チャリティーサンタがクリスマスイブのボランティアを全国で募集

認定特定非営利活動法人チャリティーサンタ（本部：東京都千代田区、代表理事：清輔夏輝）は、2025年クリスマスイブにサンタクロースとして子育て家庭を訪問するボランティア参加者を、全国32都道府県43支部において募集いたします。

本活動は申し込みのあった子育て家庭へサンタクロースとして訪問し、子ども達へ特別な思い出を届けるボランティア活動です。さらに訪問する家庭からはチャリティー （寄付）を、サンタになるボランティアからは参加費をお預かりし、貧困や被災といった困難を抱えるご家庭の子ども達への支援活動に活用しています。そうした家庭へは無料で訪問し、ブックサンタ（※）で寄贈された本をプレゼントしています。 これまで延べ25,145人のボランティアが参加し、約6万人の子ども達に忘れられない思い出を提供してまいりました。今年も特別なクリスマスを届けるため、一緒に活動する方々からの応募をお待ちしています。

※ブックサンタとは：https://booksanta.charity-santa.com/

活動の仕組み

本活動は子ども達に思い出と笑顔を直接届けると同時に、国内の困難な状況にある子ども達を支援する社会貢献でもあります。具体的には、サンタ訪問を依頼してくださった家庭からの寄付金を、経済困窮や被災、病気をはじめ、様々な困難を抱えるご家庭への支援するための資金として活用。ご家庭でイベントの準備が難しい子ども達にも、忘れられない思い出と笑顔を届けることができます。

ボランティア募集概要

参加者からの声：「子ども達からギフトをもらった」

- 支援活動の概要: 依頼家庭から受領するチャリティー金は、困難を抱える国内の子ども達への訪問活動などの費用に活用されます。- 参加について: 未経験の方々をはじめ、全ての参加者の皆さんに活動を理解していただきつつ、サンタクロースとしてのクオリティを一定に保つため、事前講習会への参加を必須としております。また、本格的なサンタ衣装を用意することで、「子ども第一主義」という本団体の軸を大事にしています。活動の仕組み- 活動日: 2025年12月24日（水）（クリスマスイブ当日）- 活動実績: 延べ25,145人のボランティアが参加、59,223人の子ども達へ訪問- 募集対象:18歳以上 （高校生は不可）- 活動エリア: 全国32都道府県43支部- 参加費用: 学生無料／社会人1,500円程度※一部の地域では異なる場合があります。応募から活動までの流れ- 応募: 公式HPから申し込みを受け付けます。申し込みはこちらhttps://www.charity-santa.com/project/santa-activity/volunteer/- 講習会参加: 11月～12月中旬にかけて実施される事前講習会へ参加していただきます。活動への理解を深め、当日の活動イメージを体験していただきます。※活動日程は支部ごとに異なります。- クリスマスイブ当日（12/24）: 各支部の集合場所にて、衣装チェックや最終確認を行い、担当のご家庭へ出発します。当日の主な活動- 活動時間: お昼ごろに集合場所に集合し、夕方頃から担当のご家庭へサンタ訪問に出発します。- 訪問活動: ご家庭で保護者の方からプレゼントをお預かりし、サンタクロースとして子ども達にプレゼントをお届けします。- 街角サンタ: 訪問の合間や集合場所までの移動中に、街中で出会った人々と交流します。- 終了後: 集合場所に戻り、活動の感想を共有します。活動エリア

本活動は、子ども達へに思い出や笑顔を届けられるだけでなく、「サンタクロースとしての活動を通じて、ボランティア自身が心を動かされる」という、非常にかけがえのない経験となっています。実際に活動に参加したボランティアからは、以下のような感想が寄せられています。

「実際に訪問サンタとしてお子様の笑顔が見られたことに感動しております。チャリティーサンタはお子様に夢と感動を与える存在だと認識しておりますが、サンタになったボランティア自身も夢や希望に心を動かされる素敵な活動だと思いました。」

「街角サンタとしても活動させていただきましたが、とても緊張しながらも街角のお子様達だけでなく、受験生や大人にもシールやカードを配れたのは良い経験でした。サンタさんを信じていない年齢の人達でもサンタさんという存在を喜んでくれたこと、感謝と感動しかございません。」

「各ご家庭のそれぞれの温かさや、お子様たちの喜ぶ笑顔がとても楽しかったです。ご訪問宅の集合住宅近辺や待合スペース、また、街中を、ひげ付きサンタで闊歩すると、比較的、小さなお友達～小学生のお友達がサンタさん、と喜んでくださり、親御さんが写真をリクエストしてくました。少しでも、皆様が楽しんでくださったのでしたら、とてもうれしいです。」

「駅前で集合するところから、サンタの格好をしているだけで、みなさんが笑顔になってくることがわかり、それだけで幸せな気分になりました。訪問でも、まっすぐキラキラした目で迎えてくれた子ども達に、たくさんのギフトをいただきました。」

サンタクロースの訪問を希望するご家庭へ

チャリティーサンタでは、2025年クリスマスイブに、お子様へのサンタクロース訪問をご希望されるご家庭からの依頼も受け付けております。ご訪問の依頼費用の一部は、チャリティー金として貧困や被災といった困難を抱えるお子様たちへの支援活動に活用されます。皆様のクリスマスが、社会全体の子ども達の笑顔へと繋がる機会となります。

▼サンタ訪問の依頼および詳細はこちら

https://www.charity-santa.com/project/santa-activity/parent/

メディア関係者の皆様への広報ポリシーに関するお願い

本活動は「子ども達の夢を守る」ことを最優先のポリシーとしております。つきましては、写真の使用や放送方法等につきましては、事前に相談させていただく場合がございます。

認定特定非営利活動法人（認定NPO法人）チャリティーサンタについて

チャリティーサンタは、「子ども達に愛された記憶を残すこと」をミッションとし、「子どものために大人が手を取り合う社会」を目指して活動しています。2008年に活動を開始し、2014年にNPO法人化しました。全国の支部とともに行う「サンタ活動」を中心に、全国の書店と連携する「ブックサンタ」、洋菓子店と連携する「シェアケーキ」、映画館での鑑賞体験を贈る「シェアシネマ」といった様々なプロジェクトを展開。また、全国の困難を抱える子どもを支援する団体とのネットワーク構築にも力を入れています。クリスマスだけでなく、年間を通じて子どもたちへ様々な体験や思い出を届ける仕組みづくりに取り組んでいます。