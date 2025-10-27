DA-3000SDご購入で、高い安定性を実現したTASCAM動作確認済み128GB SDカードをプレゼント『SDカードプレゼントキャンペーン』を11月1日より開始

ティアック株式会社

TASCAM（タスカム）は、ハイサンプリング録音に対応した高音質のマスターレコーダーとDAコンバーターが融合した業務用マスターレコーダー / AD/DAコンバーターTASCAM『DA-3000SD』をご購入いただいた方を対象に、TASCAM製品で動作確認済みのSDカード(128GB) 『TSQD-128A』がもらえる『SDカードプレゼントキャンペーン』を実施いたします。

『TSQD-128A』は、構成部品を固定管理し、ロット変動を防止することで高い安定性を確保した、TASCAM動作確認済みSDカードです。

キャンペーン内容

キャンペーン期間中に、『DA-3000SD』をご購入後、特設サイトよりご応募いただいたお客様全員に、TASCAM製品で動作確認済みのSDカード(128GB)をプレゼントいたします。

キャンペーン対象製品

2チャンネル DSD/PCM マスターレコーダー / AD/DAコンバーター

『DA-3000SD』

https://tascam.jp/jp/product/da-3000sd

プレゼント品

TASCAM製品で動作確認済みSDカード

『TSQD-128A』

https://tascam.jp/jp/product/tsqd-128a

購入対象期間

2025年11月1日～2026年3月31日

※領収書等 (レシート、納品書、通信販売の購入履歴のスクリーンショット) に記載された購入日付が上記期間内の場合のみ有効です。

応募締め切り

2026年4月15日 23:59

応募方法およびキャンペーン詳細

特設サイトをご覧ください。

https://tascam.jp/jp/campaign/sd-present-202511

TASCAMは、確かな音質と高い耐久性で長年に渡り支持され世界中の放送・録音現場に導入されています。その実績と経験を活かしプロフェッショナルのための音響に関わるトータルソリューションを提供するブランドです。