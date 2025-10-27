鉄道好きのための特別な宿泊体験！！ 「JR九州811系電車」コンセプトルームがリニューアル

九州旅客鉄道株式会社

JR九州ステーションホテル小倉（福岡県北九州市、総支配人 白濱正信）では鉄道ファンの方々に向けて販売している「JR九州811系電車」コンセプトルームをリニューアルいたしました。新しいコンセプトルームは、鉄道色をより濃くした特別な空間となっており、鉄道の魅力を存分に楽しむことができます。窓からは走行する列車や北九州の美しい景色が望め、鉄道ファンにとって、より魅力的な宿泊体験をご提供いたします。ぜひ、この機会に特別なひとときをお過ごしください。

１ 客室数

２部屋（※料金：16,200円～）

２ 販売開始日

2025年11月1日（土）

・公式ホームページ、各種オンライン旅行代理店等にて販売

３ リニューアル内容

公式ホームページ :https://www.station-hotel.com/

１.定刻起床装置を各部屋に１台設置

・駅員や乗務員が使用している強力な目覚まし装置を体感できます。

２.「JR九州811系電車」のラッピング・方向幕・過去の写真パネル等を設置

・鉄道の雰囲気を感じることができる装飾

・九州鉄道記念館の宇都宮副館長が厳選した写真パネルを設置

３.鉄道の映像ソフト貸し出し

・ビコム株式会社（福岡県久留米市、代表取締役 三牧孝徳）協賛

・部屋に設置している二次元コードから映像ソフトの通信販売もご利用いただけます。

４.JR九州の乗務員の気分が味わえる

・チェックイン後に、乗務員が使用しているカバンにてお部屋までご移動いただけます。

５.記念乗車証の配布

・九州鉄道記念館（福岡県北九州市、館長 松本博文）で提示すると入場料が20％割引

６.記念撮影用に制服（上着のみ）を貸し出し

・JR九州の営業制服で鉄道員気分を味わえます。※フリーサイズのみ