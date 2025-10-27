『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』より、Z.A.F.T.のエリートパイロット「ルナマリア・ホーク」をバニーコスチュームで立体化。

写真拡大 (全12枚)

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『B-style 機動戦士ガンダムSEED DESTINY ルナマリア・ホーク バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



●B-style 機動戦士ガンダムSEED DESTINY ルナマリア・ホーク バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192667&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■B-style 機動戦士ガンダムSEED DESTINY ルナマリア・ホーク バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：38,500円(税込)


□発売日：2026年5月予定


□ブランド：メガハウス


【スケール】1/4


【サイズ】全高約320mm


【素材】PVC、ABS



原型製作：永野健民(永野工房)


彩色：松田モデル



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。




















『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』より、Z.A.F.T.のエリートパイロット「ルナマリア・ホーク」を、1/4スケールのバニーコスチュームで立体化。


大胆にバニーアレンジし、ルナマリアの新たな魅力を表現しました。


大スケールならではの迫力ある造形、布製の網タイツなど、見所あふれる仕上がりとなっております。



また、別売りの「ラクス・クライン バニーVer.」、「ミーア・キャンベル バニーVer.」と並べることで、バニースタイルの共演が可能。


圧倒的なスケールで再現されたルナマリアを、心行くまでご堪能くださいませ。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C) 創通・サンライズ



