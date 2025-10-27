書籍「シルヴェスター・リーヴァイ 音のある人生 映画音楽からミュージカル『エリザベート』、そして今」先行発売イベント開催！

株式会社日之出出版

2025年10月9日(木)、HMV&BOOKS SHIBUYAにて、書籍「シルヴェスター・リーヴァイ 音のある人生 映画音楽からミュージカル『エリザベート』、そして今」（発行：日之出出版 発売：マガジンハウス）の先行発売イベントが開催されました。

表紙：「シルヴェスター・リーヴァイ 音のある人生 映画音楽からミュージカル『エリザベート』、そして今」

シルヴェスター・リーヴァイ氏（作曲家・本書監修）、カール・ホーエンローエ氏（作家/コラムニスト・本書著者）、大井知範氏（清泉女子大学教授・本書訳者）のお三方が一同に会すとあって、イベント参加チケットは発売開始後すぐに売り切れ、ファンの注目を大きく集めました。

イベントはトークショーとサイン会で構成。リーヴァイ氏は「80歳になるのを機に、みなさんに私自身の人生をもうすこしよく知ってもらいたいと思い至り、ホーエンローエ氏に執筆を依頼しました」と出版のきっかけについて話した。それを受けてホーエンローエ氏は「執筆を依頼されたのはとても光栄でした。そして、多くの人への取材をとおして、リーヴァイさんと家族の足跡をたどる作業は非常にやりがいのあるものでした」と答えた。翻訳の大井氏は「今回のお仕事はただの翻訳ではなく、偉大な作曲家の人生をたどる仕事でもあるので、ご依頼をいただいた時には大きなプレッシャーを感じましたが、研究者としての好奇心が勝りました。翻訳中は、作中のエピソードを誰かに話したくなる衝動をおさえるのが大変でした。もちろんこの仕事は学生たちにも内緒で進めました（笑）」と話した。お三方のきさくな人柄と洒脱なトークもあって、会場はあたたかな空気に包まれつつ、おおいに盛り上がりました。

監修：シルヴェスター・リーヴァイ

シルヴェスター・リーヴァイ氏

この本が出版されたことを、とても幸せに感じております。私という人間、そして私の創作活動にとって、家族との絆というものが非常に重要な位置をしめています。そのことを本書でも深く掘り下げていますので、そこにご注目いただきつつ読んでいただけるとうれしいです。きっと私の音楽に対する感じ方が変わってくると思います。

著者：カール・ホーエンローエ

カール・ホーエンローエ氏

とにかくぜひ本を読んでください。そして、シルヴェスター・リーヴァイ氏のこれまでの人生をとおして、「人生をどのようにおくるか」ということを、読者の皆さんが考えるきっかけになってくれればと思っています。リーヴァイ氏の生き方は、きっと皆さんの良いお手本になると信じています。

訳者：大井知範

大井知範氏

本書を訳していて、リーヴァイ氏の音楽の奥深さが、その人生から透けて見えてくるような体験をしました。それを皆さんにも味わっていただきたいです。本書を読んだ後に、あらためてリーヴァイ氏の作品をご鑑賞いただくと、それまでと感じ方が違っているご自身に気付かれると思います。

【プロフィール】

監修：シルヴェスター・リーヴァイ

音楽史に名を刻んだ作曲家。旧ユーゴスラヴィアの町で育ち、十六歳の時にヨーロッパで最も成功したショーオーケストラのメンバーとして演奏活動に従事。ミヒャエル・クンツェとともにディスコ音楽の賛歌「フライ・ロビン・フライ」を作曲しグラミー賞を受賞する。ディスコ時代の終焉後ハリウッドへ渡り、エルトン・ジョンや数多くの大作映画のために楽曲を作る。ヨーロッパへ戻り活動のフィールドはミュージカルへ。『エリザベート』『モーツァルト！』『レベッカ』『ベートーヴェン』といった名作を次々と世に出す。この時代に最も成功を収めた作曲家の一人である。

著者：カール・ホーエンローエ

テレビ司会者、ディレクター、オーストリア最大のレストランガイド編集者、コラムニスト、作家。生まれつき歴史に関わる題材に関心を持つ。ホーエンローエ・シリングスフュルスト侯爵家の生まれでヨーロッパの旧王家や現存王家の多くと親交がある。

訳者：大井知範

清泉女子大学総合文化学部教授。博士（政治学）。オーストリア・ハプスブルク史、ドイツ近代史、国際関係史を専門とする。近年は歴史ミュージカル論に関心を持ち大学や市民講座でその楽しさを伝える。

【書籍概要】

「シルヴェスター・リーヴァイ 音のある人生 映画音楽からミュージカル『エリザベート』、そして今」

発売日： 2025年10月30日(木)

定価：2750円（税込）

判型：四六判

頁数：232頁

ISBNコード: 978-4-8387-3360-6

発行：株式会社日之出出版

発売：株式会社マガジンハウス

流通：全国書店・ネット書店ほか

公式X：＠hinode_books



内容について：

本書は、ミュージカル『エリザベート』『モーツァルト！』『レイディ・ベス』などで知られる世界的作曲家シルヴェスター・リーヴァイ氏自身が80歳の節目に企画した自叙伝で、ミュージカル音楽以外にも、ディスコミュージック「フライ・ロビン・フライ」でグラミー賞を受賞、ハリウッドで『超音速攻撃ヘリ エアーウルフ』『ホット・ショット』など数々の主題曲を作曲するなど、音楽界に大きな足跡を残してきた氏の才能の源泉に迫るとともに、当時の社会背景などが臨場感あふれる筆致で描写され、世界音楽史にとってまさに「一級資料」となる作品となっています。また、リーヴァイ氏が所蔵する151点におよぶ写真も収録しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社日之出出版 書籍編集室 TEL：03-5543-2221（代表）

※販売に関するお問い合わせにつきましては、

株式会社マガジンハウス 受注センター TEL：049-275-1811 までお願いします。