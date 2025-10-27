【年収945万円】Swiftエンジニア案件2025年10月最新｜フリーランス調査【フリーランスボード調べ】

INSTANTROOM株式会社

2025年最新のフリーランスの「Swiftエンジニア案件の調査レポート」を発表します。

7,841件のフリーランスボードに掲載されている実際のフリーランス案件から作成しました。

■調査サマリー

・Swift案件の平均年収938万円

・リモート案件は88.8%

・Swift案件の占有率は全体の2.62%

■目次

Swift案件の平均年収

Swiftの案件数

Swift案件のリモートワーク比率

Swift案件の多い業界

Swift案件の職種

Swiftの特徴

Swiftで作れるもの

Swiftスキルの市場価値

調査対象

フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/skills-10）に掲載されたSwift求人案件の月額平均単価より想定年収を試算しています。

・対象期間

・対象期間

2024年2月1月～2025年10月27日

・対象件数：

7,841件

Swift案件の平均年収

平均年収945万円（言語年収ランキング5位）

Swift案件の平均月額単価は78.7万円、平均年収は945万円で、プログラミング言語別の年収ランキングでは5位に位置しています。

SwiftはiOSやmacOSなどApple製品のアプリ開発で標準言語となっており、SwiftUIの普及により画面作成と状態管理の効率が高まっています。Objective-C資産との互換性も保てるため、新規開発と既存システムの刷新の両方で採用が進む状況です。テスト配布やストア運用まで含めた内製化の流れが強まっており、保守性の高さと長期運用のしやすさが評価されています。

産業面では決済やモビリティ、D2C、エンタメ、SaaSなどスマートフォン中心の事業で需要が高く、iPhone先行の機能実装やOS新機能対応を素早く求められる点がSwiftならではの特徴です。Apple WatchやVision Proへの横展開も同時に計画されやすく、同一言語でデバイスを横断した体験を作り込みやすいことが強みです。サーバー側での利用は一部にとどまりますが、クライアント主導の開発で存在感を発揮しています。

これらの基盤整備が、Swift案件の安定した需要を支える要因となっています。

Swiftの案件数

案件数（案件比率）2.62% （案件数ランキング10位）

2025年10月時点でSwiftの案件は市場全体の2.62%を占め、案件数は10位、平均月額単価は78.7万円と安定しています。

構成比が2.62%にとどまる理由は、主な活用領域がiOSやmacOSなどApple製品向けに限られており、市場全体ではモバイル案件の比率が限定的であること、さらにサーバー側での採用が少ないためです。

iOS領域ではSwiftUIや最新OS対応の需要が高く、決済やモビリティ、D2C、エンタメ、SaaSといった分野で継続的に案件が発生しています。

一方でサーバー用途は限定的であり、言語統一による全体最適化の余地は小さいものの、Apple WatchやVision ProなどAppleデバイスへの横展開によって拡大の余地があります。

Swift案件のリモートワーク比率

2025年10月時点のSwiftフリーランス案件・求人におけるリモートワーク比率は、フルリモートが31.9%、一部リモートが56.9%、常駐が11.2%です。前月比ではフルリモートが－2.4%で減少し、一部リモートは+1%で増加、常駐は+1.4%と小幅に上昇しています。

一部リモートの比率が高いのは、iOSネイティブ開発では実機での検証が欠かせず、端末接続や現場デバイスでの動作確認を前提とした運用が残るためです。シミュレータだけでは再現しにくい挙動があり、実機テストが推奨されていることが背景にあります。

一方で、MDM(モバイルデバイス管理)などによる端末管理や配布の整備、セキュリティ運用の高度化により、遠隔での開発体制も構築しやすくなっています。特にSwiftは決済やウォレット連携などの領域で利用が広く、PCI DSS(クレジットカード業界のセキュリティ基準)に沿った管理や社内規程により、出社対応を併用する案件も一定数あります。

全体として在宅勤務の環境は拡大傾向にありますが、決済などセキュリティレベルの高い管理が必要な領域では、定期的な出社需要が残りやすい構造となっています。

Swift案件の多い業界

（案件比率：上位5位を抜粋）

2025年10月時点のSwift案件は、サービスが2.27%(178件)で1位、Webサービスが1.79%(140件)で2位、通信が1.45%(114件)で3位、toCが1.25%(98件)で4位、エンタメが1.08%(85件)で5位となり、上位5業界で全体の約7.8%を占めています。

これらの業界が上位に並ぶのは、SwiftがiOSアプリ開発の標準言語であり、日本ではiOSの利用比率が高く、スマートフォン経由で顧客接点を持つ事業ほどiOSアプリへの投資が進んでいるためです。

一方で、決済や会員証などの機能拡張が進み、実店舗や交通分野までアプリ活用が広がっています。iOS向けの実機検証ニーズが根強く、品質やセキュリティ対策を求める通信や決済関連の分野では、運用要件が重視されやすいことも背景にあります。

Swift案件の職種

（案件比率：上位5位を抜粋）

2025年10月時点のSwift案件の職種は、アプリエンジニアが46.03%（3,609件）と最多で、次いでインフラエンジニア8.26%（648件）、バックエンドエンジニア5.85%（459件）、サーバーサイドエンジニア5.60%（439件）、プロジェクトマネージャー4.20%（329件）となっています。

アプリエンジニアが約半数を占めるのは、SwiftがiOSやiPadOS、macOS、watchOS、tvOS向けに最適化された主要言語であり、SwiftUIなど公式の最新UI基盤が整備されているためです。毎年のOS更新に合わせた機能追加と開発環境の充実が、保守と新規開発の両方でSwift需要を支えています。

一方、インフラやバックエンド、サーバーサイドの職種が一定の割合を占めるのは、Swiftで開発されたモバイルアプリと連携するAPI基盤やインフラ環境の構築・運用を担う案件が含まれているためと考えられます。

Swiftの特徴

SwiftはAppleのiOSやiPadOS、macOS、watchOS、tvOS向けに最適化された言語で、安全性と高速性を重視して設計されています。

非同期処理はasync/awaitで簡潔に記述できるため、ネットワーク通信やデータ処理を分かりやすく実装可能です。UIはSwiftUIを使うことで少ないコードで複数のOS向けに共通化しやすく、毎年のOS更新に合わせて機能拡張が進んでいます。

サーバー側の開発についても、VaporなどのフレームワークによってAPI開発が可能で、クライアントからサーバーまでSwiftで一貫した構築ができます。実際の活用場面では、iPhoneやiPadを主軸とするサービスを展開する企業で採用が広がっている状況です。

Swiftで作れるもの

Swiftでは、iOS・iPadOS・macOS・watchOS・tvOSなどApple各OS向けのアプリを一つの言語で開発できます。単一の言語で主要デバイスに対応できるため、設計と保守の効率化につながります。

UI開発はSwiftUIで統一でき、同じ設計を複数デバイスへ展開しやすくなっています。非同期処理はasync/awaitによって簡潔に記述でき、スムーズなユーザー体験を実現します。

さらにVaporなどのフレームワークを使えば、APIやWebサーバーもSwiftで構築可能です。クライアントからサーバー側まで一貫した開発ができるため、開発体制をシンプルに保てます。

実際の活用場面では、企業でのiPhone・iPad導入や、医療・金融・教育といった分野で採用が広がっており、App Storeでの配信や端末管理を含むAppleのエコシステムとの相性が高く評価されている状況です。

Swiftスキルの市場価値

Swiftスキルは現在のIT市場で安定した需要があります。平均年収は945万円で言語別ランキング5位、平均月額単価は78.7万円、案件比率は2.62%です。iOSやmacOSなどApple各OSの標準言語であり、端末の普及とともに価値が高まっています。

SwiftUIの普及により画面作成と状態管理の効率が向上し、async/awaitによる並行処理でスムーズなユーザー体験を実現しやすくなりました。既存のObjective-C資産とも相互利用できるため、新規開発と既存アプリの刷新のどちらにも対応できます。

さらにVaporを用いればAPIなどサーバー側もSwiftで実装でき、アプリ側との一貫性を保てますが、主な活用領域は引き続きクライアント側です。国内ではiOSの利用比率が高く、iPhoneの最新機能への対応が重視される領域でSwiftの評価が高まっています。

業界別では、サービス2.27%（178件）、Webサービス1.79%（140件）、通信1.45%（114件）、toC1.25%（98件）、エンタメ1.08%（85件）が上位で、スマートフォン経由で顧客接点を持つ事業ほどSwiftへの投資が進んでいます。

フリーランスエンジニアは、SwiftUIや並行処理、テスト・配布プロセス、端末管理といった実務要件を押さえることで、iPhoneやiPadを核にした案件へ参画しやすくなり、高単価の機会を広げられるでしょう。

■「フリーランスボード」について

「フリーランスボード」は2024年より展開するフリーランスエンジニア・ITフリーランス向け求人・案件が掲載されている、国内最大級の案件検索サイトです。

現在、100社以上※1のフリーランスエージェント様（https://freelance-board.com/agents）と業務提携を行っており、検索可能な求人・案件数は29万件以上で国内最大規模となっております。

※1：案件掲載準備中エージェントを含みます。

フリーランスエンジニアやITフリーランスの皆様はフリーランスエージェントや案件サイトごとに案件検索や会員登録を行うことなく、フリーランスボード上で案件・求人情報（https://freelance-board.com/jobs）を検索しワンストップで仕事探しができます。

■サービスURL：https://freelance-board.com/

▼iOSアプリの無料ダウンロードはこちらから

（QRコードからもアプリがダウンロードいただけます）

https://apps.apple.com/jp/app/フリーランスボード-エンジニアの求人-案件-副業検索アプリ/id6740894216(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%B1%82%E4%BA%BA-%E6%A1%88%E4%BB%B6-%E5%89%AF%E6%A5%AD%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6740894216)

配信開始日：2025年6月5日

対応機種：iOS 15.6以上

▼Androidアプリの無料ダウンロードはこちらから

（QRコードからもアプリがダウンロードいただけます）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instantroom.freelanceboard

配信開始日：2025年9月11日

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 曽根弘介

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「FreelanceBoard(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「FreelanceBase(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットホーム「EngineerDASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）