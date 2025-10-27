韓国発セルフジェルネイルブランド『ohora』新ジェルネイルチップを2025年10月31日（金）よりリニューアル発売｜同日より「ネイルの日」イベントも開催

株式会社グルガジャパン

株式会社グルガジャパン（東京都渋谷区/代表取締役 柳基鉉）が展開する韓国発セルフジェルネイルブランドの「ohora（オホーラ）」（以下、ohora）は、 2025年10月31日（金）より「ジェルネイルチップ」をリニューアル発売いたします。さらに、毎年恒例となった11月11日の「ネイルの日」に合わせ、日頃のご愛顧に感謝を込めた特別イベントを実施いたします。

圧倒的なクオリティと手軽さ、デザインの豊富さを誇るセルフジェルネイルブランドohoraから、新感覚の進化系ジェルネイルチップがリニューアル発売。熱狂的なファンも多かったohoraのネイルチップがさらに手軽に、自爪にやさしく進化して登場します。さらに、発売日である10月31日（金）より、「ネイルの日」イベントも同時開催します！

ohora｜新感覚ジェルネイルチップ｜リニューアルポイント

本物ジェル100％のサロン品質で、自然なシェイプ、ボリューム、そして光沢を自宅で簡単に取り外しができる革新的なチップがリニューアルして登場。半硬化ジェルネイル独自技術で、本物のジェルだからできる感動のやわらかさとフィット感を実現しました。

1. 硬化不要 ※リニューアル

LEDランプでの硬化が不要になり、さらに時短＆簡単に付けられるようになりました。

2. グルー不要処方（No Glue処方） ※リニューアル

オフ時のダメージが気になりがちな、爪とチップを接着するグルーは不使用。自爪への負担に配慮した設計です。

3. 本物のジェル100％のサロン品質

従来のプラスチック製チップと比較して、まるでネイルサロンに行ったような自然なシェイプ、ぷっくりとしたジェルらしいボリューム感、光沢を実現。

4. 感動のやわらかさとフィット感

本物のジェルならではのならではの柔らかさで、あらゆる自爪のカーブにやさしくフィット。

5. 独自特許技術

半硬化ジェルネイル独自技術は日本・韓国・中国・アメリカ・ヨーロッパで特許登録済み。

発売日および販売店舗

発売日 ： 2025年10月31日（金）

ラインナップ：6デザイン×2サイズ（ショート/ミディアム）の計12種類

販売店舗 ：ohora公式サイト、TikTok Shop

※楽天、Amazon、Qoo10は11月以降順次発売予定

リニューアルチップ特設サイト https://ohora.co.jp/blogs/contents/gelnail-tip

※特設サイトは発売日当日の17時より公開予定

ネイルデザイン紹介（一部）

Allure Burgundy \1,826（税込）

奥深いワインレッドが醸し出す、シックでクラシックなバーガンディネイル。

高級感あふれるワインレッドが指先にシックでクラシカルなムードを添えます。

艶やかな光沢が手もとの雰囲気を一層引き立て、深みのある大人のエレガンスを演出します。

Cream Rose \2,180（税込）

柔らかなクリームトーンに、ほのかなローズが溶け込んだオンブレネイル。

温かみのあるクリームカラーをベースに、上品なローズのグラデーションが優雅なムードを演出します。どんなファッションにも自然に馴染み、手もとをエレガントに引き立てるデザインです。

Wave French \2,180（税込）

水面のように流れる曲線が美しい、ウェーブフレンチネイル。

なめらかに波打つようなカーブを描くフレンチラインが魅力のデザイン。シンプルなホワイトフレンチに、ゴールドラインで感度の高いアクセントを加え、指先を洗練されたムードで包みます。

毎年恒例｜ネイルの日イベント 概要

ネイルを愛し楽しむ全ての方々へ、感謝の気持ちを込めて今年も開催します！

実施期間：2025年10月31日（金）17:00～11月11日（火）23:59

実施内容：

1. 7,500円（税込）以上購入で便利なオリジナルグッズ3点セットプレゼント！

・ネイルもデスクもキレイに保てる「ネイルマット」＆ネイルマットをくるっと収納「バンドル」

・細かなダストもサッとオフ「ネイルダストブラシ」

2. 全品11％OFF ※一部商品を除く

3. 一部商品1,111円均一

※各企画の詳細は特設ページ（ https://ohora.co.jp/blogs/event/nail_day_event2025 ）をご確認ください。

ネイルの日とは？

爪の英語表記「NAIL」の中には縦線が4本あり「1111」と読めることと、人差し指から小指にかけて、4本の爪が「1111」と読めることから、 JNA（NPO法人 日本ネイリスト協会）が11月11日を「ネイルの日」と定め、日本記念日協会に登録しました。

『ohora』とは

「韓国で大人気の“セミキュアジェル″をセルフで簡単に！」をコンセプトに2021年日本上陸。

上陸後、国内の各媒体でベストコスメを受賞するなど注目を集めています。「セミキュアジェル」は、液状のジェルネイル100％のうち約60％だけ硬化したジェルネイルで、この独自技術は日本、韓国、中国、アメリカ、ヨーロッパにて特許登録済。

従来のネイルシールと比べて、柔らかく伸縮性があり、さまざまな爪やの大きさや形にフィットしやすく、持ちも良いのが特徴。（※仕上げにはジェルランプが必要です）

ベース、カラー、トップの３層ジェル構造にすることで、より鮮やかな発色と光沢感、そしてジェルならではのぷっくりとしたボリューム感を実現。

サロンクオリティと手軽さはそのままに、本物のジェル特有の仕上がりの美しさを楽しむことができる新感覚のアイテムです。

ブランド概要

名称：ohora（オホーラ）

公式サイト：https://ohora.co.jp/

SNS

Instagram：＠ohora_jp（ https://www.instagram.com/ohora_jp ）

X：＠ohora_jp（ https://x.com/ohora_jp ）

YouTube：ohora_jp（ https://www.youtube.com/@ohora_jp2173 ）

TikTok：ohora_jp（ https://www.tiktok.com/@ohora_jp ）