【AlphaDriveｘ横須賀市】スタートアップオーディションinYOKOSUKA2025 入賞者が決定しました！
株式会社アルファドライブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一、以下「AlphaDrive」）は、「スタートアップオーディションinYOKOSUKA実施支援業務」を受託し、スタートアップオーディションinYOKOSUKA 2025を運営しております。
スタートアップオーディション in YOKOSUKA 2025は、2025年10月22日（水）、ヴェルクよこすかにて最終審査会を開催しました。本年度は過去最多となる47件のビジネスプランが寄せられ、一次審査を通過した7組のファイナリストが登壇しました。
審査員による厳正な審査の結果、以下のとおり入賞者および各協賛賞が決定しました。
最終審査結果
入賞4組
■金賞（100万円）
株式会社Macmillan 代表取締役社長 横地 広海知さん（神奈川県横須賀市）
最新刺繍ミシンとオンラインオーダーシステムを組み合わせた次世代スカジャン文化創造プロジェクト
■銀賞（50万円）
株式会社e-PON 代表取締役 鷲沼 輝勝さん（神奈川県座間市）
横須賀市のペットの医療情報共有によって飼い主を支援する事業
■銀賞（50万円）
株式会社ヘミセルロース 代表取締役社長 茄子川 仁さん
（写真は登壇者の西脇 毅さん）（神奈川県川崎市）
横須賀市内農業残渣を利用した循環型バイオプラスチック事業
■奨励賞（30万円）
株式会社タウンニュース社 代表取締役 会長兼社長 宇山 知成さん
（写真は登壇者の安池 裕之さん） （神奈川県横浜市）
自治会・町内会業務のDX化による地域コミュニティ支援事業
■NICT賞
株式会社Swell 代表取締役 青波 美智さん（長野県）
「TypeGO で育む英語力」私とあなた、横須賀をつなぐ英語コミュニケーション
■京急賞
株式会社タウンニュース社 代表取締役 会長兼社長 宇山 知成さん
（写真は登壇者の安池 裕之さん） （神奈川県横浜市）
自治会・町内会業務のDX化による地域コミュニティ支援事業
■協賛賞
・NTT東日本賞：株式会社e-PON（賞金10万円）
・ヤチヨ賞：ehn（賞金10万円）
・ウスイホーム賞：株式会社タウンニュース社（賞金10万円）
・ニフコ賞：株式会社ヘミセルロース・株式会社Macmillan（ショールーム見学＋協業及びモノづくり相談の機会を提供）
・横浜銀行賞：株式会社Macmillan（賞金3万円）
・かながわ信用金庫賞：ehn（賞金3万円）
・湘南信用金庫賞：株式会社Macmillan（賞金3万円）
・FMブルー湘南賞：株式会社タウンニュース社（賞金3万円）
・FUNDINNO賞：株式会社Swell ・株式会社ヘミセルロース（FUNDOORサービス 1年間無料）
・ミライドア賞：株式会社e-PON・株式会社Swell （メンタリング機会の提供）
・鎌倉投信賞：株式会社Macmillan（メンタリング機会の提供）
・16Startups賞：株式会社e-PON ・株式会社デザイニウム（イチロクカンファレンス登壇権）
・BasedIn賞：株式会社Swell・株式会社デザイニウム（BasedIn登記住所利用無料権利（1年間）/ BasedInオープンデスク利用無料権利（3ケ月分））
・BIZcomfort賞：株式会社e-PON（レンタルオフィス（鍵付き完全個室）入会金無料＋共益費1年6か月分無料権（登記・ポストオプション／全国のBIZcomfortが使える全拠点プラン付き））
開催概要
開催日時：2025年10月22日（水）13:00～18:30
会場：ヴェルクよこすか（神奈川県横須賀市日の出町1-5）
登壇者：一次審査を通過した7組のファイナリスト
観覧者数：65名（会場41名・オンライン24名）
審査員
石坂 颯都 氏 / ミライドア株式会社 投資本部 副本部長インベストメントオフィサー
上田 敬 氏 / 株式会社 日本経済新聞社 編集 総合解説センター担当部長
加藤 史子 氏 / WAmazing株式会社 代表取締役
杉原 美智子 氏 / フォーアイディールジャパン株式会社 代表取締役社長
水野 堅市 氏 / YRP情報産業協同組合理事長 株式会社ステップホールディングス 代表取締役
今後の展開
会場およびオンラインでご参加いただきました皆さま、誠にありがとうございまた。
入賞者の皆さまには、横須賀市と株式会社アルファドライブが連携し、今後、事業化に向けた支援を行ってまいります。
ぜひ、入賞者の今後の取り組みにも継続してご注目いただき、温かいご支援・ご声援を賜れますと幸いです。
■主催・運営
主催：横須賀市
共催：神奈川県、京浜急行電鉄株式会社
協賛：上記各社
運営：株式会社アルファドライブ