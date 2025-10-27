【AlphaDriveｘ横須賀市】スタートアップオーディションinYOKOSUKA2025 入賞者が決定しました！

写真拡大 (全7枚)

株式会社アルファドライブ


株式会社アルファドライブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一、以下「AlphaDrive」）は、「スタートアップオーディションinYOKOSUKA実施支援業務」を受託し、スタートアップオーディションinYOKOSUKA 2025を運営しております。



スタートアップオーディション in YOKOSUKA 2025は、2025年10月22日（水）、ヴェルクよこすかにて最終審査会を開催しました。本年度は過去最多となる47件のビジネスプランが寄せられ、一次審査を通過した7組のファイナリストが登壇しました。


審査員による厳正な審査の結果、以下のとおり入賞者および各協賛賞が決定しました。


最終審査結果


入賞4組



■金賞（100万円）


株式会社Macmillan　代表取締役社長　横地 広海知さん（神奈川県横須賀市）
最新刺繍ミシンとオンラインオーダーシステムを組み合わせた次世代スカジャン文化創造プロジェクト




■銀賞（50万円）


株式会社e-PON 代表取締役　鷲沼 輝勝さん（神奈川県座間市）
横須賀市のペットの医療情報共有によって飼い主を支援する事業




■銀賞（50万円）


株式会社ヘミセルロース　代表取締役社長　茄子川 仁さん


（写真は登壇者の西脇 毅さん）（神奈川県川崎市）


横須賀市内農業残渣を利用した循環型バイオプラスチック事業




■奨励賞（30万円）


株式会社タウンニュース社　代表取締役 会長兼社長　宇山 知成さん


（写真は登壇者の安池 裕之さん）　（神奈川県横浜市）


自治会・町内会業務のDX化による地域コミュニティ支援事業




■NICT賞


株式会社Swell 代表取締役　青波 美智さん（長野県）
「TypeGO で育む英語力」私とあなた、横須賀をつなぐ英語コミュニケーション





■京急賞


株式会社タウンニュース社　代表取締役 会長兼社長　宇山 知成さん


（写真は登壇者の安池 裕之さん）　（神奈川県横浜市）


自治会・町内会業務のDX化による地域コミュニティ支援事業





■協賛賞


・NTT東日本賞：株式会社e-PON（賞金10万円）


・ヤチヨ賞：ehn（賞金10万円）


・ウスイホーム賞：株式会社タウンニュース社（賞金10万円）


・ニフコ賞：株式会社ヘミセルロース・株式会社Macmillan（ショールーム見学＋協業及びモノづくり相談の機会を提供）


・横浜銀行賞：株式会社Macmillan（賞金3万円）


・かながわ信用金庫賞：ehn（賞金3万円）


・湘南信用金庫賞：株式会社Macmillan（賞金3万円）


・FMブルー湘南賞：株式会社タウンニュース社（賞金3万円）


・FUNDINNO賞：株式会社Swell ・株式会社ヘミセルロース（FUNDOORサービス 1年間無料）


・ミライドア賞：株式会社e-PON・株式会社Swell （メンタリング機会の提供）


・鎌倉投信賞：株式会社Macmillan（メンタリング機会の提供）


・16Startups賞：株式会社e-PON ・株式会社デザイニウム（イチロクカンファレンス登壇権）


・BasedIn賞：株式会社Swell・株式会社デザイニウム（BasedIn登記住所利用無料権利（1年間）/ BasedInオープンデスク利用無料権利（3ケ月分））


・BIZcomfort賞：株式会社e-PON（レンタルオフィス（鍵付き完全個室）入会金無料＋共益費1年6か月分無料権（登記・ポストオプション／全国のBIZcomfortが使える全拠点プラン付き））



開催概要


開催日時：2025年10月22日（水）13:00～18:30


会場：ヴェルクよこすか（神奈川県横須賀市日の出町1-5）


登壇者：一次審査を通過した7組のファイナリスト


観覧者数：65名（会場41名・オンライン24名）



審査員


石坂 颯都 氏 / ミライドア株式会社　投資本部 副本部長インベストメントオフィサー


上田 敬 氏 / 株式会社 日本経済新聞社 編集 総合解説センター担当部長


加藤 史子 氏 / WAmazing株式会社　代表取締役


杉原 美智子 氏 / フォーアイディールジャパン株式会社　代表取締役社長


水野 堅市 氏 / YRP情報産業協同組合理事長　株式会社ステップホールディングス 代表取締役



今後の展開


会場およびオンラインでご参加いただきました皆さま、誠にありがとうございまた。


入賞者の皆さまには、横須賀市と株式会社アルファドライブが連携し、今後、事業化に向けた支援を行ってまいります。


ぜひ、入賞者の今後の取り組みにも継続してご注目いただき、温かいご支援・ご声援を賜れますと幸いです。




■主催・運営


主催：横須賀市


共催：神奈川県、京浜急行電鉄株式会社


協賛：上記各社


運営：株式会社アルファドライブ