新規創業者支援！山形県長井市「クロスバ」C棟チャレンジショップ出店者募集開始

株式会社都市設計

クロスバ全景

山形県長井市は、中心市街地のテナントミックス施設「cross-ba（クロスバ）」C棟において、新規創業予定者・創業者向けの短期出店スペース「チャレンジショップ」の出店者募集を開始しました。初めて自分の店を持ちたい方が、月額わずか4万円（光熱水費込み）で店舗を構え、最長2か月間の試験出店にチャレンジできる制度です。中心市街地への出店意欲を後押しし、独立開業の支援とともに街なかの賑わい創出を図ることが目的です。

チャレンジショップとは

「チャレンジショップ」は、長井市本町2丁目本町商店街のクロスバC棟1階（約37平方メートル ）の空き店舗スペースを、新規出店希望者に短期間貸し出す制度です。1日から最長2か月まで自由に利用でき、開業前のお試し出店はもちろん、1日限りのイベントや教室としての利用も可能です。



実際の店舗運営を低リスクで体験できるため、「いきなり常設店はハードルが高い…」という方にも最適です。家賃は日額2,000円、月額40,000円（光熱水費込み）と格安に設定されており、初期投資を抑えてビジネスの第一歩を踏み出せます。また、水道・電気・エアコン・シンクなど必要設備は完備しており、折りたたみテーブル（4台）とイス（12脚）も無料で貸与されるため、最低限の準備ですぐ出店できる環境が整っています。利用できる業種も幅広く、物販（農産物や雑貨の販売）や製造小売（他所で製造した食品・ハンドメイド作品の販売）、サービス業（リメイク洋品店など）などが対象です。※調理を伴う飲食営業や、単なる事務所・作業場としての利用は対象外となります。

背景・狙い

長井市では、中心市街地の空き店舗対策と起業支援の一環として本制度を企画しました。クロスバは「人・まち・出来事が交差する場」をコンセプトに整備された交流拠点で、オシャレなコンクリート造りの建物が組み合わさった新名所です。ここにチャレンジショップを設けることで、中心市街地に新たなチャレンジの場を創出し、若い起業家を呼び込みたい考えです。運営は地元有志で構成された「長井ミンナガプロジェクト委員会」が担い、令和7年度長井市中心市街地にぎわい創出事業※として市も全面的にバックアップします。この取り組みを通じて、新たな商業の芽を育てるとともに、本町商店街エリアの集客力向上やにぎわい復活に繋げていきます。

様々な使い方が可能なクロスバ

過去の実績と期待される効果

クロスバでは既に、新しいチャレンジから生まれた魅力的なお店が登場し始めています。例えば、世界一周の体験を持つ店主が営む週末限定カフェ「セカイスケッチコーヒー」は、クロスバ奥の落ち着いた空間で自家製ケーキとこだわりのチャイを提供し、開店直後から人気を博しています。また、2024年3月には手作りパンの店「ブーランジェリーフィーユ」がクロスバ1階D棟にオープンし、市内外からパン好きが訪れる話題の店となりました。このようにチャレンジショップやクロスバをきっかけに生まれた店舗が増えることで、中心市街地の新たな魅力創出と回遊性向上が期待されています。市では、志ある出店者の挑戦が地域の活性化に繋がる好循環を生み出すよう、今後も継続的に支援していきます。

クロスバC等の平面図

募集概要・応募方法

募集対象: 長井市内外を問わず、中心市街地の空き店舗を活用して新たに創業したい個人・団体、または既存事業者で新分野展開や中心市街地への新規出店を検討している方が対象です。チャレンジショップの趣旨を理解し、利用規約を遵守できる方であれば応募可能です。

出店期間: 令和7年9月から令和8年2月28日までの期間で、1出店あたり最長2か月間（通算利用日数20～25日/月×2ヶ月）利用できます。期間内で複数組の出店が可能なため、募集は定員になり次第締切となります（早期終了の場合あり）。ご興味のある方はぜひお早めにご検討ください。

応募方法: 所定の「利用申請書」に必要事項を記入のうえ、履歴書および事業計画書（指定様式）を添えてお申し込みください。書類選考の後、面接審査により最終的な出店者を決定します。審査結果は応募者全員に文書で通知され、選考に通った場合は運営者より利用許可書が交付され次第、翌日から出店開始が可能です。募集要項や申請書様式は長井市公式ウェブサイトおよび空き店舗バンクサイトからダウンロードできます。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

読んでくださった皆様の中で、「いつか自分の店を…」という夢をお持ちの方は、この機会にぜひチャレンジショップ制度をご活用ください。あなたの一歩を長井市が全力で応援します！ 詳しくは下記お問い合わせ先または公式サイトをご覧ください。

問い合わせ先

＜運営・申込先＞

長井ミンナガプロジェクト委員会 事務局（株式会社都市設計内）

（※令和7年度長井市中心市街地にぎわい創出事業 受託事業者）

住所：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町2-8-14 第2太陽ビル8階

TEL：022-225-0091 メール：nagai-info@toshi-arc-design.jp

＜長井市役所 担当課＞

長井市 商工振興課 中心市街地にぎわい創出事業推進室

住所：〒993-8601 山形県長井市栄町1-1（長井市役所内）

TEL：0238-82-8016 FAX：0238-87-3369 メール：rosei@city.nagai.yamagata.jp

＜ながい市空き店舗バンク＞

https://akitenpo.wixsite.com/nagai