【全国拡大】“時短×低価格”で全国55店舗に！ヘアカラー専門店「カラープラス」愛知県に9店舗目の出店！年内60店舗へ、FCオーナー募集中

株式会社マスターピース

■ヘアカラー専門店カラープラスとは？

全国に54店舗展開中のヘアカラー（髪染め）専門の美容室です。2024年の年間施術者数は20万人を超え、一般美容室でもなく、ホームカラーでもなく、第三の選択肢である「カラー専門店」を選ばれる方が年々増えています。





「キレイをもっと手軽に」をコンセプトにしており、定価2,480円~という低価格、約60分という短時間施術、国家資格保有のプロがキレイにお染め上げ、という、「早い、安い、キレイ」が実現した髪染め専門の美容室です。高品質な日本製オーガニックカラー剤を使用しながらも、メニューをヘアカラーのみに特化することや、ブロー（お乾かし）をお客様ご自身に行っていただくことにより、低価格を実現いたしました。・白髪を自分で染めている・スキマ時間を利用して早く染めたい・美容室のヘアカラーは高いと感じているこのような方に多くご来店いただいています。

髪色を綺麗に保つためには定期的に美容室に通う必要があり、特に白髪染めのリタッチの場合は頻度が高くなります。（約1ヶ月に1回のお染め）

自分で染めるとムラが出来たり髪が傷む、でも一般の美容室だとお金と時間がかかる。そういったお客様のお悩みをより多く解決するため、100店舗展開を目標に、全国に展開していきます。

■オープニングキャンペーンを実施しております

◆キャンペーン内容

根元染め・全体染め、ともに税込1,100円

◇期間

2025年10月25日（土）~2025年12月25日（木）

◆対象者

「ヘアカラー専門店カラープラス」に初めてご来店の方

※全体染めで髪の長さが頭頂部より35cm以上の方は、別途ロング料金が必要

■店舗情報

◆ヘアカラー専門店カラープラス 師勝店

住所：愛知県北名古屋市鹿田永塚30

営業時間：9:00~18:00（最終受付時間17:20）

定休日：毎週日曜

■カラープラスHP

https://haircolor-plus.com/

■今後の展望・FC募集について

現在、「カラープラス」では全国で残り8名のFCオーナー様を募集中です。

「美容業界未経験でも始められるFCモデル」として、個人・法人問わず多くの方からお問い合わせをいただいております。

「まずは話だけ聞いてみたい」「地域に合った展開を相談したい」といったご相談も歓迎しております。

全国各地で“地域に必要とされるサロンづくり”を目指し、引き続きパートナーとの出会いを広げてまいります。

無料の説明会を実施しているので、興味がありましたら下記リンクよりお問い合わせください。

https://haircolor-plus.com/master_lp/franchise/