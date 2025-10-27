入場無料！中京競馬場音楽ライブイベント【LOVE ENJOY LIVE FES】11月24日（休・月）17：30～開催！

日本中央競馬会 中京競馬場

■LOVE ENJOY LIVE FES を開催！

11月24日（休・月）の中京競馬場にて、入場無料の音楽フェス「LOVE ENJOY LIVE FES」を開催いたします！パークウインズ営業終了後、普段は入れない夜の中京競馬場で、特別なこの日限りのライブをぜひお楽しみください！特設サイトはこちらから→ https://www.loveenjoylivefes2025.com

■ライブでは「nobodyknows＋」と「hitomi」が登場！

ライブでは世代を超えて親しまれる名古屋在住のヒップホップグループ「nobodyknows＋」と、「CANDY GIRL」「LOVE 2000」「SAMURAI DRIVE」などで幅広く知られる「hitomi」が登場！

また、イベントに参加される方には2000名様にサイリウムとオリジナルグッズの抽選券を配布いたします。サイリウムの色次第ではステージ前の特別エリアへの入場が可能になります！さらにライブ終了後には配布された抽選券をもとに、オリジナルグッズ抽選会が行われます！

※特別エリア以外は自由席となります。※サイリウム、抽選券はなくなり次第終了となります。

■イベント概要

イベント名 ： LOVE ENJOY LIVE FES

開催日時 ： 2025年11月24日（休・月） 17：30～

（9:10～16:50はパークウインズ営業を行っています。）

開催地 ： JRA中京競馬場

アクセス ： 名鉄名古屋本線「中京競馬場駅」から徒歩約10分

料金 ： 無料

イベントURL ： https://www.loveenjoylivefes2025.com