『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』配信開始8周年を記念した”8th Anniversary FEST”開催！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』（以下、『ウイコレ』）の配信開始8周年を記念したキャンペーン“8th Anniversary FEST”を開始したことをお知らせします。

本キャンペーンでは、8周年の感謝を込めて「★5選手」が確定で4枚手に入る「8th Anniversary 無料11連ガチャ」や10日間毎日「★5選手」などがもらえる「スペシャルデイリーギフト」などのキャンペーンを開催しています。

また、「サッカーの王様」と称されるペレなど、輝かしい活躍を見せたレジェンド選手を1名選んで獲得できるEXTRA LEGEND セレクションチケット」をプレゼント！

さらに、公式YouTube「eFootball チャンネル」では「チーフ・ウイコレ・オフィサー」を務める有田哲平さん、山崎弘也さんと、「eFootball(TM) コミュニティアンバサダー」の萩原利久さんによる「イーフト vs ウイコレ 愛のプレゼン対決」動画を公開中です。ぜひご覧ください！

本動画公開を記念して、1回無料で引ける「カスタムセンス所持ナショナル 2025 LIMITED選手確定ガチャ」をプレゼント中です。

配信開始8周年を迎え、さらに盛り上がる『ウイコレ』を引き続きお楽しみください！

好きなレジェンド選手が1名もらえる！

レジェンド “ペレ” が登場！

配信開始8周年を記念して、「サッカーの王様」と称されるペレなど、好きなレジェンド選手1名をプレゼント！

期間中にログインし、特別ログインボーナスとして配布される「EXTRA LEGEND セレクションチケット」を手に入れて、お気に入りのレジェンド選手を獲得しましょう！

期間: 2025年10月27日（月）メンテナンス終了後～12月31日（水）2:59

8周年を記念した“8th Anniversary FEST”開催中！

■8th Anniversary 無料11連ガチャ

期間中1回だけ引けるガチャです。「★5選手」が必ず4枚獲得できます！

期間: 2025年10月27日（月）メンテナンス終了後～12月1日（月）14:59

■スペシャルデイリーギフト

10日間毎日「★5選手」や、「★5確定ガチャ」がもらえる「デイリーギフト」を開催。

期間中ログインして、2つのアイテムの中から好きなアイテムを手に入れましょう！

期間: 2025年10月27日（月）メンテナンス終了後～ 2026年1月13日（火）2:59

■8周年記念 888PBプレゼント

期間中ログインした方に、8周年の感謝を込めて888PBをプレゼント！

期間: 2025年10月27日（月）メンテナンス終了後～2026年1月13日（火）2:59

■プレミアムボール＋「厳選カスタムセンス所持選手」セット販売中！

8周年を記念して、「厳選カスタムセンス所持選手」とPBをセットで販売しています。

この機会に、チームの大幅強化を狙いましょう！※いずれかのストアで、いずれかの商品のうち1つのみ購入できます。

＜販売内容(KONAMI Gamesストア)＞

セット1: プレミアムボール(PB)×347＋セットガチャ1回 価格: 5,000円（税込）

セット2: プレミアムボール(PB)×735＋セットガチャ1回 価格: 10,000円（税込）

セット3: プレミアムボール(PB)×2205＋セットガチャ1回 価格: 30,000円（税込）

＜販売内容(OSストア)＞

セット1: プレミアムボール(PB)×330＋セットガチャ1回 価格: 5,000円（税込）

セット2: プレミアムボール(PB)×700＋セットガチャ1回 価格: 10,000円（税込）

期間: 2025年10月27日（月）メンテナンス終了後～2026年1月13日（火）2:59

※キャンペーンの詳細は『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』ゲーム内お知らせをご確認ください。

※メンテナンス等により、内容や期間は予告なく変更となる場合がございます。

『ウイコレ愛』と『イーフト愛』が大激突!?

「イーフト vs ウイコレ 愛のプレゼン対決」公開中！

「チーフ・ウイコレ・オフィサー」を務める有田哲平さん・山崎弘也さんと、「eFootball(TM) コミュニティアンバサダー」を務める萩原利久さんが、それぞれ『ウイコレ』と『eFootball(TM)』の魅力を全力で伝える「愛のプレゼン対決」動画を、公式YouTube「eFootballチャンネル」で公開しています。

それぞれが大好きなゲームの魅力・愛を語り、視聴者の皆さんの心へ語りかける愛のプレゼンを、ぜひご覧ください！

また本動画の公開を記念して、ゲーム内では、1回無料で引ける「カスタムセンス所持ナショナル 2025 LIMITED選手確定ガチャ」をプレゼント中です。この機会をお見逃しなく！

動画はコチラ：https://www.youtube.com/watch?v=Shm524BBPKs

【モバイルゲーム『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』について】

『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』は、世界の人気選手カードを実写で収録。

世界王者を争う強豪ナショナルチームはもちろん、人気クラブチームのスター選手を実写カードで収録しています。

また、「eFootball(TM) 」をベースにした3DCGを活用。リアルなグラフィックだけではなく、スタジアムの歓声や実況が試合を盛り上げてくれます。

選手と戦術を組み合わせてフォーメーションを組んだら、試合はコンピューターにお任せ。ちょっとした空き時間にも楽しんでいただけます。

■『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』公式HP： https://www.konami.com/wepes/mobile/wecc/ja/

■『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』公式X：@OfficialWecc

タイトル：eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS

メーカー：KONAMI

ジャンル：サッカー

配信日：2017年10月30日

希望小売価格：基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種：Android（7.0以降）、iOS（13.0以降）

権利表記：All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

(C)Konami Digital Entertainment