『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』配信開始8周年を記念した”8th Anniversary FEST”開催！
株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』（以下、『ウイコレ』）の配信開始8周年を記念したキャンペーン“8th Anniversary FEST”を開始したことをお知らせします。
本キャンペーンでは、8周年の感謝を込めて「★5選手」が確定で4枚手に入る「8th Anniversary 無料11連ガチャ」や10日間毎日「★5選手」などがもらえる「スペシャルデイリーギフト」などのキャンペーンを開催しています。
また、「サッカーの王様」と称されるペレなど、輝かしい活躍を見せたレジェンド選手を1名選んで獲得できるEXTRA LEGEND セレクションチケット」をプレゼント！
さらに、公式YouTube「eFootball チャンネル」では「チーフ・ウイコレ・オフィサー」を務める有田哲平さん、山崎弘也さんと、「eFootball(TM) コミュニティアンバサダー」の萩原利久さんによる「イーフト vs ウイコレ 愛のプレゼン対決」動画を公開中です。ぜひご覧ください！
本動画公開を記念して、1回無料で引ける「カスタムセンス所持ナショナル 2025 LIMITED選手確定ガチャ」をプレゼント中です。
配信開始8周年を迎え、さらに盛り上がる『ウイコレ』を引き続きお楽しみください！
好きなレジェンド選手が1名もらえる！
レジェンド “ペレ” が登場！
配信開始8周年を記念して、「サッカーの王様」と称されるペレなど、好きなレジェンド選手1名をプレゼント！
期間中にログインし、特別ログインボーナスとして配布される「EXTRA LEGEND セレクションチケット」を手に入れて、お気に入りのレジェンド選手を獲得しましょう！
期間: 2025年10月27日（月）メンテナンス終了後～12月31日（水）2:59
8周年を記念した“8th Anniversary FEST”開催中！
■8th Anniversary 無料11連ガチャ
期間中1回だけ引けるガチャです。「★5選手」が必ず4枚獲得できます！
期間: 2025年10月27日（月）メンテナンス終了後～12月1日（月）14:59
■スペシャルデイリーギフト
10日間毎日「★5選手」や、「★5確定ガチャ」がもらえる「デイリーギフト」を開催。
期間中ログインして、2つのアイテムの中から好きなアイテムを手に入れましょう！
期間: 2025年10月27日（月）メンテナンス終了後～ 2026年1月13日（火）2:59
■8周年記念 888PBプレゼント
期間中ログインした方に、8周年の感謝を込めて888PBをプレゼント！
期間: 2025年10月27日（月）メンテナンス終了後～2026年1月13日（火）2:59
■プレミアムボール＋「厳選カスタムセンス所持選手」セット販売中！
8周年を記念して、「厳選カスタムセンス所持選手」とPBをセットで販売しています。
この機会に、チームの大幅強化を狙いましょう！※いずれかのストアで、いずれかの商品のうち1つのみ購入できます。
＜販売内容(KONAMI Gamesストア)＞
セット1: プレミアムボール(PB)×347＋セットガチャ1回 価格: 5,000円（税込）
セット2: プレミアムボール(PB)×735＋セットガチャ1回 価格: 10,000円（税込）
セット3: プレミアムボール(PB)×2205＋セットガチャ1回 価格: 30,000円（税込）
＜販売内容(OSストア)＞
セット1: プレミアムボール(PB)×330＋セットガチャ1回 価格: 5,000円（税込）
セット2: プレミアムボール(PB)×700＋セットガチャ1回 価格: 10,000円（税込）
期間: 2025年10月27日（月）メンテナンス終了後～2026年1月13日（火）2:59
※キャンペーンの詳細は『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』ゲーム内お知らせをご確認ください。
※メンテナンス等により、内容や期間は予告なく変更となる場合がございます。
『ウイコレ愛』と『イーフト愛』が大激突!?
「イーフト vs ウイコレ 愛のプレゼン対決」公開中！
「チーフ・ウイコレ・オフィサー」を務める有田哲平さん・山崎弘也さんと、「eFootball(TM) コミュニティアンバサダー」を務める萩原利久さんが、それぞれ『ウイコレ』と『eFootball(TM)』の魅力を全力で伝える「愛のプレゼン対決」動画を、公式YouTube「eFootballチャンネル」で公開しています。
それぞれが大好きなゲームの魅力・愛を語り、視聴者の皆さんの心へ語りかける愛のプレゼンを、ぜひご覧ください！
また本動画の公開を記念して、ゲーム内では、1回無料で引ける「カスタムセンス所持ナショナル 2025 LIMITED選手確定ガチャ」をプレゼント中です。この機会をお見逃しなく！
動画はコチラ：https://www.youtube.com/watch?v=Shm524BBPKs
【モバイルゲーム『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』について】
『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』は、世界の人気選手カードを実写で収録。
世界王者を争う強豪ナショナルチームはもちろん、人気クラブチームのスター選手を実写カードで収録しています。
また、「eFootball(TM) 」をベースにした3DCGを活用。リアルなグラフィックだけではなく、スタジアムの歓声や実況が試合を盛り上げてくれます。
選手と戦術を組み合わせてフォーメーションを組んだら、試合はコンピューターにお任せ。ちょっとした空き時間にも楽しんでいただけます。
■『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』公式HP： https://www.konami.com/wepes/mobile/wecc/ja/
■『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』公式X：@OfficialWecc
タイトル：eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS
メーカー：KONAMI
ジャンル：サッカー
配信日：2017年10月30日
希望小売価格：基本プレー無料(アイテム課金制)
対応機種：Android（7.0以降）、iOS（13.0以降）
権利表記：All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.
(C)Konami Digital Entertainment