【15周年】“感謝の気持ちを丼いっぱいに”韓丼「創業感謝祭」を全国開催！

カルビ丼とスン豆腐専門店「韓丼」（運営：株式会社やる気／本社：京都市／代表取締役社長：大島幸士）は、2025年10月28日（火）から11月30日（日）までの期間限定で、創業15周年を記念した「創業感謝祭」を全国の韓丼店舗で開催いたします。

韓丼公式サイト：https://kandon.jp/

頑張る人を支える“熱々の一杯”を。元気を届けるお得な創業感謝祭！

15年間、変わらず“できたての美味しさ”を届け続けてこられたのは、支えてくださったお客様一人ひとりのおかげです。

これからも“早い・うまい・熱い”を合言葉に、皆様に元気を届けてまいります。

日頃のご愛顧への感謝を込めて、期間中はトッピングやセットメニューが無料になるお得なクーポンを配布いたします。

さらに、公式X（旧Twitter）では抽選で100名様にお食事券が当たるキャンペーンも実施いたします。

お得な限定クーポンで、人気メニューをもっと楽しもう！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50301/table/44_1_5e826737b3619c17176cc79fd7fe9472.jpg?v=202510271056 ]

※クーポンは店内飲食・テイクアウトどちらでも利用可（一部商品を除く）※期間中、なくなり次第終了

公式Xキャンペーンも同時開催

韓丼公式アカウント（@kandon_official）をフォロー＆リポストで応募完了！

抽選で100名様にお食事券をプレゼント。

お得なこの機会に、ぜひ韓丼の熱々メニューをお楽しみください。

『カルビ丼とスン豆腐専門店 韓丼』について

「カルビ丼とスン豆腐専門店 韓丼」は、焼肉丼とスン豆腐を気軽に楽しめる“焼肉系ファストカジュアル”のパイオニアとして、2010年9月に京都市伏見区で誕生。ライブ感あふれるオープンキッチンと、できたてをその場で味わえる臨場感で、幅広い世代のお客様に支持されています。看板の「さっちゃんのカルビ丼」「スン豆腐」に加え、季節限定メニューも好評です。

【公式アカウント/サイト】

●X（旧Twitter）

https://twitter.com/kandon_yaruki

●instagram

https://www.instagram.com/kandon_yaruki/

●公式LINE

https://line.me/R/ti/p/@833fokwp

●公式サイト

https://kandon.jp/

株式会社やる気について

代表者：代表取締役社長 大島 幸士

創業：1987年

所在地：京都府京都市伏見区北端町60番地

事業内容：外食事業、食品加工卸事業、フランチャイズ事業

ブランド：焼肉やる気／カルビ丼とスン豆腐専門店韓丼／焼き鳥串かつ 鳥正／ひとり焼肉やる気／フレンチバル銀次郎／肉割烹バル 牛牛

企業サイト：https://www.yaruki.co.jp/