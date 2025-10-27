【AmazonスマイルSALE】AmazonスマイルSALEにてアスハダ・ズッカチンシリーズが20%OFFで発売｜2025年10月27日(月)～2025年11月4日(火)【美容・スキンケア】

株式会社RAVIPA

【AmazonスマイルSALE】

https://x.gd/gluzo(https://x.gd/gluzo)

【開催日時】

2025年10月27日(月) 9:00 ～2025年11月4日(火) 23:59

AmazonスマイルSALEにてASHADAシリーズがお得にお買い求めいただけます！

お得なこの機会にぜひお試しください！

アスハダとは

ホットクレイクレンジングバーム・美容液・シミシワホワイトクリーム

明日の素肌は今日より美しく素肌に比類なき輝きを…

補うではなく呼び覚ます肌が持つ本来の美しさへ。肌には本来、自ら美しくなろうとする「力」＝「美肌力」が備わっています。ASHADAシリーズはその眠った「力」を目覚めさせ、解き放つことで、明日も、そして10年後も輝き続ける美しい肌へ生まれ変わってほしい。それが私たちの想いであり、願いです。

じっくり育てた肌は明日も10年後も輝き続ける

ASHADAシリーズすべての製品は“羊膜エキス”が配合されています。“羊膜エキス”にはプラセンタの約100倍もの成長因子が含まれており、さらにハーバード大学で発見された世界初の若返り因子「GDF-11」が含まれています。そのため本来持つ自ら美しくなろうとする「力」を呼び覚ますことができます。

アスハダパーフェクトクリアエッセンス（美容液）

アスハダパーフェクトクリアエッセンスは、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、プラセンタエキス、ヒアルロン酸、ヒトオリゴペプチドの美容成分が豊富に含有されております。アルコール、パラベン、香料、鉱物油、合成着色料を使用しておりません。また大切なお客様に最高品質の商品をお届けするために、製造から出荷までの全行程を日本国内で行い、徹底した品質管理を行なっております。

【アスハダ美容液のポイント】

シミ・シワにアプローチするW薬用成分配合のシミシワホワイトクリーム

【厳選した美容成分配合】

有効成分のナイアシンアミドとグリチルリチン酸ジカリウム配合で、シワ改善とシミ予防にWアプローチ。使うほどに潤い、ハリ・透明感のある肌へ導きます。更には美白※効果も。※メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。

【毎日使いたくなる使用感！】

みずみずしくベタつかない使用感なのに高密封。真皮層までしっかり浸透して内側から徹底アプローチ。乳白色のクリームでベタつきがあまりなく、使い心地良くご使用いただけます。

【こんな方におすすめ】

年齢とともに、乾燥がより気になる。ケアをしても、うるおいが足りない。シワ・ハリのなさが気になる。ツヤのなさが気になる。

ホットクレイクレンジングバーム

素肌で魅せる毛穴レス感で、もっちりツヤツヤ。

女優櫻井淳子さんもご愛用。羊膜エキス配合で未体験の洗い上がりが実感できる、黒ずみ毛穴、開き毛穴、たるみ毛穴、全ての大人毛穴にアプローチするASHADAのクレンジングバーム。

落とす溶岩クレイ×守る羊膜エキスの力に多くのメディアが大注目。するんと伸びるテクスチャーで、素早くクレンジングしメイクも毛穴もすっきりさせて、スキンケアの前に汚れを落としながら美容成分を与えます。キメも、保湿も、両立できるつるぷる素肌がつくれます。

乾燥小じわを目立たなくする、効能評価試験済み。大人毛穴を考えたリッチ処方温感バームで、つるんっな玉肌、赤ちゃん肌美人に。

心華やぐ柑橘系の香り。落とすと守るが両立できるメイク落としです。

アスハダシリーズはライン使いがオススメ

ホットクレイクレンジングバームASHADA-ホットクレイクレンジングバーム60g

クレンジングなのに、キメも保湿も！

「落とす」と「守る」を両立

した、

羊膜エキス配合の新感覚クレンジングバーム。

パーフェクトクリアエッセンスASHADA-アスハダ- ヒアルロン酸 パーフェクトクリアエッセンス 美容液 30ml

今、注目のヒト脂肪細胞順化培養液エキス、プラセンタエキス、ヒアルロン酸、ヒトオリゴペプチドの美容成分が豊富に含有されております。アルコール、パラベン、香料、鉱物油、合成着色料を使用しておりません。また大切なお客様に最高品質の商品をお届けするために、製造から出荷までの全行程を日本国内で行い、徹底した品質管理を行なっております。

シミシワホワイトクリームASHADA-シミシワホワイトクリーム30g

厳選した美容成分配合】有効成分のナイアシンアミドとグリチルリチン酸ジカリウム配合で、シワ改善とシミ予防にWアプローチ。使うほどに潤い、ハリ・透明感のある肌へ導きます。更には美白※効果も。

※メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。

ASHADAシリーズに関するお問い合わせ

弊社ではASHADAシリーズの商品をお買い上げ頂いたお客様や、ご購入を検討中のお客様に向けて専門のコンシェルジュをご用意しております。

商品のお買い上げ方法から商品知識まで精通したコンシェルジュがサポート致します。

ASHADA(アスハダ)電話番号（コンシェルジュサービス）

0120-667-768 （固定電話から）※10:00-17:00(土日祝休み)

03-6837-1585 （携帯電話から）※10:00-17:00(土日祝休み)



アスハダ公式ページ

https://ashada.jp/

ラヴィパ通販公式サイト

https://ravipa.co.jp/

株式会社RAVIPA公式楽天ショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hairmore/

株式会社RAVIPAアマゾン公式ショップ（ASHADA【公式】RAVIPAショップ）

https://x.gd/gluzo

重要なお知らせ（不正転売品にお気をつけください）

アスハダシリーズ（美容液・シミシワクリーム）の模倣品や転売商品にご注意ください。 アスハダシリーズ（美容液・シミシワクリーム）の正規店は公式RAVIPAのみの取り扱いになります。 RAVIPAオンラインショップはアスハダシリーズ（美容液・シミシワクリーム）の品質を100％保証する唯一の正規販売店舗になります。 製造管理されていない成分の異なる模倣品や第三者による中古個人転売品が見受けられます。 お求めの際にはご注意ください。 当店取扱のアスハダシリーズ（美容液・シミシワクリーム）は全て徹底した品質管理の元に100％品質を保証する製品となります。 転売された商品など品質を担保されていない商品を買われてしまうとお客様の不利益にもなってしまいます。 メルカリやヤフオクで出品されている商品に関しては品質担保がされておりません。 購入の際には正規店よりお買い求めください。

■植物由来の成分で構成

■ニンニク不使用だからニオイなし

■日常に溶け込むパッケージデザイン

株式会社RAVIPA 代表メッセージ

齢化社会へ突入する時代になって美へと健康への追求は今まで以上に求められるようになりました。

当社は今日まで真摯に「美と健康」と向き合い、良い商品を提供することでお客さまに心から喜んでいただくために果敢にチャレンジを続けています。

化粧品には、人を美しくし、健やかにするという役割や機能があります。

当社が考える「美」は外見だけでなく、内面的な美しさを引き出すことであると考えています。

化粧品づくりは美を磨くことで人に自信、勇気、笑顔を与え、世の中に活気を与えることができる素晴らしい仕事であり、美と健康を日本という枠を超えて世界の方へお届けすることができるのです。

おかげさまで多くのお客様に愛用していただける商品をお届けすることができております。

これからもお客様の声を商品開発へ反映させてよりよい製品を世に送り出すことに情熱を注ぎます。

当社の社名である「RAVIPA」はタイ語で「太陽のような栄光の輝き」という意味があります。

太陽のように社会全体を明るく照らすような存在になりたい、化粧品を通じて世の中を笑顔にしたいという思いがこめられています。

製品を通じて社会全体に笑顔をお届けできるように、お客様一人一人と真摯に向きあえる会社へ。

お客様とスタッフの垣根を超えて、１人の人間として真剣に向き合う当社に、これからもどうぞご期待ください。

笑顔あふれる幸福な社会づくりに貢献してまいります。

所在地：〒171 ~0014 東京都豊島区池袋２－４３－１池袋青柳ビルB1

代表者：代表取締役社長 新井亨

設立：2017年12月1日

事業内容：サブスクリクション型通販事業

コールセンター事業

通販コンサルティング事業

https://ravipa.co.jp/