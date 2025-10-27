バブルティー 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月24に「バブルティー市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。バブルティーに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
バブルティー市場の概要
バブルティー 市場に関する当社の調査レポートによると、バブルティー 市場規模は 2035 年に約 47.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の バブルティー 市場規模は約 26.3億米ドルとなっています。バブルティー に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.81% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、タピオカティー市場シェアの拡大は、都市部への若者の集中と可処分所得の増加によるもので、プレミアム消費者セグメントの形成につながると見込まれています。国連の人口予測に基づく人口動態の分析によると、世界中の都市部人口は大幅に増加しており、2040年末までに上昇傾向を示すと予想されています。
このように、人口動態の変化によって高頻度の集客エリアが形成され、タピオカなどの飲料の需要が高まると予想されます。さらに、InstagramやTikTokなどのソーシャルメディアサイトでタピオカティーの人気ハッシュタグからもわかるように、タピオカティーへの消費者の関心が高まっているため、ポップカルチャーの好影響もタピオカティーに拡大すると予測されています。
バブルティーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/bubble-tea-market/115190
タピオカティーの市場調査では、原材料の入手性向上と世界的な供給拡大によるタピオカのサプライチェーン強化により、市場シェアが拡大する見通しも明らかになりました。タピオカパールはタピオカティーの主成分であり、キャッサバ/タピオカ澱粉のサプライチェーンに依存しており、これらの供給は少数の生産国に集中しています。
さらに、FAO及び各国の農業統計によると、キャッサバの生産とタピオカ加工は一部地域で活況を呈しており、貿易データは東南アジアから台湾へのタピオカ澱粉の大きな流入を示しています。これらの指標は、タピオカパールの安定供給の可能性を示唆しており、これは市場のフランチャイザーに利益をもたらす可能性があります。
しかし、運営上の一貫性のなさや標準化の難しさが、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。数百、数千のフランチャイズ店舗において、一貫した品質、味、調理基準を維持することは、運営上の大きな課題となっています。こうしたバリエーションにより、ブランド アイデンティティが薄れ、顧客体験に矛盾が生じ、長期的なブランド ロイヤルティや来店数に影響を及ぼす可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332775&id=bodyimage1】
バブルティー市場セグメンテーションの傾向分析
バブルティー 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、バブルティー の市場調査は、製品タイプ別、消費者層別、流通チャネル別、価格帯別、原料の重点別と地域別に分割されています。
