2031年に市場規模11.74億ドルへ――関数電卓市場、教育・産業基盤を支える安定成長
関数電卓は、教育現場から産業の実務に至るまで幅広く利用されてきた計算ツールである。特に数式処理や統計計算、工学的設計における基礎演算に強みを持ち、習熟のしやすさと操作性において高い信頼性を有する。日本市場においては、理数系教育の標準ツールとして普及し、大学入試や専門資格試験でも使用が定着している。こうした教育インフラとしての位置づけは、ICT環境が進展してもなお揺らぎにくい。産業界においても、製造現場や研究開発において即時性を持つ演算デバイスとして根強いニーズが存在する。複雑なシステムやPC環境に依存せず、低コストかつ信頼性の高い計算手段を提供する点で、関数電卓は社会基盤を下支えする存在である。
グローバル競争環境と日本市場の位置づけ
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル関数電卓市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/185020/function-calculator）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.1%で、2031年までにグローバル関数電卓市場規模は11.74億米ドルに達すると予測されている。
この背景には、教育需要の継続と産業現場での使用習慣がある。市場シェア構成を見ると、Texas InstrumentsとCasioの2社で大きな割合を占めており、SharpやHP、Canonなどが続く。特に日本市場ではCasioとSharpのプレゼンスが高く、教育制度と結びついた需要が安定を支えている。他方、中国メーカーや新興プレイヤーもシェアを拡大しつつあり、低価格帯を中心に競争の多様化が進んでいる。こうした国際競争のなかで、日本市場はブランド価値と制度的背景により安定したポジションを維持している。
図. 関数電卓世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332769&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332769&id=bodyimage2】
図. 世界の関数電卓市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
成長可能性と進化の方向性
LP Informationのトップ企業研究センターによると、関数電卓の世界的な主要製造業者には、Texas Instruments、Casio、Sharpなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約81.0%の市場シェアを持っていた。
これは成熟市場に移行しつつあることを示す一方、教育需要や産業利用の基盤が揺らいでいないことの裏付けでもある。特に日本では、数理教育における「基礎演算能力の保持」が重視されており、デジタル教育の進展下でも関数電卓の位置づけが確保される。また、低消費電力化、多機能化、操作性の改善といった製品進化は、教育現場の学習効率向上だけでなく、研究・設計分野における導入意義をさらに高める。市場の拡大余地は限定的であるものの、安定成長と進化の方向性が明確である点は投資・導入の根拠となる。
投資判断・導入判断・政策評価への示唆
関数電卓市場は、短期的な爆発的拡大を期待する分野ではなく、教育・産業基盤に根差した安定的な市場である。投資判断においては、成長率が緩やかであっても継続的需要と高いブランドロイヤルティによる収益安定性が重視されるべきである。導入判断の観点では、教育現場における不可欠な学習ツールとしての役割と、産業現場での即時的な演算ニーズに応える有効性が評価される。政策評価の観点からは、基礎学力の定着と数理教育の質的向上に寄与する点が重要である。すなわち、関数電卓は単なる製品にとどまらず、教育・産業・政策を横断的に支える社会的基盤ツールである。その市場規模の安定的拡大とシェア構造の継続性は、投資・導入・政策いずれの判断においても確固たる根拠を提供する。
