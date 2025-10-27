ヒグチユウコ「せかいいちのねこ」シリーズ発売10周年記念フェア開催中！ニャンコのオリジナル・イラストカードがもれなくもらえる！

株式会社白泉社

(C)︎Yuko Higuchi/Hakusensha

2025 年 11 月で、ヒグチユウコさんの絵本『せかいいちのねこ』（ヒグチユウコ）が発売されて10 周年を迎えます。

それを記念して「せかいいちのねこ」シリーズ 3 冊のフェアが全国約 200 軒の書店で開催中！

特典はヒグチユウコさんが自ら絵柄を選んだ、ニャンコのオリジナル・イラストカードです。

購入者への特典「10周年記念ニャンコイラストカード」 (C)︎Yuko Higuchi/Hakusensha デザイン／名久井直子

【開催概要】

期間／10月1日（水）～11月30日（日）

フェアの展開時期は各書店により異なります。

特典がなくなり次第終了となります。

参加書店／全国約200書店

MOE web(https://www.moe-web.jp/news/?id=250)にて参加書店リスト掲載中

https://www.moe-web.jp/news/?id=250

対象作品／『せかいいちのねこ』『いらないねこ』『ほんやのねこ』

上記3冊いずれかのご購入で、「10周年記念ニャンコイラストカード」をプレゼント。

MOE定期購読キャンペーン！ヒグチユウコ描きおろし「オリジナルトートバッグ」プレゼント！

撮影／有賀傑

キャンペーン内容毎年恒例、MOE定期購読をお申込みの方へのプレゼント！

今回は、ヒグチユウコさんが描きおろした本を読むニャンコと寄り添ういじわるねこのイラストがかわいいMOEオリジナルトートバッグです。

ぜひこの機会にお申込みください。

Fujisan.co.jpで MOEを年間定期購読されているお客様*、および年間定期購読を新規お申込みのお客様全員にプレゼント！

＊定期購読中のお客様は、MOE2026年1月号（12月3日（水）発売）をご購読中のお客様が対象です。

定期購読のお申し込みはこちら！

https://www.fujisan.co.jp/product/801/campaign/moe-web/

年間購読料（1年12冊）：11,880円（税込・送料無料）

2025年11月30日（日）までに新規で年間購読を申込むと500円OFF！

ギフト券コード：love25a500

※プレゼントにMOEは含まれません 撮影／有賀傑

MOEオリジナルトートバッグは、A4の書類やMOE本誌もラクラク収納！たっぷり入るマチ付きで、お出かけにも便利！

サイズ：W36 × H37 × D12cm

素材：コットン100% キャンバス地

ヒグチユウコ「せかいいちのねこ」シリーズ 好評発売中

『せかいいちのねこ』（ヒグチユウコ／絵と文 白泉社）書影『せかいいちのねこ』

■著者名： ヒグチユウコ

■ISBNコード：9784592761891

■シリーズ名：MOEのえほん

■定価：1650円（本体1500円＋税10%）

■発売日：2015.11.20

「なんてやさしいねこなんだろう。

ぼくも あんなやさしいねこになりたい」



男の子に永遠に愛されるために、本物の猫になりたいと願うぬいぐるみのニャンコと、旅先で出会うさまざまな猫たちとの心温まる絵物語。

猫たちの優しさにふれて、成長していくニャンコ。ほんとうの幸せとは？

たくさんの愛らしい猫の姿も楽しめるギフト絵本です。

『いらないねこ』（ヒグチユウコ／絵と文 白泉社）書影『いらないねこ』

■著者名： ヒグチユウコ

■ISBNコード：9784592762157

■シリーズ名：MOEのえほん

■定価：1650円（本体1500円＋税10%）

■発売日：2017.9.1

大ヒット『せかいいちのねこ』の続編。捨てられた子ねこを愛情いっぱいに育てるぬいぐるみのニャンコと、見守る猫たちの感動物語！

『ほんやのねこ』（ヒグチユウコ／絵と文 白泉社）書影『ほんやのねこ』

■著者名： ヒグチユウコ

■ISBNコード：9784592762386

■シリーズ名：MOEのえほん

■定価：1650円（本体1500円＋税10%）

■発売日：2018.11.16

なぞめいた女主人の営む不思議な本屋には、次々とユニークなお客がやってきて大にぎわい。おなじみのニャンコやギュスターヴくんのほか、ツチグリ、ひとつめちゃんなど、人気の生きものたちが登場！ 店主がお客にあわせて選ぶ本も素敵で、本好きにもたまらない１冊。『せかいいちのねこ』『いらないねこ』に続く大人気シリーズ第３弾。