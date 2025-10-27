前野健太 & カネコアヤノ出演のLIQUIDROOM 21st ANNIVERSARYイベント　NFTチケットプラットフォーム「TicketMe」で好評販売中

株式会社チケミー

株式会社チケミー（本社：東京都港区、代表取締役：宮下大佑）が運営する電子チケットプラットフォーム「TicketMe（チケミー）」は、「LIQUIDROOM 21st ANNIVERSARY 前野健太 & カネコアヤノ」公演についてチケットの取り扱いが始まりました。

出演者

前野健太

シンガーソングライター、俳優、エッセイスト。 1979年2月6日生まれ、埼玉県入間市出身。 2007年『ロマンスカー』によりデビュー。ライヴ活動を精力的に行い、「FUJI ROCK FESTIVAL」「SUMMER SONIC」など音楽フェスへの出演を重ねる。

俳優活動においては、主演映画『ライブテープ』が第22回東京国際映画祭「日本映画・ある視点部門」作品賞を受賞。NHK大河ドラマ『いだてん～東京オリムピック噺～』他、TVドラマ、CM、映画、舞台に出演。 エッセイ集『百年後』を刊行するなど、文筆活動にもファンが多く、他アーティストへの楽曲・歌詞提供も行う。

集英社imidas webにて旅エッセイ「前野健太のガラケー旅日記」を連載中。 2024年7月31日、2年ぶり8枚目のオリジナルアルバム『営業中』を発売。全国ツアー中。 https://maenokenta.com(https://maenokenta.com)

カネコアヤノ

シンガーソングライター。 ソロ名義「カネコアヤノ」、バンド名義「kanekoayano」(vo/gt.カネコアヤノ,gt.林宏敏,ba.takuyaiizuka）で音楽活動を行っている。

2016年に初の弾き語り作品『hug』、2017年に初のアナログレコード作品『群れたち』を発表。2018年に発表したアルバム『祝祭』は第11回CDショップ大賞2019入賞作品に選出し、翌年2019年発表アルバム『燦々』は第12回CDショップ大賞2020大賞＜青＞を受賞。2021年発表アルバム『よすが』は第14回CDショップ大賞2021に入賞し、2023年発表アルバム『タオルケットは穏やかな』は第16回CDショップ大賞2024に入賞。

2024年8月に共に活動をしていたサポートメンバーを正式バンドメンバーとして迎え、バンド「kanekoayano」としての活動をスタート。 そして2025年4月にバンド結成後、初のアルバム『石の糸』をリリースし、UK/AUS/ASIAの海外ツアー、国内ホールツアーを開催。2026年1月にはkanekoayano初の日本武道館ワンマンショーを開催予定。

カネコアヤノ（ソロ活動）としては、2025年10月にCD/LP弾き語りアルバム『石の糸 ひとりでに』をリリース。 11月より弾き語りツアー「カネコアヤノ 単独演奏会『石の糸 ひとりでに』 」を開催する。

公演概要

多言語対応で海外ファンも購入可能。NFTでデジタル上での参加証明にも

「TicketMe（チケミー）」は、海外からのファンもスムーズにチケットを購入できるよう、5言語（日本語・英語・韓国語・中国語〈簡体・繁体〉）に対応しています。

また、海外発行クレジットカードやAlipayなどの多通貨決済にも対応しており、国や地域を問わず安心して購入できます。

さらに、購入した電子チケットはイベント終了後もNFTとして保存でき、デジタル上で「来場の証」として残ります。ライブの感動や思い出を形に残す、新しいチケット体験をお楽しみいただけます。

