¡Ú²°·ÁÁ¥¥®¥Õ¥È¡ÛÈóÆü¾ï¤ÎÅìµþ¥¯¥ëー¥ºÂÎ¸³¤òÂ£¤ë¡ª¹¾¸ÍÁ°µ¥Á¥¤Î¾èÁ¥¥®¥Õ¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢e¥®¥Õ¥ÈÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¡Ögiftee(R)︎¡×¤Ë¤Æ10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡ª ¡Ú¹¾¸ÍÁ°µ¥Á¥¡ßgiftee(R)︎¡Û
ÉÍÍ§¥°¥ëー¥×¤Î¹¾¸ÍÁ°µ¥Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸åÆ£ÉðÉ§¡Ë¤Ï¡¢¹¾¸ÍÁ°µ¥Á¥¤Î²°·ÁÁ¥¥¯¥ëー¥º¥Á¥±¥Ã¥È¤Îe¥®¥Õ¥È¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¡Ë¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±e¥®¥Õ¥ÈÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¡Ögiftee(R)¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤ÇÁ¥¾å¤Ç¤ÎÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤òÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ØÂ£¤í¤¦¡ª
²°·ÁÁ¥¤Ç¤ªÂæ¾ì¤ò½ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê¡ÖÂÎ¸³¥®¥Õ¥È¡×¤ò¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡ÖÈóÆü¾ï¤ÎÂÎ¸³¡×¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¿¹¾¸ÍÁ°µ¥Á¥¤Î²°·ÁÁ¥¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖeGift System¡×¤ò²ð¤·¹¾¸ÍÁ°µ¥Á¥¤Î²°·ÁÁ¥¥¯¥ëー¥º¥Á¥±¥Ã¥È¤Îe¥®¥Õ¥È¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¡Ë¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¥®¥Õ¥ÈÈÎÇäWEB/¥¢¥×¥ê¥µー¥Ó¥¹¡Ögiftee(R)︎¡×¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È²½¤Ë¤è¤ê¡¢µÞ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä±óÊý¤ÎÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¡¢SNS¤ä¥áー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÊÃ±¤Ë¹¾¸ÍÁ°µ¥Á¥¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÂ£¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹¾¸ÍÁ°µ¥Á¥ e¥®¥Õ¥È³µÍ×
¡Ú¿©¤Ù°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¡Û²°·ÁÁ¥¥¯¥ëー¥º¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦¿·ÌÚ¾ìÈ¯Ãå¤ªÂæ¾ì¼þÍ·2»þ´Ö¥³ー¥¹¤Î²°·ÁÁ¥¾èÁ¥
¡¦¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¡¢¤½¤ÎÂ¾Å´ÈÄÎÁÍý¤ä°ìÉÊÎÁÍý¤¬¿©¤ÙÊüÂê
¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë´Þ¤à¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê
ÈÎÇä²Á³Ê¡§\15,800¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://giftee.com/items/6346
¡Ú¹ñ»ºµí¥¹¥Æー¥ÉÕ¤¡Û²°·ÁÁ¥¥¯¥ëー¥º¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦¿·ÌÚ¾ìÈ¯Ãå¤ªÂæ¾ì¼þÍ·2»þ´Ö¥³ー¥¹¤Î²°·ÁÁ¥¾èÁ¥
¡¦¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¡¢¤½¤ÎÂ¾Å´ÈÄÎÁÍý¤ä°ìÉÊÎÁÍý¤¬¿©¤ÙÊüÂê
¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë´Þ¤à¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê
¡¦¹ñ»ºµí¥¹¥Æー¥400gÉÕ¤
ÈÎÇä²Á³Ê¡§\23,800¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://giftee.com/items/6347
¹¾¸ÍÁ°µ¥Á¥¤Î²°·ÁÁ¥¥¯¥ëー¥º¤Ï¡¢¥ì¥¤¥ó¥Üー¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ä¤ªÂæ¾ì¤Ê¤ÉÅìµþ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÅª¤Ê·Ê¿§¤ò³¤¾å¤«¤éÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ç®¡¹¤Î¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¤ä¹ë²Ú¤Ê¹ñ»ºµí¥¹¥Æー¥¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÈóÆü¾ï¡×¤ÎÂÎ¸³¥®¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ögiftee(R)︎¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ØÆþ¸å¤¹¤°¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈURL¤òÁê¼ê¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Áê¼ê¤Ï¹¥¤¤ÊÆü»þ¤òÁª¤ó¤ÇÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Â£¤ëÂ¦¡¦¼õ¤±¼è¤ëÂ¦ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹â¤¤ÍøÊØÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø´¶Æ°¤È´î¤Ó¤òÂ£¤ëÅìµþ¥¯¥ëー¥ºÂÎ¸³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ô³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£¤È¤Ï¡Õ
¥®¥Õ¥Æ¥£¤Ï¡¢¡Øe¥®¥Õ¥È¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¢´ë¶È¡¢³¹¤Î´Ö¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ï¤ò°é¤à¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢e¥®¥Õ¥È¤ÎÈ¯¹Ô¤«¤éÎ®ÄÌ¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëe¥®¥Õ¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÎÏ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ögiftee(R)¡×¡¢e¥®¥Õ¥È¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈ¯¹Ô¤·ÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖeGift System¡×¡¢¤Þ¤¿¡¢e¥®¥Õ¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡Ögiftee for Business¡×¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡Öe³¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(R)¡×¤Î 4¥µー¥Ó¥¹¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í¡¢Ë¡¿Í¡¢¼«¼£ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹¤¯e¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£¡§https://giftee.co.jp(https://giftee.co.jp)
giftee(R)¡§https://giftee.com(https://giftee.com)
¡Ô¸µÁÄ¤â¤ó¤¸¤ã²°·ÁÁ¥ ¹¾¸ÍÁ°µ¥Á¥¤È¤Ï¡Õ
Åìµþ¡¦¿·ÌÚ¾ì¤Ë¤¢¤ë¡¢¶È³¦ºÇ°ÂÃÍ¤Î¤â¤ó¤¸¤ã²°·ÁÁ¥¡£
¤ªÂæ¾ì¤ä¶ùÅÄÀî¤Ê¤É¡¢Åìµþ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê·Ê´Ñ¤ò¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¿©¤ÙÊüÂê¡õ°û¤ßÊüÂê¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ÇÏ·¼ãÃË½÷Éý¹¤¯¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
·îÅç¤â¤ó¤¸¤ã¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡ª
É÷¾ð¤Î¤¢¤ë²°·ÁÁ¥¤¬¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¹¾¸ÍÁ°µ¥Á¥³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¿·ÌÚ¾ì£²ÃúÌÜ£¶ÈÖ£³¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¸åÆ£ÉðÉ§
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://www.edomaekisen.com/(http://www.edomaekisen.com/)
¸ø¼°Twitter¡§https://twitter.com/edomaekisen(https://twitter.com/edomaekisen)
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/edomaekisen/(https://www.facebook.com/edomaekisen/)
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/yakatabune_edomaekisen/(https://www.instagram.com/yakatabune_edomaekisen/)
¸ø¼°Tiktok¡§https://www.tiktok.com/@yakatabune_edomaekisen(https://www.tiktok.com/@yakatabune_edomaekisen)
°Ê²¼¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃµ¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤ÎSNSÅù¤Ç¤Î¾ðÊó¸ø³«¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¹ÊóÃ´Åö¡§»³ËÜ
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§yamamoto.mao@parao.co.jp