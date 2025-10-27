³ô¼°²ñ¼ÒVHF¡Ã¡ØLiquem ¤¤å¤ó¤È¤¹¤ë¥Á¥§¥êー¥Ýー¥Á Book¡ÙÊõÅç¼Ò¤¬½ÐÈÇ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥à¥Ã¥¯¤Ë¡¢¡ÖLiquem¡Ê¥ê¥¥å¥¨¥à¡Ë¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡ªÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÃæ¿´¤Ë´ë²è¡¦À½Â¤¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒVHF¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼ã·î Í´°ì¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLiquem¡Ê¥ê¥¥å¥¨¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢ÊõÅç¼Ò¤ÈÀ©ºî¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥à¥Ã¥¯¡ØLiquem ¤¤å¤ó¤È¤¹¤ë¥Á¥§¥êー¥Ýー¥Á Book¡Ù¤ÎÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¡¢2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØLiquem ¤¤å¤ó¤È¤¹¤ë¥Á¥§¥êー¥Ýー¥Á Book¡Ù
¡ãÍ½Ìó¼õÉÕ¥µ¥¤¥È¡ä
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/4299074270
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§https://books.rakuten.co.jp/rb/18421558/
ÊõÅç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://tkj.jp/book/?cd=TD074270&path=&s1=(https://tkj.jp/book/?cd=TD074270&path=&s1=)
¥Ö¥é¥ó¥É¥à¥Ã¥¯¡Ã³µÍ×
¡ã¥¿¥¤¥È¥ë¡ä
¡ØLiquem ¤¤å¤ó¤È¤¹¤ë¥Á¥§¥êー¥Ýー¥Á Book¡Ù¡ÊISBN¡§978-4-299-07427-0¡Ë½ÐÈÇ¼Ò¡§ÊõÅç¼Ò
¡ãÍ½Ìó¼õÉÕ³«»ÏÆü¡ä
2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë
¡ãËÜÈ¯ÇäÆü¡ä
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê
¡ãËÜÂÎ²Á³Ê¡ä
2,690±ß¡¡¡ÊÀÇ¹þ2,959±ß¡Ë
¡ãÈ¯ÇäÅ¹ÊÞ¡ä
Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¡¢ÊõÅç¼Ò¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¦ÊõÅç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
Liquem¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡¢¥Á¥§¥êー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ýー¥Á¡£¥Á¥§¥êー¥Ô¥¢¥¹¡¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Á¥ãー¥à¤Ë¡£¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤â¥Á¥§¥êーÊÁ¤Ç¡¢¥Á¥§¥êー¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ýー¥Á¤Ï¼«Î©¤¹¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥á¥¤¥¯¤ËÉ¬Í×¤Ê¥³¥¹¥á¤¬Æþ¤ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡£»ÅÀÚ¤êÉÕ¤¡õ¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÂç¤¤¯³«¤¯¤Î¤Ç¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£À°Íý¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ýー¥Á¤ä¥³¥¹¥á¥Ýー¥Á¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§W12¡ßH12¡ßD8cm
¢¨¥Ýー¥Á°Ê³°¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó
¢¨ÁíÊÁ¤Î¤¿¤á¡¢ÊÁ¤Î°ÌÃÖ¤Ï¼Ì¿¿¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ãPOINT¡ä
¡¦¥Á¥ãー¥à¤È¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÊÁ¤ÏLiquem¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡¢¥Á¥§¥êー¥â¥Áー¥Õ
¡¦¥Á¥§¥êー¥Á¥ãー¥à¤ÈÆ±¤¸¥«¥éー¡ªLiquem¤Î»É¤·¤å¤¦¥¿¥°¡ÊÆâÂ¦¡Ë
¡¦¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤âÆþ¤ëÂç¤¤á¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È
¡¦ºÙÄ¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÎ©¤Æ¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥´¥à¥Ð¥ó¥É¡ß3
¡¦¤¹¤°»È¤¦¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ËÊØÍø¤Ê¥ªー¥×¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡ß2
¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ä¥Ô¥¢¥¹¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¡ß2
¡¦Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë! ¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¡ß2
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/4299074270
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§https://books.rakuten.co.jp/rb/18421558/
ÊõÅç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://tkj.jp/book/?cd=TD074270&path=&s1=(https://tkj.jp/book/?cd=TD074270&path=&s1=)
¥Ö¥é¥ó¥É¾ðÊó
Å¹ÊÞ¡§¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½ÉÅ¹
¡ÖLiquem¡Ê¥ê¥¥å¥¨¥à¡Ë¡×
2017Ç¯6·î¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÊõÀÐ¤òÍÏ¤«¤·¤¿¤è¤¦¤Ê²Í¶õ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¼çÎÏ¤Ë¡¢¼ù»é¤ä¥¬¥é¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÈÎÇä¡£²áµî¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂ¼¾åÎ´¡¢¥¿¥«¥Î°½¡¢¤æ¤¦¤³¤¹¡¢Candy Stripper¡¢Josie¡Çs RUNWAYÅù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¼ÂÀÓ¤¢¤ê¡£
³ô¼°²ñ¼ÒVHF¡Ã²ñ¼Ò³µÍ×
Åö¼Ò¤Ï¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ë²è¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥Ã¥º´ë²è¡¦À½Â¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¦Éþ¾þ¾®Êª¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÌ¤ë¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Liquem¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Î±é½Ð¡×¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¨¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/108555/table/25_1_97200639ec1ec25f9ee83ef1ed91291b.jpg?v=202510270457 ]