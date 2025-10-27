業界初！特定技能ドライバー専門の人材紹介サービス『特ドラWorks』誕生～物流業界の人手不足を外国人採用で根本から解決～

株式会社GLORY OF BRIDGE特定技能ドライバー人材採用に特化した特ドラWorksのロゴ画像

■ 背景：物流業界の人手不足は「量」から「質」へ

日本の物流業界は、いま歴史的な転換点を迎えています。

2024年問題や高齢化、若手ドライバーの減少などにより、慢性的な人材不足が深刻化。

「営業用トラックドライバーの人手不足は、2025年には約20万人、2028年には約27万8千人に達するとの予測もあります。」

※出典：鉄道貨物協会報告／日本ロジスティクスシステム協会資料など

これまで多くの企業は“採用数の確保”を最優先としてきましたが、

現場では「即戦力にならない」「長く続かない」「教育に手が回らない」といった課題も浮き彫りに。

この状況を打開するには、量ではなく“質”に焦点を当てた採用が求められています。

■ 『特ドラWorks』とは

『特ドラWorks』（https://www.tokudora-works.com/）は、

株式会社GLORY OF BRIDGEが立ち上げた特定技能ドライバー専門の人材紹介サービスです。

物流業界に特化し、採用と教育を一体化することで、

“採用したその日から現場で動ける人材”の提供を実現しました。

GLORY OF BRIDGEは、これまで多数の特定技能外国人の採用支援を行い、

業界トップクラスの教育・送り出し体制を構築。

その知見をもとに誕生したのが「特ドラWorks」です。

■ 特ドラWorksの強み

１. 現地経験と教育を兼ね備えた人材だけを採用

特ドラWorksでは、主にインドネシアなど東南アジアの送り出し機関と直接連携し、

現地で運転経験を持つ人材のみを選抜。

単なる免許保持者ではなく、実際に物流現場での運転・荷扱い経験を持つドライバーが中心です。

さらに、渡航前には日本語と物流専門用語を体系的に学び、

日本の企業文化・安全意識まで理解した上で来日します。

これにより、採用後すぐに現場で業務に入れる“教育済み即戦力”を実現しています。

２. 提携教育機関「GLORY BIANTE」による内定後教育プログラム

GLORY OF BRIDGEは、インドネシアに教育拠点「GLORY BIANTE」を設置。

内定後も継続的に教育を行う体制を整えています。

BIANTEでは、ドライバーとして働く上で必要な日本語会話力の向上に加え、

物流現場で使われる業界専門用語・マナー・安全指導を重点的に学びます。

この“内定後教育プログラム”により、企業が採用する段階ではすでに

「言語 × 技能 × 現場理解」を兼ね備えた高品質な人材が完成しています。

３. 日本の教習所での路上実習を経験

現地での教育を終えた後、日本の提携教習所にて実際の日本の道路で運転練習を実施。

交通ルールや道路標識、来日後に徹底的に日本の交通環境に適応できる力を養います。

この仕組みにより、入社後のトレーニングコストを大幅に削減でき、

受け入れ企業にとっても大きなメリットとなります。

４. 物流業界に特化した採用ノウハウ

GLORY OF BRIDGEは、これまで・介護・製造・外食など幅広い業種で

外国人採用を支援してきましたが、物流業界に関しては特にノウハウが蓄積。

企業ごとの配送形態や勤務シフト、必要免許種別に合わせたマッチングを行い、

“採って終わり”ではなく“現場に最適な人材配置”を実現します。

特定技能ドライバー入社式

大型ドライバーとして配送中

■ 代表コメント

「私たちが提供するのは“数”ではなく“質”です。

現地で鍛え、日本語を学び、日本の道路を走る準備を整えた人材だけを紹介します。

採用したその日から戦力になる。

それが『特ドラWorks』の存在意義であり、物流業界の未来を変える力になると信じています。」

― 株式会社GLORY OF BRIDGE 代表取締役 出村 康作

■ 今後の展望

GLORY OF BRIDGEは今後も海外教育拠点の拡充を進め、

2026年度までに年間1,000名規模の教育済みドライバーを日本へ輩出する体制を構築予定です。

また、物流業界だけでなく介護や外食など様々な他業種にも横展開を進め、

“教育を起点とした外国人採用の新しい常識”を確立していきます。

GLORY OF BRIDGEは、「GLORYなしでは外国人採用ができない世界をつくる」という理念のもと、

日本企業と世界の人材をつなぐ架け橋として挑戦を続けます。

■ 会社概要 所在地東京都中央区晴海1-8-8 晴海アイランドトリトンスクエアW棟12階

代表取締役出村 康作

設立2021年

事業内容特定技能外国人の人材紹介・登録支援・教育事業

サイト：https://www.glory-of-bridge.com/

サービスサイト：

https://www.tokudora-works.com/

お問い合わせinfo@glory-of-bridge.com

※「業界初」について

本リリースにおける「業界初」とは、株式会社GLORY OF BRIDGEが2025年10月時点で自社調査を実施した結果、「特定技能ドライバーに特化した人材紹介サービス」としての専用ブランド・専門サイトを運営している企業が、日本国内では他に確認できなかったことに基づきます。

（調査方法：インターネット検索、主要人材紹介会社・登録支援機関への確認／調査年月：2025年10月）