共感型ふるさと納税メディア『ぎふちょく(R)︎』が、JR東日本が運営するふるさと納税サイト「JRE MALL ふるさと納税」との連携を開始いたしました。

株式会社リーピー（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：川口聡、以下：当社）が運営する共感型ふるさと納税メディア『ぎふちょく(R)︎』（以下、ぎふちょく）は、JR東日本が運営するふるさと納税サイト「JRE MALL ふるさと納税」との連携を開始しました。

これにより、「JRE MALL ふるさと納税」に掲載されている岐阜県内の返礼品の一部が『ぎふちょく(R)︎』でも閲覧・寄附可能となりました。今回の連携により、岐阜の魅力をより多くの寄附者へ届け、寄附者の利便性向上を図ることを目的としています。

連携の背景と目的

『ぎふちょく(R)︎』は、岐阜県内の特色ある返礼品や地域の魅力を寄附者にふるさと納税を通じて“直接”届けることを目的とする共感型ふるさと納税メディアです。返礼品だけでなく地域の物語や人の想いも伝えることで、寄附者と地域との新しい関係づくりを支援しています。

JR東日本が運営するふるさと納税サイト「JRE MALL ふるさと納税」は各地域の返礼品や旅行関連の独自返礼品を多く取り揃えています。駅イベントで地域生産者と直接交流できる取り組みや、現地社員による地域紹介記事など、寄附者が地域の魅力を深く知ることができるコンテンツも充実しています。

今回、全国規模で認知度が高く安心して利用できる「JRE MALL ふるさと納税」と連携することで、寄附者は慣れ親しんだプラットフォーム経由で岐阜の返礼品を選べるようになります。当社としては、ぎふちょくの共感性と「JRE MALL ふるさと納税」の広範な利用者基盤を掛け合わせ、岐阜ならではの魅力を全国に広げることを目指します。

『ぎふちょく(R)︎』概要

コンセプト：岐阜県内の特色ある商品や地域の魅力を寄附者にふるさと納税を通じて“直接”届けることを目的とするメディア。返礼品だけでなく、地域に息づく物語や人の想いも発信し、寄附者と地域との新しい関係づくりを支援します。

シビック・クラウドファンディング：自治体の補助金制度と連動したクラウドファンディング型のふるさと納税で、寄附金の一部が事業者への補助金として還元される仕組みを導入。岐阜県内の複数自治体が採用し、地域課題解決と事業者支援を両立させています。

サイトの特徴：2024年10月開設、2025年10月にリニューアル。岐阜県内全42自治体の返礼品情報を掲載し、シビック・クラウドファンディングも掲載するなど、岐阜県のふるさと納税情報をまとめて提供しています。

寄附の仕組み：ぎふちょくはアフィリエイト広告の仕組みを活用し、寄附者が他のふるさと納税ポータルサイトで寄附を行った際に発生する広告報酬を一定額まで集計後、企業版ふるさと納税を活用して岐阜県内の自治体に寄附しています。寄附者の寄附が別の形で地域を支援する循環型モデルとなり、岐阜県全体の地域創生に貢献しています。

https://gifuchoku.jp/

『ぎふちょく(R)︎』ポータルサイト

【地方の未来をおもしろくする】をビジョンに掲げるデザイン会社「リーピー」について

当社は、WebマーケティングやAIを活用し、「売上」「採用」領域を伴走支援しています。企業が抱えるマーケティング専任者や採用専任者の不足といった課題を、アウトソーシングを通じて長期的にサポート。ブランディング策定支援やWebサイト制作、Webマーケティングによる集客支援に加え、人材紹介事業やRPO事業を通じた人手不足の解消など、幅広いサービスで地方企業の成長に貢献しています。

さらに新たな事業として、岐阜の地域創生に特化した「リープ・グッド」を展開。地域創生コンサルティング事業を通じて、地域貢献に関心のある民間企業と、地域活性や社会貢献に取り組む団体を繋げることで、新たな地域創生のカタチを目指しています。その一環として、共感型ふるさと納税メディア『ぎふちょく(R)』を運用するなど、地域の魅力を発信しながら持続可能な地域活性化を目指しています。

■設立：2013年10月

■代表取締役：川口 聡

■事業内容：

クリエイティブ事業

・Webサイト制作

https://leapy.jp/website-production/corporate-site/

https://leapy.jp/website-production/recruitment-site/

・ブランディング支援

・印刷物のデザイン

資産型アウトソーシング事業

・資産型集客アウトソーシング「リープ・プロジェクト」

https://leapy.jp/leap-project/

・資産型採用アウトソーシング「リープ・リクルーティング」

https://leapy.jp/leap-recruiting/

・岐阜・愛知に特化したハイクラス人材紹介サービス「リープ・キャリア」

https://leap-career.jp/

地域創生コンサルティング事業

・岐阜の地域創生に特化したソーシャルグッドを目指す共創プロジェクトの実施

・ぎふの共感型ふるさと納税メディア「ぎふちょく(R)」の運営

Webサービス事業

・日報型の工数管理ツール「Pace」https://paces.jp

■地方企業特化型の総合採用支援サービス「地方採用WORKS」の運営

https://local-saiyo.jp/

■岐阜県内のリーダーインタビューメディア「GIFU42メディアネットワーク」の共同運営

https://gifu42.net/

