【SNEAKER LAB】 2025年11月1日(土)-11月3日(月/祝)に開催する湘南エリア最大規模のエシカルイベント“Carnival SHONAN 2025”に出店決定！

株式会社ビーズインターナショナル

XLARGE、X-girl、MILKFED.などのストリートブランドを手掛ける株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が展開するシューケアブランド『SNEAKER LAB（スニーカーラボ）』は、11月1日(土)から3日間 開催する湘南エリア最大規模のエシカルイベント“Carnival SHONAN 2025”に出店いたします。

SNEAKER LABは、Westエリア「Wellness Market」にてシューケアスペシャリストによる

無料スニーカークレンジング体験とSNEAKER LAB製品の販売を行います。

●クレンジング体験参加方法●

・参加は、無料となります。当日、ご来店頂きSNEAKER LABスタッフまでお声がけください。

・スタッフ一人の為 お待たせしてしまうことがあります、予めご了承ください。

・お持ち込みや着用シューズに制限はなく、一人一足までとなります。

・シューズの素材や状態によって、汚れが落ちにくい場合がございます。予めご了承下さい。

・色の濃淡や着用時の使用感の違いが見られる場合がございます。予めご了承下さい。

・イベントの様子を撮影した画像を、後日掲載する場合がございますので予めご了承下さい。

SNEAKER LABの製品は、100%天然由来の成分を原料としており、環境にも優しいバイオテクノロジーを使ったプレミアムシューケアブランドです。

ぜひこの機会にSNEAKER LABのシューケアを試してみてはいかがでしょうか？

皆様のご来店お待ちしております。

Carnival SHONAN 2025

開催日：2025年11月1日（土）～11月3日（月祝）

場所：神奈川県立湘南海岸公園 ”サーフビレッジ”

〒251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸１丁目１７－３ 湘南海岸公園サーフビレッジ 2F

オフィシャルサイト：https://www.surfrider.jp/category/carnival-shonan/

Instagram：https://www.instagram.com/p/DP0whQTklCI/?img_index=1

今回で第4回目の開催となるカーニバル湘南は、会場にごみ箱を設置せず、マイ食器・エコバッグ持参でごみゼロイベントを目指しています。

「エシカルフードコート」「エシカルマルシェ」「ウェルネスエリア」「サーフ/スケート/スノーエリア&カラーズマガジンエリア」合わせて120を超える出店者様に加えて今年はドッグエリアも初登場です！約1500平方メートル のドッグラン&ドッグタイムレースエリアが登場します。そして11/1.2の夜は映画祭も開催します。更にパワーアップした"カーニバル湘南"へ是非ご来場ください！

【SNEAKER LAB（スニーカーラボ）】

2012 年に南アフリカ共和国で誕生した環境に優しいバイオテクノロジーを使った

プレミアムシューケアブランド。自然界のバクテリアや酵素を原料としており、

分子レベルで汚れや臭いに働きかけ、その効果は長時間持続します。

化学成分を使用していないため、環境にも優しいのが特徴です。

また、パッケージはリサイクル可能なサステイナブルデザインで環境に配慮しています。

設立から数年間でシューケアのトッフブランドの仲間入りを果たし、 アメリカ、ヨーロッパ、

アジア、アフリカなどの主要50ヶ国以上で展開をしています。

オフィシャルインスタグラム：https://www.instagram.com/sneakerlab_jp/?hl=ja

SNEAKER LAB GIVES BACK

SNEAKER LABは教育、保健、青少年リーダー育成のための非営利団体であるGold Youth Development Agencyと協業しています。売上の一部を寄付し、アフリカの青少年を育成するプロジェクトの費用として活かされております。

”Support Africa’s Youth and put Gold in your sole with every purchase of Sneaker LAB."

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

設立年：1990年12月

従業員数：360名（2024年6月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業