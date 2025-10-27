POLYMERIZE、X-HUB TOKYO - Global Startup Accelerator プログラム - Silicon Valleyコースを通じてグローバル展開を加速へ

POLYMERIZE合同会社

マテリアルズ・インフォマティクス（以下MI）による材料開発支援を提供するPOLYMERIZE合同会社（本社：東京都港区、社長：Kunal Sandeep、以下、当社）は、日本貿易振興機構（JETRO）が実施する 「X-HUB TOKYO - Global Startup Accelerator プログラム - Silicon Valleyコース(https://www.x-hub-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/)」 に採択されました。

本プログラムは、スタートアップ企業のグローバル市場への展開や、海外の企業・投資家との連携促進を目的とした取り組みです。

今回の米国進出は、同社がこれまで日本・アジアで培ってきた顧客基盤と技術力をもとに、より加速度的な事業スケールを実現するための戦略的な一歩です。また、現地の投資環境やイノベーションエコシステムを活用することで、グローバルでのプレゼンスと競争力を強化していきます。

TechCrunch Disrupt 2025に出展予定

本プログラムの一環として、POLYMERIZE Pte. Ltd.の共同創業者兼CEOであり、当社社長の Kunal Sandeep が、2025年にサンフランシスコで開催される TechCrunch Disrupt 2025(https://techcrunch.com/events/tc-disrupt-2025/) において、Japan Pavilion の一員として登壇・出展いたします。

TechCrunch Disruptは、世界中の投資家、起業家、イノベーターが集い、次世代のテクノロジーやスタートアップが発信される、世界有数のテクノロジーカンファレンスです。

今回の採択は、当社のAIを活用した材料開発支援への取り組みが評価されたものです。

AIを活用した材料開発の新たな可能性を世界へ

当社は、データ駆動型のアプローチによって材料開発プロセスを効率化し、原料配合の最適化、実験サイクルの短縮、そして持続可能な材料開発の実現を支援しています。

本プログラムおよびTechCrunch Disruptでの発信を通じて、研究開発の現場における課題解決とイノベーションの加速に取り組んでいきます。

グローバルイノベーションへの新たな一歩

今回のX-HUB TOKYO - Global Startup Accelerator プログラム への採択は、当社にとってグローバルなイノベーション・エコシステムとの新たな架け橋 となる重要な機会です。

TechCrunch Disrupt 2025を通じて、私たちは世界中のパートナーや研究開発チームと協働し、ミッションである “AIで、材料開発に革新を - Redefining Material Innovation” をより大きなスケールで実現していきます。

【POLYMERIZEについて】

「AIで材料開発に変革を - マテリアルズ・インフォマティクスのPOLYMERIZE」

POLYMERIZEは本社をシンガポールに置くグローバル企業で、アジア・ヨーロッパ・アメリカ、そして日本のお客様とともに素材開発の新たな可能性を追求するべく、日々研究開発活動を行っております。 マテリアルズ・インフォマティクスの必要性が高まる一方で、研究開発現場が抱える課題に対し、お客様の状況に即した最適なアプローチをご提案し、効率化を支援します。 本社がシンガポールに立地している特徴を活かし、今後もグローバルスタンダードと日本のスタンダードの双方を取り入れた、ワンランク上のマテリアルズ・インフォマティクスプラットフォーム作りと伴奏支援を推進してまいります。

【会社概要】

社名：POLYMERIZE合同会社

本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル11F

代表者：Kunal Sandeep

事業内容： マテリアルズ・インフォマティクスによる材料開発支援

設立： 2023年5月

HP：https://polymerize.jp