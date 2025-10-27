地場産業・播州織×学生による独創的デザイン「播州織シャツ作品展2025」を開催　～自由な感性が描く　播州織のミライ～ ｜ 多可町商工会 繊維部会

多可町商工会

多可町商工会繊維部会（所在地：兵庫県多可郡多可町）は、2025年11月3日(月・祝)に開催される多可町ふれあいまつり(主催：多可町ふれあいまつり実行委員会)内において、上田安子服飾専門学校(学校法人上田学園)と連携して「播州織シャツ作品展2025」を開催します。(入場：無料)

イベント内容

「播州織シャツ作品展2025」は、兵庫県多可町の地場産業である先染め綿織物「播州織」の認知度向上を図るとともに、学生の作品発表の場を提供することによるアパレル産業の活性化を目的に開催しています。

昨年は地元西脇高校生活情報科の生徒の作品を中心に展示し、200名を超える来場者の方が来場するなど、大変好評を博しました

今回は上田安子服飾専門学校の学生が播州織を活用してデザインから縫製までを行ったシャツ36点を展示します。生地に使用している播州織は町内の企業で製造されたものを使用しています。播州織の柄や風合い等の特性を活かしながら、若者らしい感性が冴えた独創的なデザインのシャツがずらりと並ぶ、ここでしか見られない展示会です。

さらに、今回は特別に上田安子服飾専門学校が主催する本格的なファッションショー「上田学園コレクション2025」において最優秀賞受賞作を含む播州織を使った衣装5点も特別に展示します。

このシャツ展は、来場者がお気に入りのシャツを選ぶ人気投票を行う来場者参加型となっています。来場して好きな作品3つまで投票していただくと、投票者にはささやかなプレゼントを進呈します。上位入賞作は主催の商工会繊維部会で後日表彰する予定です。

入場は無料。

播州織シャツ作品展の特徴

イベントチラシ（チラシ内の画像は、昨年度展示した作品（西脇高校生の作品を含む））

１．「今だけ」「ここでだけ」の播州織のシャツ展

この展示会では、上田安子服飾専門学校の学生が授業で作成したシャツを展示します。

この播州織シャツ展でしか見ることができないオリジナリティの高い独創的なシャツの数々は、来場された方から「見ごたえがある」「売っていたら着てみたい」など例年好評を得ています。

２．上田学園コレクション2025 最優秀作を同時展示

西日本最大級・創立84年の歴史を誇る上田安子服飾専門学校では、学生主導によるファッションショー「上田学園コレクション」を毎年開催しています。

数多くのハイレベルな衣装がランウェイに登場する中で、昨年度は播州織を使った作品が最優秀賞にあたる「上田安子ファッション大賞」を受賞しました。今回は、この最優秀作品を含めコレクションに登場した5点の衣装を特別に展示します。

３．あなたの投票が学生の励みになります！来場者参加によるシャツの人気投票

播州織シャツ展では、展示しているシャツの中からお気に入りを選ぶ「人気投票」を行っています。

子供から大人まで、1人３点までお気に入りを選んで投票していただき、投票結果は集計して、上位３名を商工会繊維部会で表彰しています。

過去に表彰した学生からは「めちゃくちゃ嬉しい」「これからも服作りを頑張ります」といった声が聞かれるなど、学生のモチベーションアップにもつながっているようです。

また、投票していただいた方には商工会繊維部会からささやかなプレゼントがあります。

開催概要

日時 ２０２５年１１月３日（月・祝） １０時～１５時

会場 ガルテン八千代 体育館（第20回多可町ふれあいまつり 会場内）

〒677-0121 兵庫県多可郡多可町八千代区中野間３６３番地１３

主催 多可町商工会 繊維部会

協力 上田安子服飾専門学校

問合せ先 多可町商工会 メール：t-yokohata＠taka-cho.jp

※お車でのお越しが便利です。会場周辺には400台の駐車場が用意されています。