11月20日・21日無料説明会開催・韓国語研修なら、オンライン韓国語レッスンのK-アカデミー

株式会社スモールブリッジ

株式会社スモールブリッジ(本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎)は、運営するオンライン韓国語教室「K-アカデミー( https://k-kaiwa.com/ )」にて法人様向け韓国語研修無料説明会を2025年11月28日・29日に開催致します。

K-アカデミーとは

オンライン／マンツーマンで韓国語レッスンを受講できる月額制のオンライン韓国語スクールです。

講師数は50名以上、6時AM～24時PMの時間帯で品質の高い韓国語レッスンをご受講いただけます。

無料説明会開催

2025年11月20日（木）21日（金）の二日間、9時～17時のお時間で無料ガイダンスを実施いたします。

【所要時間】30分程度、Zoom、Skype、Google meet、Teamsに対応

法人様担当スタッフが、ご利用方法やK-アカデミー韓国語レッスンの活用事例、料金やレッスン内容についてご案内いたします。

【お申し込み方法】

お問合せフォーム：https://k-kaiwa.com/contact よりご希望時間をご連絡ください。

【内容】

【無料説明会ご参加特典】

- K-アカデミーの活用例、実績- 価格- 対応講師のご紹介- カリキュラムのカスタマイズについて- レベルチェック、目標設定について- ご担当者様専用管理ページについてご利用説明

K-アカデミーのレッスン無料体験プレゼント

ご担当者様ご自身でサイトの使用感や講師の対応などを見ていただけるよう、25分の体験レッスンを2回お試しいただけるよう設定いたします。

ハングル文字の読み方や挨拶の練習など、K-アカデミーがご用意しているオリジナルテキストを使って体験受講いただけます。

K-アカデミーの法人向け韓国語オンラインレッスン

▼法人様専用ご案内ページ

https://k-kaiwa.com/page/corporation

K-アカデミーでは、販売・製造・通信・エンターテイメントなど様々な業種の企業様から、「オンラインの韓国語研修ならK-アカデミー」とお選びいただき、のべ現在までに82社様にご利用いただいております。

参考：「法人向け韓国語オンラインレッスンご利用実態／傾向レポート - K-アカデミー」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000641.000007081.html

参考：「韓国語オンラインレッスン14万回提供達成、法人向け韓国語研修利用も増加- K-アカデミー」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000835.000007081.html

日本語流暢、「使える」韓国語を教えるエキスパートである講師陣による、レベル・目的・目標に合わせたクオリティの高いレッスンを法人様向けに提供しております。

ご受講者様の受講状況を簡単・リアルタイムに確認できる研修ご担当者様向け管理ページも無料でご用意。

レベルチェックも初級～上級までオリジナルテストをご用意しています。



◆法人向けレッスン提供実績

韓国電子機器メーカー Sグループ様

通信アプリ Lグループ様

芸能事務所 L様

食品加工関連 Cグループ様

ホテルチェーン B社様

国内電子機器メーカー C社様

技術関連 M社様

時計メーカー S社様

他

韓国がぐっと近くなる、一番近いオンライン韓国語教室「K-アカデミー」

「韓国がぐっと近くなる いちばん近い韓国語教室」をコンセプトに、スカイプを利用し自宅やカフェから気楽に、オンラインでマンツーマンの韓国語レッスンが予約・受講できるサービスです。



K-アカデミーには経験豊かな韓国語講師が約50名在籍、登録者全員がNDA（機密情報保持契約）締結済みです。

韓国人ネイティブ講師は全員流暢な日本語で説明可能、初級の方から上級の方までレベルや目的に合わせた教材を使用しながら楽しくレベルアップすることができる韓国語レッスンを提供しています。

＜オリジナル韓国語テキストも豊富＞

韓国語の会話力を上げる効果的なオリジナル無料テキストも、初級～中・上級向けに豊富に揃えています。

公式テキスト・対応テキスト一覧：https://k-kaiwa.com/textbook



＜経験豊かなネイティブ講師陣＋日本人講師も＞

現在常時約50名の講師陣が広いお時間帯（6時～24時）の中でオンライン韓国語レッスンを提供しております。

講師一覧：https://my.k-kaiwa.com/tutor/?lang=ja

▼会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ http://small-bridge.com ;）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F

設立年月日 ：2010年2月1日

Kアカデミー ：https://k-kaiwa.com/

お問合せ先 ：齋藤 support@k-kaiwa.com