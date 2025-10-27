イベント現場ですぐ使える Webアンケートツール「Snap Vote (スナップボート)」リリース

株式会社シンユニティ

クエピスト（タスクサービス株式会社/シンユニティグループ）は、

イベントや配信、展示会などの現場でリアルタイムに投票・集計ができるシンプルな投票システム

「SnapVote（スナップボート）」※を開発しました。

「SnapVote」は、スマートフォンでQRコードを読み取るだけで参加できるブラウザベースの投票システムです。

アプリのインストールや専用端末は不要で、運営者は管理画面から設問作成・集計・結果表示までを簡単に操作できます。

※現在、「SnapVote」は商標登録を出願中です。

■SnapVoteの特徴

簡単にはじめられる

アカウントを取得いただくと1問からでもすぐに開始できます。

二次元コードアクセス

発行された二次元コードで参加者が簡単にアクセスできます。

すぐに集計結果が見られる

投票中でもリアルタイムの集計を確認できます。

大画面で集計結果をシェア

参加者向けの集計結果画面を備えており、大画面に表示して、会場を盛り上げます。

※使用画面イメージ

■活用シーン

・企業イベント・周年行事・表彰式でのリアルタイム投票

・展示会・商談会でのアンケート収集

・ステージイベントでの観客参加演出

・配信番組やセミナーでのインタラクティブ演出 など

■公式サイト

近日公開予定です