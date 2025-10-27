イベント現場ですぐ使える Webアンケートツール「Snap Vote (スナップボート)」リリース
株式会社シンユニティ
「SnapVote」は、スマートフォンでQRコードを読み取るだけで参加できるブラウザベースの投票システムです。
クエピスト（タスクサービス株式会社/シンユニティグループ）は、
イベントや配信、展示会などの現場でリアルタイムに投票・集計ができるシンプルな投票システム
「SnapVote（スナップボート）」※を開発しました。
アプリのインストールや専用端末は不要で、運営者は管理画面から設問作成・集計・結果表示までを簡単に操作できます。
※現在、「SnapVote」は商標登録を出願中です。
■SnapVoteの特徴
簡単にはじめられる
アカウントを取得いただくと1問からでもすぐに開始できます。
二次元コードアクセス
発行された二次元コードで参加者が簡単にアクセスできます。
すぐに集計結果が見られる
投票中でもリアルタイムの集計を確認できます。
大画面で集計結果をシェア
参加者向けの集計結果画面を備えており、大画面に表示して、会場を盛り上げます。
■活用シーン
・企業イベント・周年行事・表彰式でのリアルタイム投票
・展示会・商談会でのアンケート収集
・ステージイベントでの観客参加演出
・配信番組やセミナーでのインタラクティブ演出 など
■公式サイト
近日公開予定です