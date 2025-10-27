イベント現場ですぐ使える Webアンケートツール「Snap Vote (スナップボート)」リリース

クエピスト（タスクサービス株式会社/シンユニティグループ）は、


イベントや配信、展示会などの現場でリアルタイムに投票・集計ができるシンプルな投票システム


「SnapVote（スナップボート）」※を開発しました。


「SnapVote」は、スマートフォンでQRコードを読み取るだけで参加できるブラウザベースの投票システムです。
アプリのインストールや専用端末は不要で、運営者は管理画面から設問作成・集計・結果表示までを簡単に操作できます。


※現在、「SnapVote」は商標登録を出願中です。



■SnapVoteの特徴


簡単にはじめられる
アカウントを取得いただくと1問からでもすぐに開始できます。



二次元コードアクセス
発行された二次元コードで参加者が簡単にアクセスできます。



すぐに集計結果が見られる
投票中でもリアルタイムの集計を確認できます。



大画面で集計結果をシェア
参加者向けの集計結果画面を備えており、大画面に表示して、会場を盛り上げます。




※使用画面イメージ


■活用シーン


・企業イベント・周年行事・表彰式でのリアルタイム投票


・展示会・商談会でのアンケート収集


・ステージイベントでの観客参加演出


・配信番組やセミナーでのインタラクティブ演出　など



■公式サイト


　近日公開予定です