＼13年連続2冠達成／マナラホットクレンジングゲルが「毛穴クレンジングゲル部門」「温感クレンジング部門」日本一※を記録

オリジナル化粧品ブランド「マナラ」 「アールオム」「アクナル」を開発・販売する株式会社ランクアップは、2025年10月にTPCマーケティングリサーチの「クレンジング商品の販売動向調査」を実施しました。この調査は2012年から実施しており、今年で13年連続で弊社の大人気製品マナラ〈ホットクレンジングゲル マッサージプラス〉が、「毛穴クレンジングゲル部門」および「温感クレンジング部門」の2部門で1位を獲得しました。

マナラ〈ホットクレンジングゲル マッサージプラス〉：https://manara.jp/product/detail/CG01001S00/

マナラ〈ホットクレンジングゲル マッサージプラス〉が人気の理由

マナラ ホットクレンジングゲル マッサージプラス

■マッサージしたいけど毎日は負担に…忙しい方へクレンジングで「20秒の温感マッサージ」

マッサージを続けることで、肌がやわらかくなり、透明感やキメ、目立ち毛穴の状態がよくなることが分かっています。しかし、仕事や育児など忙しい毎日を過ごす方にとって、日々のケアにマッサージを取り入れることはハードルが高く、続かない場合も多いのではないかと感じていました 。実際、マナラが行ったアンケート調査の結果、マッサージが肌によいことは理解していても「難しい」「面倒くさい」「どうしたらよいかわからない」 など、 ご自宅でマッサージを続けるにはハードルが高いということが分かりました。

そこで、2021年4月にホットクレンジングゲルはクレンジング時に温感マッサージができるようにリニューアルされました。

マッサージ機能がプラスされたマナラ〈ホットクレンジングゲル マッサージプラス〉は、長年ご愛用いただいている皆様にも、これまで以上にうれしい使用感・ 肌ケア効果を感じていただける製品として生まれ変わりました 。

ハリ、目立ち毛穴、透明感は肌温度上昇ケアで変わる、いつものクレンジング＋20 秒の温感マッサージで自分史上最高の肌に。1本でエステケアが叶う、新感覚のクレンジングです。

■4つのケアで体感できるフェイスマッサージ効果を実現１.【めぐりケア*】いつもの温感クレンジングに 20 秒なでるだけでハリと透明感のある肌へ！

▼6 つのめぐりケア*成分

植物由来成分の6つのめぐりケア*成分を配合。うるおいにより肌のターンオーバーをサポートします。

マッサージなどをすることで血流の状態が常にいい人の肌は、角質層の水分量が多く、キメがととのっており、透明感があることがわかっています。これは年齢や生活環境に関わらず、血流の状態が常いい人の肌は、いつも肌の調子がよく、ツヤやかでハリのある肌である、ということです。

*角質層まで ＊2・4・5・６ 整肌 ＊3 グルコシルヘスペリジン（整肌） ＊7 パパイン（整肌）２.【毛穴ケア】極小ゲル＋極小シュガーオイルで、毛穴の奥の汚れもスッキリオフ！

〈ホットクレンジングゲル〉が 2017 年より採用している「極小ゲル」に加え、毛穴の黒ずみ汚れを溶かし出す「極小シュガーオイル」＊を配合。肌を温めながらゆっくりとマッサージすることで 、毛穴 の汚れをさらにスッキリとオフします。

３.【浸透*¹ケア】「オイルクラッシュ処方」で 、 落としながら美容成分を効率よく浸透！

＊ 極小シュガーオイル：（Ｃ13-15）アルカン（整肌）

マッサージすることによって弾ける「オイルクラッシュ処方」を採用！メイクを絡め取る美容成分と肌に残る美容成分に分解するので、 メイクはしっかりと落ちるのに、肌にしっかりと美容成分が残ります 。クレンジングなのにマッサージするほどうるおいが残り、美容成分が効率よく浸透*¹して、エステケア級の洗い上がりを実現します。

*¹角質層まで *²すべての方に皮膚刺激がおこらないということではありません

クレンジングなのに、マッサージしても大丈夫？

マナラ〈ホットクレンジングゲル マッサージプラス〉は、

肌にやさしい洗浄成分を配合（敏感肌パッチテスト*²済）。

また、「オイルクラッシュ処方」により、 マッサージ中に肌にメイクが詰まる心配もありません 。

４.【エイジングケア】*¹美容液成分91.3%配合。たっぷりのエイジングケア*¹のための成分で、ふっくらツヤやか肌へ

温感マッサージを施すことで血行がよくなった肌は、毛穴まわりがゆるみ、美容成分が角質層まで浸透しやすい状態です。ホットクレンジングゲル マッサージプラスは、美容成分のバランスを変更 。 エイジングケア*¹のための成分をさらに追加 することで、若々しく、ふっくらツヤやかな肌へと導きます。

*¹年齢に応じたお手入れのこと

製品概要

[メイク落とし]

製品名：ホットクレンジングゲルマッサージプラス

内容量：200g

使用期間目安：夜のみ使用で約2ヶ月

通常価格：4,180円（税込）

香り：柑橘系の香り

マナラ製品はこだわりの７つの無添加

タール系色素・香料・鉱物油石油系界面活性剤・エタノールパラベン・紫外線吸収剤不使用

マナラ〈ホットクレンジングゲル マッサージプラス〉使用方法

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eYIsUcW9vh0 ]

□■株式会社ランクアップ 会社概要■□

代表取締役：岩崎 裕美子

設立年 ：2005年6月10日

資本金 ：1,000万円

従業員数 ：105人（2024年10月時点）

売上高 ：137億（2024年9月期）

本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座3丁目ビル7F

事業内容 ：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売

・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営

