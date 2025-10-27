【AmazonスマイルSALE】自宅で手軽に全身ケア！MAXGROOM美容家電・ボディシェーバーシリーズが最大５0%OFF｜10月27日(月)～11月4日(火)

Shenzhen Fuyuwang Technology Co., Ltd.

【AmazonスマイルSALE】

2025年10月27日(月) 9:00 ～2025年11月4日(火) 23:59

AmazonスマイルSALEにてMAXGROOMの商品がお得にお買い求めいただけます！

お得なこの機会にぜひお試しください！

ウォーターピーリング50%OFF実施中

注目商品：超音波×イオン×LEDで肌本来の美しさを引き出す「多機能ウォーターピーリング美顔器」

毎秒25,000回の超音波振動で毛穴汚れや角質をオフし、透明感ある素肌へ導く「ウォーターピーリング機能」

イオン導入×赤色LEDによるハリ・うるおいアップケア、

イオン導出×青色LEDで肌を清潔に保ち肌荒れを予防する2STEP設計、

EMS微電流によるリフトケア＆フェイスライン引き締め、

IPX7防水設計と置くだけ充電対応の高い実用性を兼ね備えています。

乾燥やくすみが気になる秋冬のセルフケアにぴったりの1台です。

さらに、ご購入日から1年間の品質保証付き。初期不良の場合は365日以内で良品交換対応可能です。

通常価格：5,999円(税込)

セール価格：2,999円(税込)

割引率：50%OFF

実施期間：2025年10月27日（月）9:00 ～ 2025年11月4日（火）23:59

AMAZON販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRFGFK3J?th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRFGFK3J?th=1)

注目商品：自宅で手軽にVラインケア！肌にやさしいTENS微電流搭載の「小顔美顔器」

小顔美顔器30%OFF実施中

進化型TENS微電流でフェイスラインを引き締め、肌のハリ感をサポート。低周波の穏やかな刺激が表情筋にアプローチし、すっきりとした印象へ導きます。

36個のLEDライト（赤・青）を搭載し、透明感と肌荒れ防止のWケアを実現。

温感ケア×高周波振動によって美容成分の浸透をサポートし、ふっくらとハリのあるなめらかな肌へ。

9段階レベル×4モードを搭載した大型リモコンで、初めての方でも直感的に操作可能。

人間工学デザイン＆柔らかいシリコン素材で、顔のラインにぴったりフィット。長時間の使用でも快適にケアできます。

乾燥やたるみが気になる秋冬のセルフケアにおすすめの1台です。

さらに、ご購入日から1年間の品質保証付き。初期不良の場合は365日以内で良品交換対応可能です。

通常価格：6,680円（税込）

セール価格：4,679円（税込）

割引率：30％OFF

実施期間：2025年10月27日（月）9:00 ～ 2025年11月4日（火）23:59

AMAZON販売ページ：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FLCCCYW7?th=1(https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FLCCCYW7?th=1)

注目商品：顔・体・VIOまでこれ1台で完了！肌にやさしい多機能「MAXGROOM全身電動シェーバー」

3IN1ボディシェーバー31%OFF実施中

高速モーター搭載でスムーズ剃り：業界トップクラス8,000回転/分の新型モーターにより、剃り残しを防ぎ、肌への負担を最小限に抑えながらプロ級の滑らか仕上がりを実現。毎日のレディースシェーバーとしても快適に使用可能。

3-in-1多機能ヘッドで全身対応：ボディシェーバー・VIOシェーバー・フェイスシェーバーを簡単に付け替え可能。顔のうぶ毛、腕・脚・脇・指毛、さらにVIOやデリケートゾーンまで、広範囲かつ細部までスピーディーに処理できます。

低刺激＆抗菌設計で肌にやさしい：セラミック・チタンコーティングを採用し、肌荒れや赤みを防止。人間工学に基づく握りやすいグリップで長時間の使用も快適。敏感肌やVIOゾーンにも安心して使えます。

大容量バッテリー＆LED表示：700mAhリチウムイオン電池で、2時間充電で約1か月使用可能（1日2～3分使用想定）。LEDディスプレイで残量や充電状況を簡単に確認でき、Type-C/USB充電で外出先でも安心。

防水仕様＆携帯便利：IPX6防水対応で丸洗いOK。コンパクトで軽量なデザインは旅行や出張にも最適。家族やカップルへのプレゼントにもおすすめです。

さらに、ご購入日から1年間の品質保証付き。初期不良の場合は365日以内で良品交換対応可能です。

通常価格：4,378円（税込）

セール価格：2,999円（税込）

割引率：31％OFF

実施期間：2025年10月27日（月）9:00 ～ 2025年11月4日（火）23:59

AMAZON販売ページ：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FLDS8PR4?th=1(https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FLDS8PR4?th=1)

注目商品：毎日のムダ毛ケアをストレスフリーに。顔・腕・脚・VIOまで対応の「全身電動シェーバー」

ボディシェーバー１０００円OFF実施中

これ1台で全身ケア：髪の長さ調整やヒゲスタイリングはもちろん、胸毛・背中・腕・脚・脇・VIOまで幅広く対応。3mm・6mmコームで自然な仕上がり、コームを外せば0.5～0.8mmまでスッキリ剃れるため、剃り残しを防ぎます。初心者でも扱いやすく、自宅で簡単に全身ケアが可能です。

R型鈍角刃＆高速モーター搭載：毎分7,000回転の高速モーターと肌にやさしいR型鈍角刃で、ヒゲ・もみあげ・髪・VIOなどのムダ毛を素早くカット。低騒音設計で早朝・深夜でも使用可能。細い毛から太い毛まで幅広く対応する多機能シェーバーです。

自動研磨システムで切れ味長持ち：内刃が外刃で自動研磨され、常にシャープな切れ味を維持。肌あたり優しく、敏感肌やVIOゾーンにも安心して使用できます。

IPX7防水＆全身水洗い可能：お風呂での使用・丸洗い対応で、刃やアタッチメントも簡単に取り外せてお手入れラクラク。清潔に保てるので、毎日のセルフケアも快適です。

USB充電式＆長時間使用可能：高性能リチウムイオン電池を内蔵し、フル充電で約120分連続使用可能。Type-Cインターフェース対応で、PC・モバイルバッテリー・車載ポートでも充電OK。外出先や旅行先でも便利です。

さらに、ご購入日から1年間の品質保証付き。初期不良の場合は365日以内に良品交換または全額返金対応いたします。

通常価格：４,180円（税込）

セール価格：3,180円（税込）

割引：１０００円

実施期間：2025年10月27日（月）9:00 ～ 2025年11月4日（火）23:59

AMAZON販売ページ：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0DTJX4FYT(https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0DTJX4FYT)

注目商品：自宅で簡単＆スピーディーに頭皮ケア！肌にやさしい360°浮動刃搭載「スキンヘッド用シェーバー」

スキンヘッド用シェーバー28%OFF実施中

360°フローティングシェーバーヘッド搭載：頭皮・顔・首の輪郭に密着し、大きな接触面積で滑らかにシェービング。高速モーターにより、効率的かつスピーディーに毛をカットできます。

取り外し可能な磁気シェービングヘッド：ヘッド全体を簡単に取り外して丸洗い可能。掃除が簡単で、常に清潔な状態で使用できます。

ウェット＆ドライ両対応の防水設計：IPX7防水で、シャワー中でも使用可能。流水で簡単に洗えるのでメンテナンスもラクラク。

インテリジェントLEDディスプレイ：バッテリーレベルをリアルタイム表示。1.5時間のフル充電で約90分の連続使用が可能。

旅行用多機能グルーミングキット：充電式ヘッドシェーバー、精密トリマー、ノーズトリマー、3種のガイドコーム（3/5/7mm）、フェイスクリーニングブラシ、ヘッドマッサージブラシ付き。軽量でポーチも付属し、旅行や出張に最適です。

さらに、ご購入日から1年間の品質保証付き。初期不良の場合は365日以内に良品交換または全額返金対応いたします。

通常価格：3,980円（税込）

セール価格：2,860円（税込）

割引率：28％OFF

実施期間：2025年10月27日（月）9:00 ～ 2025年11月4日（火）23:59

AMAZON販売ページ：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0CTQN6YPP?th=1(https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0CTQN6YPP?th=1)

Maxgroomは「自分だけの癒し空間」をコンセプトにしたパーソナルケアブランドです。都会の喧騒や忙しい毎日から解放され、心と体をリセットできる時間を大切にしてほしいという想いから生まれました。自然由来の成分と革新的な処方を組み合わせ、肌にも心にも優しい製品を提供します。Maxroomは、あなたの毎日に小さな贅沢と癒しを届けるパートナーです。自分らしく輝くためのケアを、ぜひお楽しみください。

連絡先：marketing@maxgroom.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/maxgroomjp01/