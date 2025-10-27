【沼津市民文化センター】モンゴルの空のメロディーが沼津に響く『グランプリ・コンサート2025 モンゴル伝統楽団 テンゲル・アヤルグー』開催！
沼津市役所
大阪国際室内楽フェスタ2023において、モンゴルの伝統音楽と西洋クラシック音楽をクロスオーバーさせた別格の存在感を示し、金賞を受賞したモンゴルの伝統楽団「テンゲル・アヤルグー」。モンゴルについてのトークを交えてのモンゴル楽器でのコンサートで、モンゴル衣装や楽器なども展示予定です。
【開催日時】2025年11月22日（土）14：00開演
【会 場】沼津市民文化センター 小ホール
【入場料金】全席指定（税込）
一般 2,000円
高校生以下 1,000円
※未就学児入場不可
チケットの購入はこちら(https://p-ticket.jp/numazu-ccc)
【出演】
モンゴル伝統楽団「テンゲル・アヤルグー」
・馬頭琴／テムージン・プレブフー
・リンベ／ツェベグスレン・ツェレンバルジル
・ヨーチン／バダルチ・バトオルシフ
・エベルブレー／ジュルメドドルジ・ノルドグ
・バス馬頭琴／ムンフエルデネ・エルデネバト
【主催】
（公財）日本室内楽振興財団 https://jcmf.or.jp/
（公財）沼津市振興公社（沼津市民文化センター）https://numazu-kousya.jp/culture/
【共催】
沼津市教育委員会
【協賛】
大和ハウス工業株式会社
【助成】
（公財）ローム ミュージック ファンデーション
【後援】
静岡新聞社・静岡放送