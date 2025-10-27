【沼津市民文化センター】モンゴルの空のメロディーが沼津に響く『グランプリ・コンサート2025 モンゴル伝統楽団 テンゲル・アヤルグー』開催！

大阪国際室内楽フェスタ2023において、モンゴルの伝統音楽と西洋クラシック音楽をクロスオーバーさせた別格の存在感を示し、金賞を受賞したモンゴルの伝統楽団「テンゲル・アヤルグー」。モンゴルについてのトークを交えてのモンゴル楽器でのコンサートで、モンゴル衣装や楽器なども展示予定です。



【開催日時】2025年11月22日（土）14：00開演


【会　　場】沼津市民文化センター 小ホール


【入場料金】全席指定（税込）


　　　　　　一般　　　 2,000円


　　　　　　高校生以下 1,000円


　　　　　　※未就学児入場不可


　　　　　　チケットの購入はこちら(https://p-ticket.jp/numazu-ccc)



【出演】


モンゴル伝統楽団「テンゲル・アヤルグー」


・馬頭琴／テムージン・プレブフー


・リンベ／ツェベグスレン・ツェレンバルジル


・ヨーチン／バダルチ・バトオルシフ


・エベルブレー／ジュルメドドルジ・ノルドグ


・バス馬頭琴／ムンフエルデネ・エルデネバト



【主催】


（公財）日本室内楽振興財団　https://jcmf.or.jp/


（公財）沼津市振興公社（沼津市民文化センター）https://numazu-kousya.jp/culture/



【共催】


沼津市教育委員会



【協賛】


大和ハウス工業株式会社



【助成】


（公財）ローム ミュージック ファンデーション



【後援】


静岡新聞社・静岡放送