オヤスミ前にお肌の栄養補給をする夜の美容プロテイン「オヤスミタンパク」から冬季限定 宇治抹茶味が2025年10月27日に新登場！
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、夜の美容プロテインシリーズ「オヤスミタンパク」より新フレーバーの宇治抹茶味（ココアビスケット入り）を2025年10月27日に限定発売します。
秋が旬の抹茶フレーバーが数量限定で登場します。京都府宇治市産抹茶パウダーを配合しており、芳醇な香りとまろやかで深みのある味わいをお楽しみいただけます。また、ココアビスケット入りなので、食後の小腹がすいた時やお風呂上りにデザートの置き換えとしてもおすすめです。
【オヤスミタンパクとは】
入眠3時間で最も分泌されるといわれる成長ホルモンには、お肌のターンオーバー促進や日中の紫外線ダメージを修復する働きがあります。「オヤスミタンパク」は、睡眠が美容の質を高めることに着目し、寝る前に飲む夜の美容プロテインとして睡眠美容に取り組みます。
オヤスミタンパク 宇治抹茶味（ココアビスケット入り）＜プロテインパウダー＞ 10.5g \270(税抜) /\291(税込)
眠りもお肌もサポートする、オヤスミサポート成分
3種のプロテイン*配合で睡眠時にも栄養を補給しながら、成長ホルモンのもととなるアミノ酸など、睡眠をサポートする各種成分をバランスよく処方しました。
【トリプルプロテイン*】【アミノ酸】【乳酸菌】【GABA】
ココアビスケット入り！まろやかなラテ風の抹茶フレーバー
京都府宇治市産の抹茶パウダーを配合。深みと甘さのバランスがとれた、まろやかなラテ風の宇治抹茶味です。
こんな方にオススメ！
・️ 美容に興味がある
・️ たんぱく質を摂取したい
・️ 栄養バランスが気になる
・️ 味もこだわりたい
・️ 生活リズムを整えたい
お召し上がり方
1日1袋を目安にお召し上がりください。100～120mLの水または牛乳に本品1袋を入れ、シェーカーでよく溶かしてからお召し上がりください。
＊トリプルプロテイン（大豆たんぱく、コラーゲンペプチド、乳たんぱく）
BCLカンパニーとは
「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。
