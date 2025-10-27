¡Ú11·î22Æü¤Ï¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¡Û25ÁÈ50Ì¾¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ò¤´¾·ÂÔ¤¹¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Øour day. ～¤Õ¤¿¤ê¤Î¡È¤é¤·¤µ¡È¤òÅ»¤¦Æü～¡Ù ÌµÎÁ¤Î¥Õ¥©¥È»£±ÆÂÎ¸³¤ä¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¿ÇÃÇ¤â
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æü»ç´î À¿¸ã °Ê²¼¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñー¥¯¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢·ëº§½àÈ÷¥¯¥Á¥³¥ß¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖWedding Park¡×¤Ï¡¢11·î22Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ë¡¢25ÁÈ50Ì¾¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅìµþ¡¦É½»²Æ»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Øour day. ～¤Õ¤¿¤ê¤Î¡È¤é¤·¤µ¡È¤òÅ»¤¦Æü～¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñー¥¯¤Ï¡¢·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¡Ö·ëº§¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤·¤è¤¦¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢·ëº§¤¹¤ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¹¬¤»¤ò³ð¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Î·ëº§¼°½àÈ÷¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòº£¤Î¥æー¥¶ーÆ°¸þ¤«¤é¡¢Wedding Park¤Ç¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢2025Ç¯9·î¤è¤êÀ¸À®AI¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¢¨¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½ç¼¡¿·µ¡Ç½¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤òÆ³Æþ¤·¤¿¿·µ¡Ç½¡ÖAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ø²ñ¾ìÈæ³Ó¡Ù¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡¡·ëº§¼°¾ì¤Î¾ðÊó¤ò°ìÍ÷¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ë(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000437.000019494.html)
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ã³«ºÅÆü»þ¡ä
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë11»þ～19»þ
¢¨½êÍ×»þ´Ö90Ê¬¡¿»þ´ÖÍ½ÌóÀ©
¡ã³«ºÅ¾ì½ê¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡ä
Studio BRICK É½»²Æ»(https://studiobrick.jp/)
¢©107-0061 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³£³ÃúÌÜ£¸－£±£³ ÀÄ»³¤æ¤Þ¤Ë¤Æ¥¢¥È¥ê¥¨¥Ó¥ë 2F
¡ÊÉ½»²Æ»±Ø A1½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¡Ë
¡ã»²²ÃÈñ¡ä
ÌµÎÁ
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡ä
1¡Ë¥×¥í¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Ë¤è¤ë»£±ÆÂÎ¸³
¥×¥í¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¥È»£±Æ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³¸å¤Ë»£±Æ¥Çー¥¿¡Ê4ËçÄøÅÙ¡Ë¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê·×20Ê¬ÄøÅÙ¡¿»£±Æ10Ê¬¡Ü¥Çー¥¿¤Î¤ªÅÏ¤·10Ê¬ÄøÅÙ¡Ë
»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò
2¡Ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¿ÇÃÇÂÎ¸³
¥×¥í¤Î¿ÇÃÇ»Î¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¤Î¿ÇÃÇ¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê·×20Ê¬¡¿4¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥éー¿ÇÃÇ¡Ë
3¡Ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¡È¤é¤·¤µ¡É¤òÃµ¤¹¡ÖRASHISA¡×¥ïー¥¯
¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñー¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÃµ¤ë¡ÖRASHISA¡×¥·ー¥È¤ä¡¢Wedding Park¤Î¥µ¥¤¥È¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·ëº§¼°¾ìÁª¤Ó¤Î¼´¤òÃµ¤ë¥ïー¥¯¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê·×20Ê¬¡Ë
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä
±þÊç¥Õ¥©ー¥à(https://form.run/@weddingpark-1122)¤è¤ê¡¢É¬Í×ÆâÍÆ¤òµºÜ¤·Á÷¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼ÔÊç½¸´ü´Ö¡ä
2025Ç¯10·î27Æü(·î)～11·î9Æü(Æü) 23:59¤Þ¤Ç
¢¨Êç½¸´ü´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã±þÊç»ñ³Ê¡ä
1¡¥ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëºß½»¤·¡¢2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÉ½»²Æ»¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
2¡¥º§ÌóÃæ¤Þ¤¿¤Ï·ëº§¼°¤Î½àÈ÷Ãæ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï·ëº§¼°Ä¾¸å¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¡¢·ëº§¼°¾ìÃµ¤·¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
3¡¥¼Ì¿¿¡¦Æ°²è´Þ¤à¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー»£±Æ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
4¡¥ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ä¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñー¥¯Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@weddingpark¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó¥¨¥Ô¥½ー¥É¾Ò²ð¤Ë¤´¾µÂú¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
5¡¥±þÊçµ¬Ìó¤ËÆ±°Õ¤µ¤ì¤¿Êý
¡ãÅöÁª¼ÔÈ¯É½¡ä
1¡¥ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñー¥¯»öÌ³¶É¤è¤ê¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÌÂÏÇ¥áー¥ë¤ÎÀßÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Öuser_info@weddingpark.co.jp¡×¤è¤ê¥áー¥ë¼õ¿®¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÀßÄê¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2¡¥¥áー¥ë¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤¿Æü¤è¤ê3Æü°ÊÆâ¤Ë¡¢»²²Ã¤Î»Ý¤ò¤´ÊÖ¿®¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3¡¥´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¤´ÊÖ¿®¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÁª¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
4¡¥±þÊçÆâÍÆ¤Ëµõµ¶¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÁª»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
5¡¥±þÊçÊýË¡¤äÁªÄêÊýË¡¡¢ÅöÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã±þÊçµ¬Ìó¡ä
±þÊçµ¬Ìó¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸(https://www.weddingpark.net/magazine/9267/)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
·ëº§½àÈ÷¥¯¥Á¥³¥ß¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖWedding Park¡×
¡ÖWedding Park¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ5,000 ·ï°Ê¾å¤Î·ëº§¼°¾ì¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤È¤½¤Î¸¡º÷µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¹ñÆâ¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¥¯¥Á¥³¥ß·ÇºÜ¿ôÆüËÜºÇÂçµé¤ò¸Ø¤ë·ëº§½àÈ÷¥¯¥Á¥³¥ß¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦·ëº§¼°¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡£¥¯¥Á¥³¥ß¥µ¥¤¥ÈWedding Park¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë·ëº§¼°¤ò¹µ¤¨¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.weddingpark.net(https://www.weddingpark.net/)
¸ø¼°Instagram¡§@weddingpark¡Êhttps://www.instagram.com/weddingpark(https://www.instagram.com/weddingpark/)¡Ë
¸ø¼°X¡§@weddingpark¡Êhttps://twitter.com/weddingpark(https://twitter.com/weddingpark/)¡Ë
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥¦¥¨¥Ñ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Êhttps://www.youtube.com/channel/UCuxGEzo3LPfGw86QwBuFnjw¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤·¤è¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡Ö21À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥À¥ë²ñ¼Ò¤òÁÏ¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢1999Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè20Ç¯°Ê¾å¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ß¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2004Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ·ëº§¼°¾ì¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖWedding Park¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¸½ºß¤Ï5¤Ä¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤äDX¤Î»Ù±ç¡¢¶µ°é»ö¶È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó·Ð±Ä¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢µ»½Ñ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ä¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¶È³¦¤òÁ´ÌÌ»Ù±ç¤·¡¢·ëº§¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¹¬¤»¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦î²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3ÃúÌÜ 11-13 ¿·ÀÄ»³ÅìµÞ¥Ó¥ë6F
ÀßÎ©:1999Ç¯9·î
»ñËÜ¶â:2²¯3198Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô:ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Æü»ç´îÀ¿¸ã
»ö¶ÈÆâÍÆ:¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.weddingpark.co.jp/
<±¿±Ä¥á¥Ç¥£¥¢>
¢£·ëº§½àÈ÷¥¯¥Á¥³¥ß¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖWedding Park(¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñー¥¯)¡×
https://www.weddingpark.net
¢£³¤³°¡¦¥ê¥¾ー¥È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖWedding Park³¤³°¡×
https://foreign.weddingpark.net
¢£¥Õ¥©¥È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡¦Á°»£¤ê¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖPhotorait(¥Õ¥©¥È¥ì¥¤¥È)¡×
https://www.photorait.net
¢£º§Ìó¡¦·ëº§»ØÎØ¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖRingraph(¥ê¥ó¥°¥é¥Õ)¡×
https://ringraph.weddingpark.net
¢£·ëº§¤Î¡Èº£¡É¤È¡ÈÌ¤Íè¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö·ëº§¤¢¤·¤¿¸¦µæ½ê by Wedding Park¡×
https://kekkon-ashita.weddingpark.co.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñー¥¯
¹ÊóÃ´Åö µÜºê/ÈôÅÄ/À¥Àî/À¾Â¼
E-Mail¡§pr_wp@weddingpark.co.jp
