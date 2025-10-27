『アズールレーン』より、「ニューオリンズ」が「アグリコールの夜」のバニー衣装で立体化。あみあみ限定特典付きでご案内中。

大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「アルター」より、『アズールレーン ニューオリンズ アグリコールの夜Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで、現在ご案内中です。



■アズールレーン ニューオリンズ アグリコールの夜Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：23,980円(税込)


□発売日：2026年11月予定


□ブランド：アルター


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約240mm


【素材】PVC＆ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用ベース


≪あみあみ限定特典≫


・A2クリアポスター



原型：ふぉるとねいしょん+柳生 敏之


彩色：いもむ


彩色協力：アルター



≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター

















『アズールレーン』より、“ニューオリンズ”が登場。「アグリコールの夜」のバニー衣装で立体化しました。ワイングラスを片手に微笑んだ姿が魅力的です。優雅に足を組んだポージングや、しなやかな指先の仕草まで丁寧に造形。


タイトな衣装に身を包んだ、腹部や胸元の肉感もしっかり再現しました。柔らかさを感じる髪のグラデーションや衣装の陰影、装飾のメタリックの彩色もアクセントとなり、質感豊かな出来栄えです。


パーツの差し替えにより、髪を下ろした姿、ホルターネック無しの姿が再現可能！ヘアスタイルによる雰囲気の違いや、ホルターネック有り・無しそれぞれの造形表現をお楽しみいただけます。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.


(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.



【店舗情報】


