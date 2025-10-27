『アズールレーン』より、「ニューオリンズ」が「アグリコールの夜」のバニー衣装で立体化。あみあみ限定特典付きでご案内中。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「アルター」より、『アズールレーン ニューオリンズ アグリコールの夜Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●アズールレーン ニューオリンズ アグリコールの夜Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-193092&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■アズールレーン ニューオリンズ アグリコールの夜Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：23,980円(税込)

□発売日：2026年11月予定

□ブランド：アルター

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約240mm

【素材】PVC＆ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用ベース

≪あみあみ限定特典≫

・A2クリアポスター

原型：ふぉるとねいしょん+柳生 敏之

彩色：いもむ

彩色協力：アルター

『アズールレーン』より、“ニューオリンズ”が登場。「アグリコールの夜」のバニー衣装で立体化しました。ワイングラスを片手に微笑んだ姿が魅力的です。優雅に足を組んだポージングや、しなやかな指先の仕草まで丁寧に造形。

タイトな衣装に身を包んだ、腹部や胸元の肉感もしっかり再現しました。柔らかさを感じる髪のグラデーションや衣装の陰影、装飾のメタリックの彩色もアクセントとなり、質感豊かな出来栄えです。

パーツの差し替えにより、髪を下ろした姿、ホルターネック無しの姿が再現可能！ヘアスタイルによる雰囲気の違いや、ホルターネック有り・無しそれぞれの造形表現をお楽しみいただけます。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

【店舗情報】

